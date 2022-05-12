越破爛越貴！巴黎世家推出一雙台幣5.5萬元的「仿舊帆布鞋」成網路最新話題

法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）週一（9日）推出一系列外觀磨損嚴重、看起來像從垃圾堆裡撿回來的「仿舊帆布鞋」，這些「假」舊鞋要價還不菲，一雙高達1850美元（折合新台幣約5.5萬元），而且還是限量購買，這樣的衝突讓這些帆布鞋照片在網路上瘋傳。究竟為什麼巴黎世家要推出這樣的產品呢？

由鬼才創意總監Demna Gvasalia設計，特別聘請廣告攝影師Leopold Duchemin拍攝商品照，巴黎世家本週推出了限量100雙「 額外損壞」的「Paris帆布鞋」，號稱 採用仿舊帆布和粗糙邊緣製成，營造出一種舊的外觀。一共 黑白兩色，一雙要價1850美元。

Balenciaga says it’s never over till it’s really over☠️. Their new releases comes in pairs of distressed sneakers beyond restoration and are valued at about $1,800 a pair🤯. According to the fashion house, only 100 pairs of "extra destroyed" sneakers will be made available. Buy? pic.twitter.com/i5jXloqGtq — 1102sneakers (@1102sneakers) May 11, 2022

同時推出的另外還有沒那麼破、但還是頗為老舊的鞋款，有高筒鞋、低筒鞋、以及露出腳背的穆勒鞋，價格介於625美元（新台幣1.8萬元）和495美元（新台幣1.4萬元）之間，還有經典的黑色、白色與紅色3色供選擇。

Photo Credit: 巴黎世家網站截圖

巴黎世家為什麼要推出仿舊鞋？

巴黎世家表示，這系列帆布鞋是為了傳遞「巴黎世家的運動鞋注定要穿一輩子」：帆布鞋如果被使用100年，或多或少，使用一個世紀後的結果將是我們在圖片中看到的樣子，而這雙鞋值得你穿100年。或許在快時尚當道、過度消費對地球造成不少負擔的今日，這是一記強而有力的警鐘......是嗎？

網路上對這系列的帆布鞋評價不一

法國版GQ的內容編輯Pam Boy在Instagram上評論，該產品的訊息很明確：「購買並永久保留」。他也說巴黎世家的創意總監Demna讓那些買得起奢侈品的人花1450歐元購買仿舊的鞋子「完全顛覆了奢華的本質」。不過Pam Boy也說，巴黎世家的這系列設計似乎在嘲笑那些領最低工資、只能買材質差不多只穿一次的物品上。他質疑精品店如巴黎世家，適合傳遞這種訊息嗎？

不過Twitter上的網友，對於買不買得起這系列昂貴的仿舊鞋款不以為意，他們更樂於嘲笑這個精品品牌推出的產品。

有人貼出自己穿舊的帆布鞋照片，驕傲的說，「我今天穿巴黎世家出門唷！」

Hoy se sale con las Balenciaga🙏🔥 pic.twitter.com/niynFxsP2E — capone is luka (@caposhitt) May 10, 2022

Jake got the new Balenciagas pic.twitter.com/GB2VZRuNrW — evana 🖤 (@samsfacialhair) May 10, 2022

有人則把看起來很久沒清的鞋櫃裡的鞋通通倒出來，說「我訂的巴黎世家運動鞋到貨了。」

Ya llegó mi pedido de Balenciaga pic.twitter.com/M6oDZlUaMa — The Artist formerly known as Nebraska Jones. (@MCTaquitos) May 10, 2022

巴黎世家的磨損帆布鞋也讓廣大網友發揮聯想力，試圖在其他物品上找到和這個精品的相似性（包括一個穿得像流爛漢的芭比、一條很久沒洗澡的狗、一個摔進爛泥的女孩，以及1969年在披頭四最後一場公開演出的屋頂演唱會上，約翰藍儂腳上穿的那雙舊鞋）。

Nueva Barbie Balenciaga pic.twitter.com/Wg9RCIvViA — Zorrito Zorrales (@ZorritoZorrales) May 9, 2022

Si Balenciaga vendiera un perro: pic.twitter.com/u4hrVqnMpa — 𝒶𝓁𝓌𝒶𝓎𝓈 𝒸𝒶𝓁𝒾ℯ𝓃𝓉𝓇𝒾𝓈𝓉ℯ (@lwscalientriste) May 10, 2022

No one:



The new Balenciaga sneakers: pic.twitter.com/AvHqJPZjc3 — Saint Hoax (@SaintHoax) May 10, 2022

Balenciaga came out with a John Lennon rooftop sneaker collection pic.twitter.com/u9bfj7x8ur — ari got back! 🍏 (@gaybeatle) May 9, 2022

也有許多網友說，巴黎世家大概是一個智力測驗，或是測試人能有多蠢的社會實驗。

I feel that Balenciaga is already an experiment to see how stupid people are🙄 pic.twitter.com/OSNYoq6aXD — Yoli (@yolimartint) May 11, 2022

Balenciaga is releasing a new pair of shoes, and I have to assume they are just trolling people at this point. pic.twitter.com/IsJaBxCvy6 — Joe Pompliano (@JoePompliano) May 9, 2022

也有網友嘲笑的總結說，「瘋子多年來一直領先潮流」。

These are the brand new balenciaga Paris sneakers that are being sold for $1850 , mad people have been ahead of trend for years😂 pic.twitter.com/0SlhtYLQ11 — jeff (@jefff256) May 10, 2022

這不是Demna Gvasalia第一次創作出爭議性的作品。2017年巴黎世家春夏男裝系列上，有一款與IKEA環保購物袋非常相似的包款，售價要2145美金（約新台幣6.2萬元），只差沒有IKEA上著名的黃色LOGO，而且材質從防水材質改成起全羊毛。

#Buzzeando Balenciaga versiona la bolsa de Ikea y la vende por 1.700 euros: Demna Gvasalia ha sido el encargado de… https://t.co/ysvofHivB8 pic.twitter.com/jvkEzB2w2q — Ocio DM (@ociodm) April 19, 2017

2018年他再次以德國連鎖超市EDEKA塑膠購物袋為靈感，推出售價高達新台幣3萬元的包款，材質則採用柔軟的小羊皮。

Echte Designer Almans gönnen sich jetzt Edeka X Balenciaga Collab! pic.twitter.com/Eadhdj1p9z — Doktor Alman (@felixkrull1731) February 19, 2018

這次推出的仿舊系列帆布鞋已經在本月6日於歐洲市場上市，美國和中東地區的門市將於5月16日收到該系列，而日本預計將於5月23日收到。其他地區的粉絲，想收藏可能比較困難一點。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元