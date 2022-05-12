阿爾薩斯精品酒莊奧斯特塔格Ostertag新酒標上市！泰德利獨家推出品酒會，品嚐獨特風土酒款

莊主André Ostertag的妻子藝術家Christine Colin，睽違多年再度操刀酒標設計，靈感取自於各個品種多變的葡萄葉，用沉穩色塊及油畫顏料，賦予「花園」（Les Jardins）系列酒款全新面貌。花園系列集結埃普菲克（Epfig）產區特級園之外的地塊，使用六十歲老藤之果實，著重表現貴族品種的鮮明特色。

photo credit : 泰德利

酒莊實施生物動力工法，近年來引進馬匹協助耕作，是少數獲得Demeter國際生物動力聯盟認證的阿爾薩斯酒莊，也是釀酒業的先驅。

近期劉永智老師上市的新書《阿爾薩斯最佳酒莊與葡萄酒購買指南》中，也力讚奧斯特塔格酒莊的特立獨行，名列最高評比「三串葡萄酒莊」，與其他歷史悠久的酒莊齊名。

photo credit : 泰德利

代理商泰德利品酒會今夏將獨家舉辦品酒會【瓶中詩｜Bottled Poetry】，品嚐多款風土系列酒款，報名請見泰德利主辦單位活動頁面，或於週一至週五09:00-18:00撥打02-2542-9399 #250陳小姐報名。