美眾院壓倒性通過398億美元援烏法案，國防部長奧斯丁：削弱俄羅斯無法再謀劃此類軍事行動

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國總統拜登（Joe Biden）於2022年5月9日簽署《烏克蘭民主防衛租借法案》（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022），該法案旨在簡化俄羅斯入侵烏克蘭期間，美方根據《武器出口管制法》（Arms Export Control Act）向基輔當局提供軍事援助的處理程序。

「這個法案能成為烏克蘭政府及烏國人民，在捍衛其民主國家、對抗俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）入侵時的有效利器。」拜登在副總統賀錦麗（Kamala Harris）、法案發起人共和黨籍眾議員史帕茲（Victoria Spartz）、密西根州民主黨籍聯邦眾議員史羅金（Elissa Slotkin），以及民主黨籍馬里蘭州參議員卡定（Ben Cardin）的陪同下如此說道。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，這項租借法案放寬了美國向烏克蘭移轉、租賃軍事裝備的相關規定，且該法案無論是在美國參議院還是眾議院，皆以兩黨多數決迅速通過。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）對此便強調，參議院於4月6日一致通過該法案，而眾議院於4月28日，以417票同意對10票反對的懸殊差距，通過了該租借法案。這是在當前意識形態分裂嚴重的美國國會中，民主黨與共和黨雙方罕見擁有看法幾乎全然一致的時刻。

租借法案的部分支持者表示，此案簽署生效後，將給予拜登更廣泛的權力，藉此協助烏克蘭抵禦俄羅斯，同時提升美國將武器運往烏克蘭的效率。

參議員卡定在拜登簽署該法案後，也向北大西洋公約組織（NATO）喊話：「現在我們能及時提供烏克蘭必要的防禦軍備，以抵禦克里姆林宮的侵略。這也等同向我們的北約盟友發出了明確的訊息，也就是他們亦須加強援助的效率和力度，畢竟我們皆期待，烏克蘭能在普亭所發動的軍事入侵行動中取得成功。」

美國《租借法案》最早可追溯至二戰

根據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）解釋，該法案最早由時任美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）於1941年簽署，該法允許美國以燃油、食品、軍事裝備等形式向二戰同盟國（Allies of World War II）盟友提供援助，這些援助尤其針對英國、法國、中華民國及蘇聯進行。

美國國防部則指出，美國根據該法案，在二戰期間總共運送了價值約501億美元的軍事物資給盟國，其中共有314億美元流向英國，32億美元提供至法國，16億美元交付給中華民國，另有113億美元提交至蘇聯，其餘的26億美元則用來支援其他盟國。這些援助的總額相當於2020年的6900億美元。

《耶路撒冷郵報》認為，同盟國於二戰時，之所以可以擊敗納粹德國，租借法案可說是起到相當關鍵的作用，例如《租借法案》能即時的協助盟軍獲得美方的軍事武器和軍用車輛，並帶來立即性的物資補給。

這些軍援對於當時的蘇聯來說尤其重要，前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin），以及史達林的繼任者赫魯雪夫（Nikita Khrushchev），都曾指出，該租借法案對盟軍能擊敗納粹，扮演至關重要的角色。

而針對81年後重啟的租借法案，《耶路撒冷郵報》認為，《烏克蘭民主防衛租借法案》不會是美國軍援烏克蘭的終點，美國及西方盟國很快將提供更多的資金來援助烏克蘭。

美國總統拜登於5月9日簽署《烏克蘭民主防衛租借法案》｜Photo Credit: AP / 達志影像

美再向基輔提供398億美元軍援

在拜登簽署租借法案後，美國眾議院隨即於5月10日批准一項將近400億美元的烏克蘭援助計劃，以維持美國對烏克蘭在軍事、經濟、農糧生產的援助。

根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，該援助計畫獲得所有參與投票的民主黨人士，及將近四分之三的共和黨人士支持，最終美國國會以368票同意、57票反對的差距，壓倒性的通過該計畫，且援助金額比拜登於4月下旬提議的330億美元，還多了68億援助金，這其中包含軍備提供及人道援助費用各34億美元。

美國聯邦眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）主席迪勞洛（Rosa DeLauro）在表決通過後稱：「烏克蘭人民需要我們的支持，該計畫的通過能守護包含烏克蘭在內的民主陣營、限制俄羅斯的侵略，和加強美方自身的國家安全。」

該援助計畫法案目前已提交給參議院，《半島電視台》預計美國參議院將迅速採取行動來通過該草案，以便在原先提供的國防援助經費耗盡前，做即時補給。

《法國24電視台》（France 24）表示，若該項計畫法案最終在參議院通過，美國用於援助烏克蘭的軍事、國防支出及後續的人道援助經費，將飆升至約540億美元。

重啟法案及接續增援，美方意圖究竟為何？

美國《國家公共廣播電台》（NPR）轉述美國戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）的說法指出，美國正以近幾十年來從未見過的速度向烏克蘭提供資金。

「俄烏戰爭開打前，美國每年向烏克蘭提供3億美元的金援，現在，我們每天提供該國1億美元的援助經費。」坎西恩說道。