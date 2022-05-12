越破爛越貴！巴黎世家推出一雙台幣5.5萬元的「仿舊帆布鞋」成網路最新話題
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巴黎世家最新產品的破爛美學知音不多，但Twitter用戶在看到這些商品後無法保持冷靜。
法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）週一（9日）推出一系列外觀磨損嚴重、看起來像從垃圾堆裡撿回來的「仿舊帆布鞋」，這些「假」舊鞋要價還不菲，一雙高達1850美元（折合新台幣約5.5萬元），而且還是限量購買，這樣的衝突讓這些帆布鞋照片在網路上瘋傳。究竟為什麼巴黎世家要推出這樣的產品呢？
由鬼才創意總監Demna Gvasalia設計，特別聘請廣告攝影師Leopold Duchemin拍攝商品照，巴黎世家本週推出了限量100雙「額外損壞」的「Paris帆布鞋」，號稱採用仿舊帆布和粗糙邊緣製成，營造出一種舊的外觀。一共黑白兩色，一雙要價1850美元。
同時推出的另外還有沒那麼破、但還是頗為老舊的鞋款，有高筒鞋、低筒鞋、以及露出腳背的穆勒鞋，價格介於625美元（新台幣1.8萬元）和495美元（新台幣1.4萬元）之間，還有經典的黑色、白色與紅色3色供選擇。
巴黎世家為什麼要推出仿舊鞋？
巴黎世家表示，這系列帆布鞋是為了傳遞「巴黎世家的運動鞋注定要穿一輩子」：帆布鞋如果被使用100年，或多或少，使用一個世紀後的結果將是我們在圖片中看到的樣子，而這雙鞋值得你穿100年。或許在快時尚當道、過度消費對地球造成不少負擔的今日，這是一記強而有力的警鐘......是嗎？
網路上對這系列的帆布鞋評價不一
法國版GQ的內容編輯Pam Boy在Instagram上評論，該產品的訊息很明確：「購買並永久保留」。他也說巴黎世家的創意總監Demna讓那些買得起奢侈品的人花1450歐元購買仿舊的鞋子「完全顛覆了奢華的本質」。不過Pam Boy也說，巴黎世家的這系列設計似乎在嘲笑那些領最低工資、只能買材質差不多只穿一次的物品上。他質疑精品店如巴黎世家，適合傳遞這種訊息嗎？
不過Twitter上的網友，對於買不買得起這系列昂貴的仿舊鞋款不以為意，他們更樂於嘲笑這個精品品牌推出的產品。
有人貼出自己穿舊的帆布鞋照片，驕傲的說，「我今天穿巴黎世家出門唷！」
有人則把看起來很久沒清的鞋櫃裡的鞋通通倒出來，說「我訂的巴黎世家運動鞋到貨了。」
巴黎世家的磨損帆布鞋也讓廣大網友發揮聯想力，試圖在其他物品上找到和這個精品的相似性（包括一個穿得像流爛漢的芭比、一條很久沒洗澡的狗、一個摔進爛泥的女孩，以及1969年在披頭四最後一場公開演出的屋頂演唱會上，約翰藍儂腳上穿的那雙舊鞋）。
也有許多網友說，巴黎世家大概是一個智力測驗，或是測試人能有多蠢的社會實驗。
也有網友嘲笑的總結說，「瘋子多年來一直領先潮流」。
這不是Demna Gvasalia第一次創作出爭議性的作品。2017年巴黎世家春夏男裝系列上，有一款與IKEA環保購物袋非常相似的包款，售價要2145美金（約新台幣6.2萬元），只差沒有IKEA上著名的黃色LOGO，而且材質從防水材質改成起全羊毛。
2018年他再次以德國連鎖超市EDEKA塑膠購物袋為靈感，推出售價高達新台幣3萬元的包款，材質則採用柔軟的小羊皮。
這次推出的仿舊系列帆布鞋已經在本月6日於歐洲市場上市，美國和中東地區的門市將於5月16日收到該系列，而日本預計將於5月23日收到。其他地區的粉絲，想收藏可能比較困難一點。
新聞來源
- Balenciaga selling destroyed sneakers for $1,850（CNN style）
- 簡直是從垃圾堆裡撿來的！巴黎世家 Balenciaga 本季最新鞋款亮相：限量100雙全新的爛鞋？！（GQ）
延伸閱讀
- 儘管評價好壞參半，沒有人能否認Demna Gvasalia與Vetements帶來的絕對影響力
- 回顧70至90年代，10雙最具代表性的經典復古運動鞋
- 《製衣》：山本耀司認為，只是認真、善良的人無法做出使人心跳加速的服裝
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝
我們想讓你知道的是
如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，可滿足孩子們喜歡多樣風味的需求。
市面上牛奶相關的乳製品琳瑯滿目，其中受到許多大朋友、小朋友喜愛的乳製品，就是多種豐富口味的「調味乳」商品。然而，如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。
瑞穗調味乳，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳
根據國家標準（CNS3057），針對調味乳有明確的定義，即為：
使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。
另外針對生乳、鮮乳、保久乳，國家標準也有明確定義。以牛奶為例，「生乳」指的是乳牛擠出、經冷卻但未經其他處理的生乳汁；而以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏者，即為「鮮乳」；若以生乳或鮮乳經高壓或高溫滅菌，最後無菌包裝者，則為「保久乳」。
如果主原料未採用生乳、鮮乳、保久乳，又或是比例不符50%以上，就不可稱作「調味乳」，只能是「ＯＯ乳飲、ＯＯ牛奶、ＯＯ牛乳」等非國家標準的名詞。
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從源頭開始，國際金獎團隊層層把關
少了奶粉成形及再還原的加工程序，直接採用生乳／鮮乳為原料製成的調味乳，口感新鮮好喝，也較能喝到真正的牛奶香醇。因此，有不少酪農品牌開始推出調味乳商品，並強調是使用超過50%的鮮乳原料。不過，生乳來源也是影響調味乳品質的關鍵，不可忽視。
談到瑞穗調味乳所採用的瑞穗鮮乳®優質生乳，其實大有來頭。不只連年獲得國際獎項，包含：iTi風味絕佳獎章、Ｍonde Selection世界品質評鑑大賞金獎兩項國際大獎；在專業團隊包含酪農、輔導員、專業獸醫、營養師等職人的用心把關下，嚴選全台8大乳區源頭，從牛隻健康、飼料品質安全、榨乳流程溫度控制、設備洗劑管制，到嚴謹的生乳運送管理、多達49種以上的安心檢驗，一絲不苟高標準檢視每一個細節，最終才能造就連年獲得國際金獎的瑞穗優質鮮乳，以及消費者口中喝到的新鮮美味。
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