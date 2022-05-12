香港「612基金」4人被捕，外媒多關注香港教區榮休主教陳日君

港媒昨（11日）晚報導，去年底宣佈停運的612人道支援基金（612基金）的信託人，前嶺南大學文研客席副教授許寶強，前晚（10日）在機場被捕。有媒體指涉及《港版國安法》「勾結外國勢力罪」，另《法新社》引述許寶強當時正往歐洲準備擔任教職。

數小時後，《HK01》透露其餘3名信託人，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀及歌手何韻詩同被捕。《星島》後引述指另一名正就其他社運案件服刑的信託人何秀蘭，今天（12日）會在獄中被捕。《港台》報導，4名被捕信託人已獲保釋。另外，警方就沒有遵循《社團條例》為612基金註冊，向法庭申請傳票控告上述4人，及另外一名相信為612基金秘書施城威的37歲男子。

國安處去年9月，指612基金涉嫌違反《港版國安法》，逐展開調查。但近日的拘捕行動是多月來首次。多個外國媒體報導拘捕行動，而相較香港媒體，外媒報導更特別關注神職人員陳日君樞機被捕。

Photo Credit：AP / 達志影像 天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強及歌手何韻詩。（左起）

報導文首提及陳日君樞機年屆九旬，與知名廣東話流行歌手、L.G.B.T.Q.權益倡議者何韻詩，以及身為律師的前立法會議員吳靄儀同被捕。文中形容陳日君樞機對中國政府限制宗教和言論自由、對香港的打壓一直持批判態度，經常參加遊行，更不時到法庭旁聽示威相關案件聆訊。

Human Rights Watch的王松蓮（Maya Wang）向《紐時》指，「因為和平的行動拘捕一個90歲的樞機主教，令人震驚，顯示過去兩年這城市人權狀況的『自由落體』（free fall）。」梵蒂岡發言人Matteo Bruni，聲明指「教廷已知悉此事，且對陳樞機被捕感到擔憂，教廷對事態發展保持高度關注。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2012年，陳日君出席香港中聯辦外示威活動。

文首指據悉陳日君樞機等3人，因涉及為反修例示威者提供法律援助被捕。文中以「參與2019年香港民主運動的」羅馬天主教樞機主教（Roman Catholic cardinal）和流行歌手，分別稱呼陳日君和何韻詩。

報導中，Hong Kong Watch的創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）說，「今天的拘捕行動，是北京企圖輾碎（crackdown）香港基本人權和自由的明顯（beyond a doubt）訊號。」白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre對記者表示，華府呼籲中、港政府「停止針對香港政治倡議人士的打壓，並釋放不正當地被還押和檢控的人士，比如陳日君樞機等人。」

文中形容，陳日君樞機是香港民主運動人士，也對梵蒂岡就北京任命中國大陸主教讓步持批判態度。報導亦引國際特赦組織的聲明：「即使以香港目前惡劣的人權標準來看，這些拘捕仍顯示情況正令人震驚地惡化（a shocking escalation）。」

Photo Credit：AP / 達志影像

該報開首，即提及「亞洲其中一個最資深、最敢言（most senior and outspoken）」的天主教神職人員被捕，而教廷對此表達擔憂。文中回顧陳日君樞機在2020年時，曾向梵蒂岡寫信請求，希望教宗方濟各（Pope Francis）不要受政治影響中國大陸地區的樞機主教人選。

《衛報》指這次拘捕，是當權者實施《港版國安法》的最新行動，並指此行動發生在當選特首李家超經少數菁英選民（small number of elite voters）選出後不足一星期。英國工黨亞太地區影子大臣韋斯特（Catherine West）在Twitter指，「這是中國打算將香港反對聲音全部挪走（stamp out）的進一步表現。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像

文章形容這次拘捕警訊，李家超當選特首後新一波的《港版國安法》拘捕潮，指李家超曾強調當選後首要目標，是維護穩定和保障國家安全。

喬治城大學香港法學人黎恩灝向《華郵》表示，拘捕陳日君樞機，令國安事件升級至「地緣政治和外交層面」，「令北京-梵蒂岡關係變得更加緊張，且讓國際社會廣泛關注」，認為是「不明智的舉動」。

文中亦稱陳日君樞機是香港親民主人士，曾批評梵蒂岡對香港政治情況及中國大陸教會被打壓保持沉默；《大公報》一月時曾指控陳日君樞機「濫用神職身份亂港」；中國政府曾檢控數位天主教樞機主教，最為人熟悉的是上海教區龔品梅樞機（Cardinal Ignatius Kung Pin-Mei）的案件。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

報導指本次拘捕，可令本來已緊張的中梵關係再度惡化。文中指北京兩年前在港實施《港版國安法》，為令政治異見人士噤聲；年屆九旬的陳日君樞機長年為「這個在25年前交還予中國政府管治的中國城市（the Chinese city）」的民主倡議，也是中國共產黨政府的堅定批評者（staunch critic）。

報導指拘捕樞機主教，很大機會讓梵蒂岡公開表示抗議，令今年10月北京任命中國大陸地區新樞機主教的決定更具爭議。中國人民大學的中國專家Francesco Sisci說：「這是港府一個非常嚴重的錯誤決定，這會不必要地刺激（needlessly aggravates）中方與西方和基督教世界的關係，更令陳日君樞機重新成為關注焦點（back at center stage）。」