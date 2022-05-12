美眾院壓倒性通過398億美元援烏法案，國防部長奧斯丁：削弱俄羅斯無法再謀劃此類軍事行動
我們想讓你知道的是
美國及其西方盟友已做好長期援助烏克蘭的準備，美國國防部長奧斯丁也宣稱，若俄羅斯在入侵烏克蘭後以失敗收場，便有機會降低其領導層欲侵略其他國家的可能。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國總統拜登（Joe Biden）於2022年5月9日簽署《烏克蘭民主防衛租借法案》（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022），該法案旨在簡化俄羅斯入侵烏克蘭期間，美方根據《武器出口管制法》（Arms Export Control Act）向基輔當局提供軍事援助的處理程序。
「這個法案能成為烏克蘭政府及烏國人民，在捍衛其民主國家、對抗俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）入侵時的有效利器。」拜登在副總統賀錦麗（Kamala Harris）、法案發起人共和黨籍眾議員史帕茲（Victoria Spartz）、密西根州民主黨籍聯邦眾議員史羅金（Elissa Slotkin），以及民主黨籍馬里蘭州參議員卡定（Ben Cardin）的陪同下如此說道。
據美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，這項租借法案放寬了美國向烏克蘭移轉、租賃軍事裝備的相關規定，且該法案無論是在美國參議院還是眾議院，皆以兩黨多數決迅速通過。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）對此便強調，參議院於4月6日一致通過該法案，而眾議院於4月28日，以417票同意對10票反對的懸殊差距，通過了該租借法案。這是在當前意識形態分裂嚴重的美國國會中，民主黨與共和黨雙方罕見擁有看法幾乎全然一致的時刻。
租借法案的部分支持者表示，此案簽署生效後，將給予拜登更廣泛的權力，藉此協助烏克蘭抵禦俄羅斯，同時提升美國將武器運往烏克蘭的效率。
參議員卡定在拜登簽署該法案後，也向北大西洋公約組織（NATO）喊話：「現在我們能及時提供烏克蘭必要的防禦軍備，以抵禦克里姆林宮的侵略。這也等同向我們的北約盟友發出了明確的訊息，也就是他們亦須加強援助的效率和力度，畢竟我們皆期待，烏克蘭能在普亭所發動的軍事入侵行動中取得成功。」
美國《租借法案》最早可追溯至二戰
根據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）解釋，該法案最早由時任美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）於1941年簽署，該法允許美國以燃油、食品、軍事裝備等形式向二戰同盟國（Allies of World War II）盟友提供援助，這些援助尤其針對英國、法國、中華民國及蘇聯進行。
美國國防部則指出，美國根據該法案，在二戰期間總共運送了價值約501億美元的軍事物資給盟國，其中共有314億美元流向英國，32億美元提供至法國，16億美元交付給中華民國，另有113億美元提交至蘇聯，其餘的26億美元則用來支援其他盟國。這些援助的總額相當於2020年的6900億美元。
《耶路撒冷郵報》認為，同盟國於二戰時，之所以可以擊敗納粹德國，租借法案可說是起到相當關鍵的作用，例如《租借法案》能即時的協助盟軍獲得美方的軍事武器和軍用車輛，並帶來立即性的物資補給。
這些軍援對於當時的蘇聯來說尤其重要，前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin），以及史達林的繼任者赫魯雪夫（Nikita Khrushchev），都曾指出，該租借法案對盟軍能擊敗納粹，扮演至關重要的角色。
而針對81年後重啟的租借法案，《耶路撒冷郵報》認為，《烏克蘭民主防衛租借法案》不會是美國軍援烏克蘭的終點，美國及西方盟國很快將提供更多的資金來援助烏克蘭。
美再向基輔提供398億美元軍援
在拜登簽署租借法案後，美國眾議院隨即於5月10日批准一項將近400億美元的烏克蘭援助計劃，以維持美國對烏克蘭在軍事、經濟、農糧生產的援助。
根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，該援助計畫獲得所有參與投票的民主黨人士，及將近四分之三的共和黨人士支持，最終美國國會以368票同意、57票反對的差距，壓倒性的通過該計畫，且援助金額比拜登於4月下旬提議的330億美元，還多了68億援助金，這其中包含軍備提供及人道援助費用各34億美元。
美國聯邦眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）主席迪勞洛（Rosa DeLauro）在表決通過後稱：「烏克蘭人民需要我們的支持，該計畫的通過能守護包含烏克蘭在內的民主陣營、限制俄羅斯的侵略，和加強美方自身的國家安全。」
該援助計畫法案目前已提交給參議院，《半島電視台》預計美國參議院將迅速採取行動來通過該草案，以便在原先提供的國防援助經費耗盡前，做即時補給。
《法國24電視台》（France 24）表示，若該項計畫法案最終在參議院通過，美國用於援助烏克蘭的軍事、國防支出及後續的人道援助經費，將飆升至約540億美元。
重啟法案及接續增援，美方意圖究竟為何？
美國《國家公共廣播電台》（NPR）轉述美國戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）的說法指出，美國正以近幾十年來從未見過的速度向烏克蘭提供資金。
「俄烏戰爭開打前，美國每年向烏克蘭提供3億美元的金援，現在，我們每天提供該國1億美元的援助經費。」坎西恩說道。
Tags：
選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。