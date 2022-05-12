「譚德塞指中國清零無法持續」聯合國微博遭刪文，趙立堅：勿發表不負責任言論
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中國外交部發言人趙立堅聲稱，中國的「動態清零」總方針不是追求「零感染」，而是要「以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情」，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序。而中國「絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常」。
譚德塞指中國清零無法持續，聯合國微博遭刪文
（中央社）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日示警中國疫情清零策略無法持續，昨（11）日引發中國反彈，包括官媒前《環球時報》總編胡錫進發文批世衛外，聯合國官方微博發布譚德塞的評論隨後也被刪。
世衛秘書長譚德塞5月10日在記者會上說，「當我們談到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）清零策略時，考量到現在病毒的習性以及我們所預期的未來，我們不認為這是可以持久進行的措施。」
譚德塞表示，「我們已經與中國專家討論過這個問題，我們認為這種作法無法持續下去。轉而採取另一種策略非常重要。」
這番發言引發中國反彈，《南華早報》11日報導，聯合國官方微博發布譚德塞關於清零政策不可持續的評論，這篇發文上午遭到審查，隨後發文被刪除，連搜索該發文的網友都被告知內容被視為非法。
對此，有網友認為，先拋開清零政策是否正確的問題，屏蔽或刪除世衛的文章太瘋狂了，阻止科學的討論對誰有利呢？另有網友嘆世衛若表揚中國就轉發，若有意見就全部封禁。
中國輿論昨天也出現批評世衛聲浪，胡錫進指世衛不會為中國一旦放開將有多少人死亡負責。全世界已經死了1500萬人，世衛只能眼睜睜看著，而且因為美國和西方死人最多，世衛對抗疫不力一直不敢有過多評論，認為世衛這個時候「不應從外部拆中國抗疫的台」。
作家陳根發文指出，世衛不認可中國清零政策，對此應該強烈譴責，認為世衛根本不懂科學、科研水準落後，對病毒的認知愚昧。世衛反對中國當前的防疫政策，一定是別有用心。
趙立堅：勿發表不負責任言論
（中央社）世衛秘書長譚德塞10日指中國的清零防疫策略無法持續下去，呼籲改變政策。中國外交部發言人趙立堅昨天說，中方希望有關人士能客觀理性看待中國防疫政策，「不要發表不負責任的言論」。
根據中國外交部官網，趙立堅在11日下午的例行記者會中回答相關問題時，作上述表示。
趙立堅聲稱，中國的「動態清零」總方針不是追求「零感染」，而是要「以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情」，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序。而中國「絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常」。
他又說，中國的COVID-19全國感染率和死亡率保持全球最低水平，中國政府的防控方針是「經得起歷史檢驗的」，防控措施是「科學有效的」。「中國是世界上疫情防控最成功的國家之一，這是國際社會有目共睹的事實」。
趙立堅提到，中國政府「從自身國情出發」制定並實施「動態清零」政策，因時因勢不斷對防控措施進行調整。宗旨只有一個，就是「最大限度保障人民生命健康」。同時以良好的防控成效保障「經濟社會持續健康穩定發展」。「中國完全有基礎、有條件、有能力實現『動態清零』」。
當外媒繼續追問，要求具體回應譚德塞的發言時，趙立堅才回答，中方希望「有關人士」能夠客觀理性看待中國的疫情防控政策，能夠更多地了解事實，「不要發表不負責任的言論」。
譚德塞10日在世衛記者會上表示，「當我們談到COVID-19清零策略時，考量到現在病毒的習性以及我們所預期的未來，我們不認為這是可以持久進行的措施」。
他指出，「我們已經與中國專家討論過這個問題，我們認為這種作法無法持續下去。轉而採取另一種策略非常重要」。
《南華早報》昨天報導，聯合國官方微博發布譚德塞關於清零政策不可持續的評論後，這篇文章昨天上午遭到刪除。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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