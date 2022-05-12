立陶宛認定俄羅斯為「恐怖主義國家」創全球首例，烏東城鎮伊久姆發現44具平民遺體

（中央社）立陶宛國會成員一致通過決議，認定俄羅斯是支持和實施恐怖主義的國家，創下全球先例；俄軍轟炸烏東城鎮伊久姆，一座被毀建築物的廢墟下發現44具平民屍體。

全球首例，立陶宛認定俄羅斯為恐怖主義國家

立陶宛國會10日發推文說，其成員一致通過決議，認定俄羅斯是支持和實施恐怖主義的國家。立陶宛此舉創下全球先例。立陶宛國會並認定，俄軍在烏國的行為構成種族滅絕罪行。

根據烏克蘭「戰略通訊和資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security），立陶宛是第一個宣布俄國犯下恐怖主義行為的國家，但並非正式指控俄國犯下種族滅絕罪行的第一國，加拿大國會上月已通過相關動議。

美國全國公共電台（NPR）引述立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，立陶宛國會通過的決議指出，俄國武裝部隊與傭兵在烏克蘭犯下戰爭罪，包括在布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、馬里烏波爾（Mariupol）、博羅江卡（Borodyanka）、霍斯托梅爾（Hostomel）等市鎮都發現其暴行。

俄軍猛轟伊久姆鎮，瓦礫堆下發現44具平民屍體

烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說，救援人員10日在烏克蘭東部城鎮伊久姆（Izyum）一座被毀建築物的廢墟下發現44具平民屍體，伊久姆目前處於俄羅斯控制下。

儘管這個地區的戰鬥仍然持續，但當地媒體援引西涅古波夫說法報導，居民是在清理「沒有砲擊」地區的瓦礫時發現的。

西涅古波夫沒說明搬運屍體的人是誰，也沒說他們是如何做到的，因為經過幾週激烈戰鬥，伊久姆在4月1日落入俄羅斯軍隊手中。周邊大部分地區也在俄羅斯的控制下。

俄羅斯國防部：擊退烏克蘭收復蛇島反攻

俄羅斯國防部10日表示，擊退了烏克蘭為收復黑海蛇島（Snake Island）展開的反攻，並在此過程中造成烏軍人員、船隻和飛機等重大損失。

路透社無法獨立驗證此說法。烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）10日稍早在YouTube受訪時表示，烏克蘭並沒有試圖奪回蛇島，因為繼續打擊在那裡的俄羅斯目標要容易得多。

烏克蘭和俄羅斯軍隊2月下旬開戰時，俄方要求蛇島的烏克蘭邊防軍繳械時，一名士兵回嗆俄國軍艦「你們去死吧」，這是俄烏衝突具里程碑意義的交鋒之一。

白羅斯：將部署特種部隊至烏克蘭邊界附近

白羅斯軍方10日表示，白羅斯將在南部近烏克蘭邊界的3個地區部署特種部隊。另一方面，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也高談俄國製飛彈扮演提升國家防禦能力的角色。

路透社報導，作為俄羅斯親密盟友的白羅斯，3月曾說其軍隊不會參與莫斯科對烏克蘭的「特別軍事行動」，但白羅斯確是俄軍2月24日越境進入烏克蘭的跳板。

明斯克政府（Minsk）已抱怨了數月，說北大西洋公約組織（NATO）在白羅斯邊界附近集結大批軍力，同時白羅斯也在增加演習次數與頻率以為因應。白羅斯的鄰國波蘭、立陶宛和拉脫維亞都是北約（NATO）成員。

美眾院通過增援烏克蘭400億美元法案

美國聯邦眾議院10日表決通過一項增援烏克蘭的400億美元法案，接下來將送交參議院表決，預料可能會在本週末或下週通過。與此同時，華府警告俄烏衝突恐陷入持久戰。

在民主與共和兩黨領袖對方案細節達成協議的情況下，這項國防、人道與經濟援助法案10日在眾院以368票對57票過關；所有反對票均來自共和黨人。

美國總統拜登曾要求國會批准向烏克蘭追加330億美元援助，朝野國會領袖9日達成協議，將再加碼68億美元，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

除了白宮要求的援助款項外，這筆資金還包括額外增援的34億美元，將用於軍事和人道援助。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航