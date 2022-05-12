「快篩陽性視同確診」防疫險是否理賠？產險業有異見，專家點出保單關鍵條款
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為舒緩採檢量能，12日起居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象若快篩陽性，經醫師遠距或視訊診療認定後可視同確診；產險業界多表態認為，防疫政策有政策的考量，但保險理賠必須嚴謹，傾向認定仍以PCR檢驗結果為準。
文：謝方娪（中央社記者）
3類對象快篩陽性視同確診12日上路，產險業界對防疫險理賠仍傾向只認PCR檢驗結果為準，不過專家指出，防疫保單條款多半僅要求「經醫院醫師診斷確定」，並未明寫須經PCR檢驗程序，按條款恐難不理賠。
為舒緩採檢量能，12日起居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象若快篩陽性，經醫師遠距或視訊診療認定後可視同確診；產險業界多表態認為，防疫政策有政策的考量，但保險理賠必須嚴謹，傾向認定仍以PCR檢驗結果為準。
民眾居家隔離期間快篩陽性並經醫生視訊診斷，即使視同確診案例，民眾若要請領防疫險理賠金，多家產險業者目前仍傾向堅持必須經PCR檢驗程序並出具相關證明，才會受理理賠申請。
產險業者反對理賠「快篩陽性視同確診」，主要有2大顧慮，一是快篩為自主行為，沒有經專業醫事機構檢驗，且醫生診斷程序為視訊確認，如何確定畫面中的快篩試劑出自誰的檢體，不無疑問；二是快篩誤測機率相對高，產險業若認同快篩陽性視同確診，誤賠風險恐大幅升高。
不過，檢視大半防疫保單條款，幾乎均未明寫「必須經PCR檢驗確認」程序，而是以「被保險人於本契約有效期間內，經醫院醫師診斷確定罹患條款約定的法定傳染病」等類似文字描述。
保險法專家劉北元表示，保險公司傾向認定確診流程必須為PCR，但保單條款並未明確規定下，保險公司的堅持並無法律或契約根據。
劉北元指出，保險契約條款是保險公司事先擬定，依定型化契約解釋原則，若沒寫清楚，責任是撰擬者要承擔；若契約條款解釋因模糊不清出現爭議，根據保險法第54條第2項規定，原則上要做有利於被保險人的解釋。
一名產險主管透露，在快篩陽性視同確診新制上路後，日後產險業可能必須仔細檢視保戶是經由快篩或PCR檢驗程序取得確診證明，若透過快篩，後續需進行一定程度的理賠審查程序；另一名產險業者直言，防疫政策不斷變化，後續防疫險勢必會面臨更多理賠爭議。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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