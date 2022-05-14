日本首相岸田文雄先訪東南亞後赴歐洲，實為代替美國拉攏「抗中俄戰線」

日相訪東南亞三國，拉攏東協共抗中、俄

日本首相岸田文雄自4月29日至5月6日展開為期八天的密集外交訪問，他先訪問印尼、越南、泰國三個東南亞國家，隨後赴歐訪義大利、梵蒂岡和英國。《美國之音》（Voice of America, VOA）指出，岸田此趟訪問東南亞的外交行程是追隨前首相安倍晉三與菅義偉的「慣例行程」，而所謂「慣例」即指安倍2013年訪東協等國所提出的「日本外交新五原則」。

另外，此次訪印尼、越南、泰國三國，近年在東協的影響力有逐漸上升的趨勢，尤以印尼、越南更為顯著。岸田此次訪問東南亞三國有兩大目標，一是拉攏東南亞國家對俄制裁的支持，二是展現日本維護南海自由航行的決心。

岸田此趟東南亞行的第一站為印尼。4月29日，岸田文雄與印尼總統佐科威（Joko Widodo）於印尼首都雅加達會晤。《共同社》報導，兩人會後同意加強實現自由和開放的印太地區的合作。佐科威表示：「印尼和東協（ASEAN）成員國已經準備好，與包含日本在內的夥伴建立合作關係。」

會後記者會岸田說：「我們現正面臨許多挑戰，包含烏克蘭情勢、東海、南海、北韓。並且，在維護和強化以規則為基礎、自由開放的國際秩序變得更加重要。」

印尼作為今（2022）年「二十國集團」（G20）主席國，其對俄烏戰爭立場受矚目。雖然印尼曾在今年3月聯合國大會的決議中投票贊成譴責俄國入侵烏克蘭，但未跟隨西方對俄展開大規模制裁。另外，美國總統拜登（Joe Biden）呼籲要將俄國踢出G20，但印尼今年仍邀俄國總統普亭（Vladimir Putin）出席。不過，印尼也同樣邀烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）參與今年的G20會議。

結束印尼的訪問，岸田隨即前往越南，在4月30日與越南總理范明政於越南首都河內會晤。《日本時報》（The Japan Times）報導，雙方會中同意強化雙邊在安全和經濟領域合作。岸田在會後記者會中說：「我們確認兩國都能遵守『尊重各國主權和獨立的原則』。」

此趟岸田出訪東南亞的一大目標，是要拉攏這些國家對俄制裁上一起合作。不過，越南三月份在聯合國投票中，未投票支持譴責俄國侵烏的決議案。《日本時報》提的長期以來，越南非常依賴俄製軍備，兩國關係可回溯至蘇聯時期，因此越、俄雙方關係維持得相當不錯。

岸田5月1日至5月2日來到此次東南亞行最後一站泰國，與首相帕拉育會晤。

《美聯社》（Associated Press, AP）報導指出，日本長期以來一直是泰國重要的經濟投資者。會後記者會中，帕拉育表示，兩國正在擬定一份「日泰經濟夥伴」的戰略計劃。帕拉育表示他與岸田強化供應鏈連結、智慧農業、5G傳播科技、人工智慧、機械及電動車零組件等項目。

《美聯社》分析，美國傳統上為泰國在安全領域最親近的盟友，但過去10年隨著中國擴大在東南亞的影響力，身為中國戰略對手的日本，正努力不讓北京在此區域取得優勢。

這次最受矚目的一個重點，為兩國簽署《軍事設備與科技轉移協議》（Defense Equipment and Technology Transfer Agreement），象徵日、泰兩國在安全合作更上層樓。另外，據《泰國國民報》（The Nation Thailand）報導，在日泰建交135週年、戰略夥伴關係建立10年之際，兩人藉此宣布日泰雙邊關係將自原先「戰略夥伴關係」（Stategic Partnership）升級至「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Stategic Partnership）。

不過，岸田東南亞行雖試圖拉攏三國在對俄制裁立場更加強硬，但效果顯然不彰。除前述印尼、越南兩國對俄制裁態度仍有所保留，泰國也不例外，在這次會晤後，雙方僅表示擔憂俄烏戰爭緊張情勢升高，呼籲運用各種手段以終止這場衝突。

岸田訪英簽署歷史性防衛協議，岸田：「今日烏克蘭，明日東亞」

東南亞行甫結束，岸田文雄馬不停蹄先後訪問英國、義大利與梵蒂岡。訪英期間，岸田在倫敦與英國首相強森（Boris Johnson）會晤，雙方就日英關係、烏克蘭議題和印太情勢議題進行討論。

在日英雙邊關係上，兩國正式簽署《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement, RAA）。此項協定將允許展開日本自衛隊和英軍的聯合訓練、演習和救災行動，進一步深化兩國在軍事上的合作，英國也將簽署協議形容為「里程碑般的雙邊協議」。無獨有偶，日本才在今年1月與澳洲簽署《相互准入協定》。

簽署此項協議除展現出英國對印太事務參與的決心，更進一步加強日本與英國在印太安全上的合作，符合近兩年英相強森希望在印太事務上更積極參與的態度。

日英會談另一項重點仍是俄烏戰事，尤其這場衝突對能源的影響甚鉅。岸田要讓核電重返日本能源政策的未來藍圖，用核電降低日本及其他國家對俄國能源的依賴。岸田說：「我們將優化核反應爐，提高安全保障，對世界作出減少依賴俄國能源的貢獻。重啟一座現有核反應爐，就相當於每年供應全球市場100萬公噸液態天然氣。」

此外，岸田強調必須保持台灣海峽的和平與穩定。在台海問題上，他進一步解釋：「台灣海峽的和平與穩定不僅對日本的安全至關重要，對國際社會的穩定也至關重要。」不過，岸田也強調：「日本堅持其立場，期待透過對話和平解決台灣周邊問題。將繼續從這個角度，仔細觀察局勢。」