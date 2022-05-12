2022/05/12,
中國

「譚德塞指中國清零無法持續」聯合國微博遭刪文，趙立堅：勿發表不負責任言論

「譚德塞指中國清零無法持續」聯合國微博遭刪文，趙立堅：勿發表不負責任言論
Photo Credit:AP/達志影像

我們想讓你知道的是

中國外交部發言人趙立堅聲稱，中國的「動態清零」總方針不是追求「零感染」，而是要「以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情」，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序。而中國「絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常」。

譚德塞指中國清零無法持續，聯合國微博遭刪文

（中央社）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日示警中國疫情清零策略無法持續，昨（11）日引發中國反彈，包括官媒前《環球時報》總編胡錫進發文批世衛外，聯合國官方微博發布譚德塞的評論隨後也被刪。

世衛秘書長譚德塞5月10日在記者會上說，「當我們談到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）清零策略時，考量到現在病毒的習性以及我們所預期的未來，我們不認為這是可以持久進行的措施。」

譚德塞表示，「我們已經與中國專家討論過這個問題，我們認為這種作法無法持續下去。轉而採取另一種策略非常重要。」

這番發言引發中國反彈，《南華早報》11日報導，聯合國官方微博發布譚德塞關於清零政策不可持續的評論，這篇發文上午遭到審查，隨後發文被刪除，連搜索該發文的網友都被告知內容被視為非法。

對此，有網友認為，先拋開清零政策是否正確的問題，屏蔽或刪除世衛的文章太瘋狂了，阻止科學的討論對誰有利呢？另有網友嘆世衛若表揚中國就轉發，若有意見就全部封禁。

中國輿論昨天也出現批評世衛聲浪，胡錫進指世衛不會為中國一旦放開將有多少人死亡負責。全世界已經死了1500萬人，世衛只能眼睜睜看著，而且因為美國和西方死人最多，世衛對抗疫不力一直不敢有過多評論，認為世衛這個時候「不應從外部拆中國抗疫的台」。

作家陳根發文指出，世衛不認可中國清零政策，對此應該強烈譴責，認為世衛根本不懂科學、科研水準落後，對病毒的認知愚昧。世衛反對中國當前的防疫政策，一定是別有用心。

趙立堅：勿發表不負責任言論

（中央社）世衛秘書長譚德塞10日指中國的清零防疫策略無法持續下去，呼籲改變政策。中國外交部發言人趙立堅昨天說，中方希望有關人士能客觀理性看待中國防疫政策，「不要發表不負責任的言論」。

根據中國外交部官網，趙立堅在11日下午的例行記者會中回答相關問題時，作上述表示。

趙立堅聲稱，中國的「動態清零」總方針不是追求「零感染」，而是要「以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情」，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序。而中國「絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常」。

他又說，中國的COVID-19全國感染率和死亡率保持全球最低水平，中國政府的防控方針是「經得起歷史檢驗的」，防控措施是「科學有效的」。「中國是世界上疫情防控最成功的國家之一，這是國際社會有目共睹的事實」。

趙立堅提到，中國政府「從自身國情出發」制定並實施「動態清零」政策，因時因勢不斷對防控措施進行調整。宗旨只有一個，就是「最大限度保障人民生命健康」。同時以良好的防控成效保障「經濟社會持續健康穩定發展」。「中國完全有基礎、有條件、有能力實現『動態清零』」。

當外媒繼續追問，要求具體回應譚德塞的發言時，趙立堅才回答，中方希望「有關人士」能夠客觀理性看待中國的疫情防控政策，能夠更多地了解事實，「不要發表不負責任的言論」。

譚德塞10日在世衛記者會上表示，「當我們談到COVID-19清零策略時，考量到現在病毒的習性以及我們所預期的未來，我們不認為這是可以持久進行的措施」。

他指出，「我們已經與中國專家討論過這個問題，我們認為這種作法無法持續下去。轉而採取另一種策略非常重要」。

《南華早報》昨天報導，聯合國官方微博發布譚德塞關於清零政策不可持續的評論後，這篇文章昨天上午遭到刪除。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/04/21,
科技

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

我們想讓你知道的是

AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。

數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。

2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略

在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。

除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。

如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密

AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。

本場研討會，在深入了解該如何提升數據分析的效能的同時，又能兼具成本效益高與安全性；適合對於如何靈活應用大數據、對數據分析有興趣、想要建構數據與分析基本功的所有受眾，例如：公司技術部門決策人、業務決策人、IT主管及希望深入認識數據分析的任何人士。與會期間參與問答，還有機會抽中百元外送平台美食券。

在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：

  1. 20萬多個資料湖在AWS上執行
  2. 使用Amazon EMR比標準Apache Spark快3倍
  3. 比其他雲端資料倉儲更實惠的價格效能達3倍
  4. 使用Amazon OpenSearch Service在單個叢集中儲存的資料量可達3PB
  5. 節省70%資料湖中資料的儲存成本

AWS For Data Web Day報名須知

  • 日期：2022年5月25日（星期三）
  • 時間：2:00 PM～5:00 PM
  • 形式：線上研討會

建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。


猜你喜歡