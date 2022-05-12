Google IO 2022懶人包：Pixel 6a、Pixel 7、手錶平板耳機齊發，還有AR眼鏡捲土重來？
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2022年的Google IO發布大量新產品，除了人們預期中的新款Pixel手機之外，也同時發表了久等的手機、平板，以及Google Maps和Assistant的各種更新，而在發表會中，Google也推出了Google Glasses的概念影片......
文：Tandee、討喜小姐、Chevelle.fu、atticus
今年的Google IO一口氣公布了7款硬體產品，以及為數眾多的軟體、服務與數據應用。硬體方面，包括Pixel 6a、Pixel 7、Pixel 7 Pro手機，還有等待多年的Pixel Watch，支援降噪的Pixel Buds Pro耳機，最令人意外的是Google Glass以及Pixel Tablet的亮相。
Google發表Pixel 6a，售價13900元將搭載Tensor處理器
Google在Google IO 2022宣布將推出新一代平價機Pixel 6a，與Pixel 6、Pixel 6 Pro採用同級的Tensor處理器，提供粉碳白、石磨黑與灰綠色，官方保護殼將採提供半透明的石墨黑、雪花白與海沫綠三色；Pixel 6a將在7月21日開放預購、7月28日上市，台灣售價為13,990元，沒意外將再度由台灣大哥大作為獨家電信夥伴。
Pixel 6a將享有至少5年的安全性功能，以及能確保提供最新功能與安全性的功能推送，也預計是首波可獲得Android 13的手機。
Pixel 6a的外型設計風格具備Pixel 6家族風，同樣在機背的相機模組採用Camera Bar相機條的突起設計，不過由於相機模組不同，也不像Pixel 6那麼突出；Pixel 6a搭載6.2吋AMOLED螢幕，核心不同過往使用高通中階平台，Pixel 6a搭載旗艦機級的Google Tensor處理器，除了效能以外也具備不須連網的即時語音辨識與翻譯功能（註：目前尚未開放中文）。
不過，相機模組則使用廣角搭配超廣角雙12MP元件，先前傳聞與Pixel5的相機模組相同，但同樣具備包括魔術橡皮擦、人像強化等功能，前鏡頭則提到是與Pixel 6相同的8MP。
Pixel 7、Pixel 7 Pro不藏了：直接公布外型與少數規格，今秋季上市
Google IO上意外公布了今年秋季才要發表的Pixel 7與Pixel 7 Pro，外型基本上保留先前Pixel 6系列的元素，機背仍有明顯的相機模組。模組框可能是採用金屬材質，Pixel 7 Pro圖片中可看到3個明顯的後鏡頭模組，Pixel 7則可能是2個鏡頭模組。產品預計於2022年秋季發表，將會搭載下一代Tensor晶片，並且使用Android 13作業系統。
一等好幾年的Pixel Watch發表，秋天正式推出
Google醞釀多時的原生智慧手錶Pixel Watch終於正式發表，如鵝卵石般的渾圓外型和Apple Watch方正有了鮮明對比。功能上首先展示Google主力應用程式的延伸功能，例如手錶上的Google地圖會協助指出幾公尺後轉向、Google Wallet數位錢包直接顯示出卡片憑證。
另外Pixel Watch將充分整合Fitbit軟體中，包括心跳和睡眠記錄等資訊。Pixel Watch將在今年秋天推出，價格目前未知，但不論是功能和外型上都相當令人期待。
Google預告2023年Pixel平板再復活，將搭載Tensor處理器
Google今天在Google IO大會不僅暴雷秋季要推出的Pixel 7外型與部分特色，還直接宣布2023年將推出新一代Pixel平板（不確定是否會定名Pixel Tablet）；這也是繼2015年發表Pixel C、2018年採用Chrome OS的Pixel Slate之後，Google暌違多年再度推出 Pixel平板產品，也呼應Android自Android 12 L後強化Android平板的使用介面與體驗。
