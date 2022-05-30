防疫醫師破解迷思：快篩陽性該衝急診嗎？ 網傳「幼兒防疫常備藥品」有什麼問題？

5月起COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情單天確診人次動輒突破4萬人的情況下，讓不少民眾人心惶惶，擔心疫情再度擴大的危機要如何因應。

《Hello醫師》特別邀來現職於台北市立聯合院區中興院區擔任主治醫師的姜冠宇醫師，以其位於第一線抗疫防線的觀察，建議大家究竟應如何面對，民眾又有哪些錯誤迷思應即時導正、以免誤信謠言過度恐慌。

姜冠宇醫師表示，由於快篩購買新制才剛上路，COVID-19疫情確診人次應遠比實際公布人數更高，此時在急診也湧出不少因恐慌而就診的人潮，真正需要就診的確診病患卻容易因此間接受到影響。他也提出幾點至今民眾仍有誤解的錯誤觀念與迷思。

1. 未肯定確診先衝急診就對了？

不少擔心COVID-19快篩偽陰性、甚至是只為了防疫保險需要證明的民眾，以為只要衝急診確認最快，殊不知其實此舉不但嚴重浪費醫療資源，還恐怕影響因染疫需就診治療民眾的黃金治療時間。

金管會主委黃天牧日前於疫情記者會時曾嚴明表示，根據《保險法》65條規定，從保險契約請求權開始，所有的保險理賠於2年內都可提出申請，民眾不應急於一時請醫師開具診斷證明書而癱瘓急診造成前線負擔，請大家發揮同理心。

姜冠宇醫師更指出，其實COVID-19急診區也意味著病毒密集度與濃度比其他區域更高，原本可能只是輕症或無症狀的民眾，如果因為上述原因執意貿然前往，恐怕反而還因此染疫。

另外，部分爸媽因心急而貿然帶著家中出現症狀的幼兒直衝急診，卻忽略COVID-19急診區為大人與10歲以下的幼兒分流檢驗的情況，亦可能在幼兒因落單檢驗而誤觸感染源的情況下，大幅提高小孩染疫的風險，同樣得不償失。（延伸閱讀：核酸、抗原檢測2大居家快篩選哪款？快篩檢測有篩有保庇）

正確做法：

欲申請保險理賠的民眾，可於全民健保快易通、各家醫院之APP上下載確診資訊，或透過確診訊息、居隔通知單證明書用於提供確診資訊。若擔心資訊不被保險公司受理，確診患者也能提供授權，讓就保之保險公司可以行文向醫院申請病歷報告即可。

由於COVID-19疫情急診之判定原則以「症狀嚴重度」為依據，而不是「快篩陰陽性」。若是快篩陰性但症狀嚴重者可前往急診，但即使是快篩陽性卻沒有症狀，建議應該至門診或社區篩檢站完成進一步的PCR採檢。

圖片來源：指揮中心

中央流行疫情指揮中心也於上週公布，民眾如果自覺有風險並出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀，或抗原快篩（含家用快篩）陽性時，應戴好醫用口罩，再就近前往指定社區採檢院所，由醫師評估進行PCR核酸檢驗。

2. 急診不給掛、改赴門診確認COVID-19疫情？

部分民眾即便快篩為陰性，雖知道急診僅接受快篩陽性確診者或症狀嚴重者，但抱著「門診比較快」的心理，自行掛號做流感快篩以確認是否確診，但此舉同樣為醫護單位帶來極大的困擾外。姜冠宇醫師則建議，如今已陸續有醫療院所開設COVID-19特別門診，不妨先查詢再前往，以免造成各醫療院所的負擔。

同時，中央流行疫情中心也指出，當居家隔離對象進行3天之居家隔離，以及4天自主防疫或居家檢疫對象在7天檢疫期間，使用家用抗原快篩試劑檢測結果為陽性時，應該留在家中不可外出。

正確做法：

此時可聯繫所轄衛生局安排，透過可24小時視訊諮詢「健康益友APP」遠距門診醫療（免費使用），提供緊急醫療諮詢服務，以遠距／視訊診療醫師來進一步評估確認快篩陽性結果。（健康益友app：iOS版本、Android 版本）

接受視訊診療的病患及醫師若對評估陽性結果達成共識，接著將由評估確認醫師所屬的醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診，在零接觸、更具效率的情況下讓民眾安心面對疫情、正確治療。

3. 急救藥包有買有保庇？

根據中央疫情指揮中心統計，九歲以下兒童今（2022）年至上週的確診個案已達2萬4200人以上，佔所有年齡層近12％，10至19歲則有10％，比起前一週新增近1.7萬人，增幅高達42％。

加上不久前有兩歲染疫重症兒童死亡的案例，更讓不少家長因此十分恐慌，紛紛依照網路上流傳的急救藥包準備備藥，希望讓自家寶貝可以多一份保障；姜冠宇醫師對此也搖頭。

他指出：「目前多數宣稱的幼兒防疫常備藥品，例如抗組織胺、乙醯胺酚或止咳化痰藥品，大多為成人使用的藥物，若用在幼兒，劑量恐怕過重而有安全疑慮，需另外由專業醫事人員調配才行，絕非大家自行決定用藥就可以。」

姜冠宇進一步說明：「多數『防疫藥品』僅能緩解症狀，卻無法達到消滅病毒的作用；只有屬於處方用藥的藥品、意即需確診後才能在醫院中取得的藥物，才能真正對新冠病毒發揮治療作用。」

正確做法：

即便是已針對幼兒調配的藥品，姜冠宇醫師建議仍應謹慎用藥，在輕症如發燒、頭痛時即應先採取多休息、多喝水的基本作法，讓免疫系統發揮作用。除非已出現明顯的呼吸道症狀如喉嚨痛、呼吸急促甚至脫水時，即應安排前往兒童防疫門診進行治療，以免過度用藥，反而加重身體負擔。

另外，中央流行疫情指揮中心於本週（7日）最新發佈、針對兒童COVID-19疫情就診條件建議中表示，嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，或須進行血液透析者，即視同中／重症之確診者，皆可收治於醫院治療。若家中有75歲以上、須血液透析者或懷孕36週以上之女性符合任一條件，也可收治於醫院。