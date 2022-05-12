香港晚報：港警國安查612基金，向兩律師會投訴有人涉專業失當
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香港警方表示，調查「612人道基金」期間，發現有律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當行爲，已經向律師會和大律師公會投訴。
1）警方向兩律師會投訴有人涉專業失當
香港警方表示，調查「612人道基金」期間，發現有律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當行爲，已經向律師會和大律師公會投訴。
警方國安處日前拘捕「612人道基金」5名信託人，當中包括大律師吳靄儀，但警方的公報未表明被投訴的是否包括任何被捕人。昨日被捕的信託人還包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，警方指有媒體抹黑國安處執法行動，強調任何人不論其身分、背景、職業或宗教，警方都會一視同仁執法。
2）黃偉然製造爆炸品罪判囚20個月
「12港人」之一的黃偉然今（12日）在區域法院承認製造爆炸品罪，被判囚20個月。另因潛逃被控的妨礙司法公正罪則由法庭存檔，獲不提證供起訴。
黃偉然承認於2019年12月1日至2020年1月14日，在沙頭角吳屋村一間村屋，製造俗稱DNT的強力炸藥。他求情指，出於貪玩好奇製作炸藥，沒意圖使用或傷人，而他是個人行事，未涉及其他人。法官姚勳智認為被告適逢社會運動製作可致命的炸藥，若落入他人手中或有嚴重後果，但考慮案情較同類型案件輕微，以兩年半為起點，認罪扣減至20個月監禁。
3）公屋輪候時間創23年新高
房委會公布截至3月底最新公屋輪候時間，公屋一般申請者的平均輪候時間，進一步上升至6.1年，是自1998年3月底6.6年以來最高，而長者一人申請者的平均輪候時間為4.1年。兩項輪候時間都較上季增加0.1年。
房署解釋，是由於多個大型公共屋邨項目在2022年第一季陸續入伙，讓不少輪候已久的一般申請者獲編配公屋，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。公屋聯會指「穿6」是預期之內，又預料今年至明年初再有三個大型屋邨入伙，屆時反映的輪候時間將進一步攀升。
4）港大推出彈性收生新安排
港大因應疫情以及「學生失手的廣泛性」，推出彈性收生新安排，以往港大取錄生須在文憑試4個核心科目及2個選修科考獲「332233」，新安排下，若應屆考生在兩科核心語文科、或兩科選修科中，有一科僅考取第2級、即未達最低收生要求的第3級，今年仍有機會獲港大考慮。
港大進一步解釋，指「失手」考生須在整體成績「打9折」計算後，仍達到個別科目的預計收生分數，而考生必須把報讀的課程放在Band A，他們經面試後有機會獲取錄。
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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin
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我們想讓你知道的是
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