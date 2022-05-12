香港「612基金」4人被捕，外媒多關注香港教區榮休主教陳日君
我們想讓你知道的是
相較本港媒體報導選取「612基金」等字眼為標題，外國媒體的著眼點不同，大多關注神職人員陳日君樞機被捕。
港媒昨（11日）晚報導，去年底宣佈停運的612人道支援基金（612基金）的信託人，前嶺南大學文研客席副教授許寶強，前晚（10日）在機場被捕。有媒體指涉及《港版國安法》「勾結外國勢力罪」，另《法新社》引述許寶強當時正往歐洲準備擔任教職。
數小時後，《HK01》透露其餘3名信託人，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀及歌手何韻詩同被捕。《星島》後引述指另一名正就其他社運案件服刑的信託人何秀蘭，今天（12日）會在獄中被捕。《港台》報導，4名被捕信託人已獲保釋。另外，警方就沒有遵循《社團條例》為612基金註冊，向法庭申請傳票控告上述4人，及另外一名相信為612基金秘書施城威的37歲男子。
國安處去年9月，指612基金涉嫌違反《港版國安法》，逐展開調查。但近日的拘捕行動是多月來首次。多個外國媒體報導拘捕行動，而相較香港媒體，外媒報導更特別關注神職人員陳日君樞機被捕。
《紐時》：港警以國安法拘捕前樞機主教
報導文首提及陳日君樞機年屆九旬，與知名廣東話流行歌手、L.G.B.T.Q.權益倡議者何韻詩，以及身為律師的前立法會議員吳靄儀同被捕。文中形容陳日君樞機對中國政府限制宗教和言論自由、對香港的打壓一直持批判態度，經常參加遊行，更不時到法庭旁聽示威相關案件聆訊。
Human Rights Watch的王松蓮（Maya Wang）向《紐時》指，「因為和平的行動拘捕一個90歲的樞機主教，令人震驚，顯示過去兩年這城市人權狀況的『自由落體』（free fall）。」梵蒂岡發言人Matteo Bruni，聲明指「教廷已知悉此事，且對陳樞機被捕感到擔憂，教廷對事態發展保持高度關注。」
《半島電視台》：港府拘捕天主教樞機主教和歌手
文首指據悉陳日君樞機等3人，因涉及為反修例示威者提供法律援助被捕。文中以「參與2019年香港民主運動的」羅馬天主教樞機主教（Roman Catholic cardinal）和流行歌手，分別稱呼陳日君和何韻詩。
報導中，Hong Kong Watch的創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）說，「今天的拘捕行動，是北京企圖輾碎（crackdown）香港基本人權和自由的明顯（beyond a doubt）訊號。」白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre對記者表示，華府呼籲中、港政府「停止針對香港政治倡議人士的打壓，並釋放不正當地被還押和檢控的人士，比如陳日君樞機等人。」
文中形容，陳日君樞機是香港民主運動人士，也對梵蒂岡就北京任命中國大陸主教讓步持批判態度。報導亦引國際特赦組織的聲明：「即使以香港目前惡劣的人權標準來看，這些拘捕仍顯示情況正令人震驚地惡化（a shocking escalation）。」
《衛報》：梵蒂岡擔憂陳日君樞機被捕
該報開首，即提及「亞洲其中一個最資深、最敢言（most senior and outspoken）」的天主教神職人員被捕，而教廷對此表達擔憂。文中回顧陳日君樞機在2020年時，曾向梵蒂岡寫信請求，希望教宗方濟各（Pope Francis）不要受政治影響中國大陸地區的樞機主教人選。
《衛報》指這次拘捕，是當權者實施《港版國安法》的最新行動，並指此行動發生在當選特首李家超經少數菁英選民（small number of elite voters）選出後不足一星期。英國工黨亞太地區影子大臣韋斯特（Catherine West）在Twitter指，「這是中國打算將香港反對聲音全部挪走（stamp out）的進一步表現。」
《華盛頓郵報》：港府以勾結外國勢力罪名拘捕90歲樞機主教
文章形容這次拘捕警訊，李家超當選特首後新一波的《港版國安法》拘捕潮，指李家超曾強調當選後首要目標，是維護穩定和保障國家安全。
喬治城大學香港法學人黎恩灝向《華郵》表示，拘捕陳日君樞機，令國安事件升級至「地緣政治和外交層面」，「令北京-梵蒂岡關係變得更加緊張，且讓國際社會廣泛關注」，認為是「不明智的舉動」。
文中亦稱陳日君樞機是香港親民主人士，曾批評梵蒂岡對香港政治情況及中國大陸教會被打壓保持沉默；《大公報》一月時曾指控陳日君樞機「濫用神職身份亂港」；中國政府曾檢控數位天主教樞機主教，最為人熟悉的是上海教區龔品梅樞機（Cardinal Ignatius Kung Pin-Mei）的案件。
《華爾街日報》：港國安警拘捕陳日君樞機
報導指本次拘捕，可令本來已緊張的中梵關係再度惡化。文中指北京兩年前在港實施《港版國安法》，為令政治異見人士噤聲；年屆九旬的陳日君樞機長年為「這個在25年前交還予中國政府管治的中國城市（the Chinese city）」的民主倡議，也是中國共產黨政府的堅定批評者（staunch critic）。
報導指拘捕樞機主教，很大機會讓梵蒂岡公開表示抗議，令今年10月北京任命中國大陸地區新樞機主教的決定更具爭議。中國人民大學的中國專家Francesco Sisci說：「這是港府一個非常嚴重的錯誤決定，這會不必要地刺激（needlessly aggravates）中方與西方和基督教世界的關係，更令陳日君樞機重新成為關注焦點（back at center stage）。」
Tags：
翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。