另外Google也提到新Pixel平板將會是Pixel 7屆時的好拍檔，可能會如同今年三星Galaxy S22與Galaxy Tab S8系列一樣提供手機與平板連動的功能設計。
既然是預告，Google也沒透露太多細節，僅提到Pixel平板將會採用Tensor處理器，等同Google也走向蘋果以自研處理器貫串旗下產品的策略，不過沒提到會使用目前的第一世代Tensor或是Pixel 7系列的第二代Tensor；至於外型則可看到設計風格與Pixel 6系列的Camera Bar搭配撞色不同，比較類似Pixel5的柔和線條，另外正面螢幕的像機位於長邊，推測可能採用10吋或更大的螢幕。
可進行即時翻譯的Google Glass，直接對話好簡單
被視為AR眼鏡先驅的Google Glass曾一度成為產業吹捧的殺手級產品，不過畢竟當時的技術成熟度不足，最終僅成為收藏家的夢幻產品；今年Google IO的尾聲，Google再度釋出一段形象短片，介紹結合即時翻譯與增強實境的AR眼鏡概念，不過Google並未將提到是未來規劃的商品，只是作為技術概念宣傳，也不確定Google是否會推出新一代AR眼鏡產品。
這段短片把 Google強大的AI辨識功能與AR眼鏡結合，或許可視為Pixel Buds的AR眼鏡版本，透過接收對方的聲音後，會進行即時翻譯並將結果顯示在AR眼鏡上，然而由於影片中的效果皆是模擬，僅能將這段短片視為概念展示而非已有原型的產品。
主動降噪無線耳機Pixel Buds Pro：完美貼合設計，售價5990元
Google推出Pixel Buds Pro無線耳機，具有主動降噪功能，與Pixel配對時支援空間音訊，並能夠有效阻擋外部噪音，透過訂製的6核音效晶片執行Google開發的演算法，提供主動降噪功能。
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零售業瘋跨域，深耕各式消費者的全零售時代到來！
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大型電商平台穩紮零售經驗 深耕跨域消費者
根據經濟部統計處的統計，電商市場的銷售成長率又優於整體零售業，原先以3C商品打下電商版圖的PChome 24h購物，近年來也不斷深耕各類消費者市場，根據內部觀察，35-44歲的消費者躍升為今年消費最活躍的族群，年成長率近30%；18-24歲Z世代也有明顯成長，年成長率近20%，2022年整體消費者結構年輕化。掌握這些趨勢，PChome 24h購物也在接下來的檔期調整策略，深耕跨域消費者。以往用首創分會場的情境式購物吸引消費者，今年五月檔期又再進一步讓分會場界限消失，以不同角色類型的媽媽區分，給予消費者送禮建議，從3C到美妝通通都有，集結不同品類商品，在會場內也藉由產品跨域來滿足消費者不同需求！「520」5月20日檔期也將目標受眾擴及到所有想表達愛的對象，以柔性訴求來溝通跨域消費者，不同於過往市場單純向女性或媽媽背景的消費者喊話，有機會持續提升新客群。
除此之外，PChome 24h購物今年也特別與皓式宅食工作室跨域合作，推出「藍帶主廚到你家」饗宴料理餐盒，讓消費者在今年母親節不用冒著疫情的危險出門慶祝，在家也能享受星級料理，滿足高消費族群的精緻味蕾。另外，也推出「Lofi Mom」特別企劃，將媽媽的叨念聲如「出來吃飯！」、「又把家當飯店！」等熟悉的語句融入chill beats中，搭配日系動畫並結合母親愛用好物進一步呈現商品，嶄新的跨域行銷手法令人耳目一新！
在這些操作下，PChome 24h購物的Z世代及壯世代的用戶不斷增長，足見PChome 24h購物運用過去幾十年來的網路零售經驗穩紮穩打，以綜合型電商角色分眾溝通不同的消費者，豐富品牌風格調性，也把握客群黏著度。
無論是實體或是電商起家的零售業不斷在嘗試跨域，提供更多通路和服務，未來的全零售時代將會提供消費者什麼樣的新局面，讓我們拭目以待。
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