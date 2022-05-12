半島電視台記者採訪以巴衝突中彈死亡，原推責的以色列軍方改口「結果還未定論」

美籍巴勒斯坦裔的半島電視台資深記者詩琳・阿克萊（Shireen Abu Akleh），在昨（11）日以色列軍隊位於約旦河西岸的軍事襲擊中慘遭殺害。這名記者因多次身赴前線報導以巴衝突而聞名，她的死亡引起了眾多巴勒斯坦人的憤怒。

阿克萊的身亡地點位於約旦河西岸北部的傑寧（Jenin）難民營。該地的激進分子近期不斷在以色列境內發動一系列致命攻擊，導致以軍近乎每日都前往此處執行軍事掃蕩。

半島電視台公布的影片顯示，阿克萊因面部中彈一動也不動的躺在路邊，一名記者蹲在一旁，另一名男子則是大聲呼喊救護車。兩名記者都穿著印有媒體（Press）字樣的防彈背心，背景中的槍聲來源則是無法辨別。

事件發生後半島電視台立即發布聲明，呼籲國際社會譴責以色列軍隊蓄意襲擊和殺害他們的同事，並追究責任。巴勒斯坦自治政府更直指以色列軍隊犯下的是「令人震驚的罪刑」。

對此，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）承諾將進行公開透明的調查。以色列軍方最初表示，阿克萊可能是在以軍與巴勒斯坦激進分子的駁火中，遭到後者發射的流彈擊中身亡。不過甘茨昨晚則是謹慎改口說道「我們正在搞清楚到底發生了什麼，結果還未定論。」

以色列政府目前提出要求，希望進行初步屍檢的巴勒斯坦醫療小組，將子彈交出並接受進一步的檢查。然而，巴勒斯坦法醫研究所的負責人阿里（Rayan al-Ali）表示，阿克萊體內的子彈已經變形，無法確認是哪一方開槍。

另一方面，此次的事件也可能引發國際社會對於以色列軍事司法系統的重新審視。目前，國際刑事法院（International Criminal Court）正在對以軍近年來時常在加薩走廊發動的軍事行動展開戰爭罪調查。巴勒斯坦高層官員謝赫（Hussein Al Sheikh）則表示，政府會將此次事件的相關資訊上承法院。

阿克萊的死亡，除了凸顯出持續衝突為巴勒斯坦人帶來的沉痛代價，還可能進一步加劇以軍與國際媒體間本就十分緊張的關係。過去以色列雖然對於半島電視台的報導有諸多批評，但通常還是允許記者自由報導。

阿克萊於1997年加入半島電視台，她的報導涵蓋了在加薩走廊爆發的五場戰爭，以及2006年以色列與黎巴嫩的戰爭。此外，她也長期關注巴勒斯坦人遭到迫害的議題，例如：強迫搬遷、年輕人遭到殺害、民眾因莫須有罪名被關押於以色列監獄，以及猶太人定居地不斷擴張等事件。

阿克萊曾經在半島電視台的影片中表示，選擇做為記者可以讓她更接近人民。「改變現實可能不容易，但至少我能夠把他們的聲音傳達給世界」她說道。

與她長期合作的製作人哈瑪德（Wessam Hammad）表示阿克萊一直以來都履行著新聞業應有的價值觀與道德，半島電視台則評價阿克萊為該台位於巴勒斯坦的代言人。

阿克萊的死亡引起了廣大的回響。《美聯社》報導，巴勒斯坦自治政府的所在地阿姆安拉（Ramallah），人們抬起包裹著巴勒斯坦國旗的阿克萊穿越街道中心。數百人高喊：「詩琳，我們將用我們的靈魂、我們的血，救贖你。」

另一方面，卡達、阿拉伯國家聯盟和約旦等國都已譴責這次的槍擊事件。美國白宮也呼籲針對此事進行徹底的調查，並強調查清襲擊過程以及起訴兇手都至關重要。

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核稿編輯：羅元祺