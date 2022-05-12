12日起3類人「快篩陽性即確診」，7個QA搞懂後續該如何應變、如何遠距與醫師視訊？
我們想讓你知道的是
12日起，只要你正處於居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間的民眾，使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員視訊確認就算確診。
疫情指揮中心日前宣布3類人快篩陽性即確診的新制度於今（12）日上路，到底是哪3類人，快篩陽性後續該如何應變，《關鍵評論網》針對常見問題整理以下QA。
一、5月12日開始，哪3類人快篩陽性即確診？
只要你正處於居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間的民眾，使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員視訊確認就算確診。
二、屬於這3類人且驗到快篩陽性，下一步該怎麼做？
應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療，請遠距／視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果。個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。
三、該如何遠距與醫師視訊？
可免費使用24小時視訊諮詢「健康益友APP」（下載連結：iOS、Android），或聯繫所轄衛生局安排。
四、和醫生視訊前要準備什麼？
- 於判讀陽性的快篩檢測卡匣／檢測片，寫上姓名、日期
- 把判讀陽性的快篩檢測卡匣／檢測片，旁邊放上自己的健保卡，拍一張照片
- 在預約遠距醫療或視訊診療門診時，將照片上傳系統
- 在和醫生視訊評估時，出示判讀陽性的快篩檢測卡匣／檢測片給醫生看
五、如果自己或視訊醫生，對快篩陽性的結果有疑義怎麼辦？
通知衛生局安排PCR採檢。
六、快篩陽性且和醫生視訊完畢，確認確診，接下來該怎麼辦？
- 如果和醫生視訊之後對陽性結果有共識，要用健保卡上傳陽性結果，自動通報或上法定傳染病通報系統後，由系統自動研判確診。
- 在家等待地方衛生局安排收治隔離處所
- 地方衛生局依照「確診個案分流收治原則」安排至指定處所隔離，並開立隔離通知書。
七、居家隔離期間，身體不舒服該怎麼辦？
可使用「健康益友APP」看診領藥，或是持有紙本慢性病處方箋、其他電子處方箋或其他非處方藥品需求。但無論哪一種，都只要經過以下5步驟，就能順利申請送藥到府服務：
新聞來源
延伸閱讀
- 「快篩陽性視同確診」防疫險是否理賠？產險業有異見，專家點出保單關鍵條款
- 快篩陽性怎麼辦？居家隔離要幾天？通報SOP懶人包一次看懂
- 快篩陽性該去哪裡做PCR？雙北、桃園、台中、高雄社區篩檢資訊一次看
- 確診藥師經驗分享：從快篩陽性到居家隔離的五大重點整理，如何低門檻照顧自己？
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝
我們想讓你知道的是
如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，可滿足孩子們喜歡多樣風味的需求。
市面上牛奶相關的乳製品琳瑯滿目，其中受到許多大朋友、小朋友喜愛的乳製品，就是多種豐富口味的「調味乳」商品。然而，如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。
瑞穗調味乳，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳
根據國家標準（CNS3057），針對調味乳有明確的定義，即為：
使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。
另外針對生乳、鮮乳、保久乳，國家標準也有明確定義。以牛奶為例，「生乳」指的是乳牛擠出、經冷卻但未經其他處理的生乳汁；而以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏者，即為「鮮乳」；若以生乳或鮮乳經高壓或高溫滅菌，最後無菌包裝者，則為「保久乳」。
如果主原料未採用生乳、鮮乳、保久乳，又或是比例不符50%以上，就不可稱作「調味乳」，只能是「ＯＯ乳飲、ＯＯ牛奶、ＯＯ牛乳」等非國家標準的名詞。
事實上，有的「調味乳飲品」可能是採用奶粉為乳原料，那就不是國家標準所定義的「調味乳」；必須像是瑞穗調味乳，以瑞穗鮮乳®優質生乳為主原料並且佔比50%以上，才是標準「調味乳」。因此，消費者購買產品時不妨留意品名及成分標示，才能確保自己購買到真正想喝的「調味乳」。
從源頭開始，國際金獎團隊層層把關
少了奶粉成形及再還原的加工程序，直接採用生乳／鮮乳為原料製成的調味乳，口感新鮮好喝，也較能喝到真正的牛奶香醇。因此，有不少酪農品牌開始推出調味乳商品，並強調是使用超過50%的鮮乳原料。不過，生乳來源也是影響調味乳品質的關鍵，不可忽視。
談到瑞穗調味乳所採用的瑞穗鮮乳®優質生乳，其實大有來頭。不只連年獲得國際獎項，包含：iTi風味絕佳獎章、Ｍonde Selection世界品質評鑑大賞金獎兩項國際大獎；在專業團隊包含酪農、輔導員、專業獸醫、營養師等職人的用心把關下，嚴選全台8大乳區源頭，從牛隻健康、飼料品質安全、榨乳流程溫度控制、設備洗劑管制，到嚴謹的生乳運送管理、多達49種以上的安心檢驗，一絲不苟高標準檢視每一個細節，最終才能造就連年獲得國際金獎的瑞穗優質鮮乳，以及消費者口中喝到的新鮮美味。
孩子最愛的奇妙美味，爸媽安心、孩子也喝得開心
許多爸爸媽媽會以調味乳當作孩子的日常點心，瑞穗調味乳呼應時下爸媽的消費需求，加上秉持一貫的嚴謹與高品質精神，使用100%的瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，包括巧克力、蘋果、麥芽、果汁等，不只滿足孩子們喜歡多樣風味的需求，也能攝取到蛋白質與鈣質，創造開心的日常飲食體驗。
100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳、讓鮮奶更好喝的瑞穗調味乳，不僅是讓家長方便準備、安心選擇的日常飲料，也是孩子課後點心、假日出遊的良伴，更是童年回憶中，營養甜美的開心滋味。