12日起3類人「快篩陽性即確診」，7個QA搞懂後續該如何應變、如何遠距與醫師視訊？

疫情指揮中心日前宣布3類人快篩陽性即確診的新制度於今（12）日上路，到底是哪3類人，快篩陽性後續該如何應變，《關鍵評論網》針對常見問題整理以下QA。

一、5月12日開始，哪3類人快篩陽性即確診？

只要你正處於居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間的民眾，使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員視訊確認就算確診。

二、屬於這3類人且驗到快篩陽性，下一步該怎麼做？

應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療，請遠距／視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果。個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。

三、該如何遠距與醫師視訊？

可免費使用24小時視訊諮詢「健康益友APP」（下載連結：iOS、Android），或聯繫所轄衛生局安排。

圖片來源：Google Play截圖

四、和醫生視訊前要準備什麼？

於判讀陽性的快篩檢測卡匣／檢測片，寫上姓名、日期 把判讀陽性的快篩檢測卡匣／檢測片，旁邊放上自己的健保卡，拍一張照片 在預約遠距醫療或視訊診療門診時，將照片上傳系統 在和醫生視訊評估時，出示判讀陽性的快篩檢測卡匣／檢測片給醫生看

五、如果自己或視訊醫生，對快篩陽性的結果有疑義怎麼辦？

通知衛生局安排PCR採檢。

六、快篩陽性且和醫生視訊完畢，確認確診，接下來該怎麼辦？

如果和醫生視訊之後對陽性結果有共識，要用健保卡上傳陽性結果，自動通報或上法定傳染病通報系統後，由系統自動研判確診。 在家等待地方衛生局安排收治隔離處所 地方衛生局依照「確診個案分流收治原則」安排至指定處所隔離，並開立隔離通知書。

七、居家隔離期間，身體不舒服該怎麼辦？

可使用「健康益友APP」看診領藥，或是持有紙本慢性病處方箋、其他電子處方箋或其他非處方藥品需求。但無論哪一種，都只要經過以下5步驟，就能順利申請送藥到府服務：

圖片來源：指揮中心

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航