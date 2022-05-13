孕婦居家照護常備藥物＆用品整理：建議準備血氧機，避免使用NSAID類止痛藥

文：烏烏醫師

隨著孕婦確診比例越來越高，也有部分孕婦需要居家照護。幫大家整理常備藥物及用品如下。幾點說明。（母乳媽媽也適用）

一、九成以上的藥物孕婦都可以安心使用

九成以上的藥物孕婦都可以安心使用，明確會致畸胎的藥物，例如口服Ａ酸，藥局根本買不到，開立處方前也會驗孕。因此孕婦使用藥物不需要「能忍則忍」，畢竟沒有什麼痛苦是必須忍耐的，讓症狀緩解獲得完整的休息是自我修復的關鍵步驟。

二、症狀治療藥物不用囤貨，常備一周左右即可

止痛、止咳化痰等症狀治療藥物，沒症狀或睡著時不規則服藥也無妨。因此在這呼籲大家不用囤貨，常備一周左右即可。

三、使用乙醯氨酚類的止痛藥

懷孕中後期使用NSAID（非類固醇消炎止痛藥）類的止痛藥（EVE、部份酸痛貼布）會影響羊水量，也可能增加胎兒動脈導管提前閉合的機率，因此不建議使用。若不慎食用也無需太多擔心，立即停藥即可，並不會造成不可逆之後果。為避免定義模糊，一般我都是建議直接使用乙醯氨酚類的止痛藥。

四、建議居家常備血氧機

雖然Ｏmicron導致病患「快樂缺氧」（沒有喘直接血氧掉）的機率較低，但孕婦平時就可以因黃體素上升、氧氣需求大、腹內壓上升而感到很喘，為求安心，建議居家常備血氧機。醫療級血氧機可在藥局訂貨約一週內可拿到（市價3000上下），非醫療級則可透過網路、電商購買，價格也相對便宜。

如何判斷非醫療級血氧機品質？

實測：憋氣40秒，血氧數字會掉至90%以下，表示品質尚可。孕婦雖然可憋氣，但為了避免頭暈可拜託家人實測（感謝麻醉科同事實測）。

五、抗病毒藥Paxlovid的使用

昨（11）日指揮中心公布的抗病毒藥Paxlovid但因孕婦使用經驗不多，因此一線醫師針對個案作評估。我個人的看法是，當臨床沒有明確證據顯示藥物對胎兒有影響時，醫師在投藥時應該要把孕婦視為一個「成人」優先考量母體狀況，畢竟準媽媽生命徵象不穩定時，胎兒存活勢必會大受影響。

假設孕婦合併糖尿病、自體免疫疾病、孕前BMI>30、抽菸，肺部疾病，那她就從孕婦變成「高風險」病人，當然得立即投藥。相反的若此孕婦為健康成人，血氧濃度穩定，那就可以再觀察。

最後，拜託大家快點去打疫苗吧！

本文經烏烏醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航