防疫醫師破解迷思：快篩陽性該衝急診嗎？ 網傳「幼兒防疫常備藥品」有什麼問題？
我們想讓你知道的是
姜冠宇指出：「目前（網路上）多數宣稱的幼兒防疫常備藥品，例如抗組織胺、乙醯胺酚或止咳化痰藥品，大多為成人使用的藥物，若用在幼兒，劑量恐怕過重而有安全疑慮，需另外由專業醫事人員調配才行，絕非大家自行決定用藥就可以。」
5月起COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情單天確診人次動輒突破4萬人的情況下，讓不少民眾人心惶惶，擔心疫情再度擴大的危機要如何因應。
《Hello醫師》特別邀來現職於台北市立聯合院區中興院區擔任主治醫師的姜冠宇醫師，以其位於第一線抗疫防線的觀察，建議大家究竟應如何面對，民眾又有哪些錯誤迷思應即時導正、以免誤信謠言過度恐慌。
姜冠宇醫師表示，由於快篩購買新制才剛上路，COVID-19疫情確診人次應遠比實際公布人數更高，此時在急診也湧出不少因恐慌而就診的人潮，真正需要就診的確診病患卻容易因此間接受到影響。他也提出幾點至今民眾仍有誤解的錯誤觀念與迷思。
1. 未肯定確診先衝急診就對了？
不少擔心COVID-19快篩偽陰性、甚至是只為了防疫保險需要證明的民眾，以為只要衝急診確認最快，殊不知其實此舉不但嚴重浪費醫療資源，還恐怕影響因染疫需就診治療民眾的黃金治療時間。
金管會主委黃天牧日前於疫情記者會時曾嚴明表示，根據《保險法》65條規定，從保險契約請求權開始，所有的保險理賠於2年內都可提出申請，民眾不應急於一時請醫師開具診斷證明書而癱瘓急診造成前線負擔，請大家發揮同理心。
姜冠宇醫師更指出，其實COVID-19急診區也意味著病毒密集度與濃度比其他區域更高，原本可能只是輕症或無症狀的民眾，如果因為上述原因執意貿然前往，恐怕反而還因此染疫。
另外，部分爸媽因心急而貿然帶著家中出現症狀的幼兒直衝急診，卻忽略COVID-19急診區為大人與10歲以下的幼兒分流檢驗的情況，亦可能在幼兒因落單檢驗而誤觸感染源的情況下，大幅提高小孩染疫的風險，同樣得不償失。（延伸閱讀：核酸、抗原檢測2大居家快篩選哪款？快篩檢測有篩有保庇）
正確做法：
欲申請保險理賠的民眾，可於全民健保快易通、各家醫院之APP上下載確診資訊，或透過確診訊息、居隔通知單證明書用於提供確診資訊。若擔心資訊不被保險公司受理，確診患者也能提供授權，讓就保之保險公司可以行文向醫院申請病歷報告即可。
由於COVID-19疫情急診之判定原則以「症狀嚴重度」為依據，而不是「快篩陰陽性」。若是快篩陰性但症狀嚴重者可前往急診，但即使是快篩陽性卻沒有症狀，建議應該至門診或社區篩檢站完成進一步的PCR採檢。
中央流行疫情指揮中心也於上週公布，民眾如果自覺有風險並出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀，或抗原快篩（含家用快篩）陽性時，應戴好醫用口罩，再就近前往指定社區採檢院所，由醫師評估進行PCR核酸檢驗。
2. 急診不給掛、改赴門診確認COVID-19疫情？
部分民眾即便快篩為陰性，雖知道急診僅接受快篩陽性確診者或症狀嚴重者，但抱著「門診比較快」的心理，自行掛號做流感快篩以確認是否確診，但此舉同樣為醫護單位帶來極大的困擾外。姜冠宇醫師則建議，如今已陸續有醫療院所開設COVID-19特別門診，不妨先查詢再前往，以免造成各醫療院所的負擔。
同時，中央流行疫情中心也指出，當居家隔離對象進行3天之居家隔離，以及4天自主防疫或居家檢疫對象在7天檢疫期間，使用家用抗原快篩試劑檢測結果為陽性時，應該留在家中不可外出。
正確做法：
此時可聯繫所轄衛生局安排，透過可24小時視訊諮詢「健康益友APP」遠距門診醫療（免費使用），提供緊急醫療諮詢服務，以遠距／視訊診療醫師來進一步評估確認快篩陽性結果。（健康益友app：iOS版本、Android 版本）
接受視訊診療的病患及醫師若對評估陽性結果達成共識，接著將由評估確認醫師所屬的醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診，在零接觸、更具效率的情況下讓民眾安心面對疫情、正確治療。
3. 急救藥包有買有保庇？
根據中央疫情指揮中心統計，九歲以下兒童今（2022）年至上週的確診個案已達2萬4200人以上，佔所有年齡層近12％，10至19歲則有10％，比起前一週新增近1.7萬人，增幅高達42％。
加上不久前有兩歲染疫重症兒童死亡的案例，更讓不少家長因此十分恐慌，紛紛依照網路上流傳的急救藥包準備備藥，希望讓自家寶貝可以多一份保障；姜冠宇醫師對此也搖頭。
他指出：「目前多數宣稱的幼兒防疫常備藥品，例如抗組織胺、乙醯胺酚或止咳化痰藥品，大多為成人使用的藥物，若用在幼兒，劑量恐怕過重而有安全疑慮，需另外由專業醫事人員調配才行，絕非大家自行決定用藥就可以。」
姜冠宇進一步說明：「多數『防疫藥品』僅能緩解症狀，卻無法達到消滅病毒的作用；只有屬於處方用藥的藥品、意即需確診後才能在醫院中取得的藥物，才能真正對新冠病毒發揮治療作用。」
正確做法：
即便是已針對幼兒調配的藥品，姜冠宇醫師建議仍應謹慎用藥，在輕症如發燒、頭痛時即應先採取多休息、多喝水的基本作法，讓免疫系統發揮作用。除非已出現明顯的呼吸道症狀如喉嚨痛、呼吸急促甚至脫水時，即應安排前往兒童防疫門診進行治療，以免過度用藥，反而加重身體負擔。
另外，中央流行疫情指揮中心於本週（7日）最新發佈、針對兒童COVID-19疫情就診條件建議中表示，嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，或須進行血液透析者，即視同中／重症之確診者，皆可收治於醫院治療。若家中有75歲以上、須血液透析者或懷孕36週以上之女性符合任一條件，也可收治於醫院。
Tags：
《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。