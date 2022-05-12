2022/05/12,
中東

半島電視台記者採訪以巴衝突中彈死亡，原推責的以色列軍方改口「結果還未定論」

半島電視台記者採訪以巴衝突中彈死亡，原推責的以色列軍方改口「結果還未定論」
位於以色列的民眾上街抗議半島電視台記者遭到以軍射殺身亡｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

美籍巴勒斯坦裔的半島電視台資深記者詩琳・阿克萊，在昨日以色列軍隊位於約旦河西岸的軍事襲擊中慘遭殺害。目前，卡達、阿拉伯國家聯盟和約旦等國都已譴責這次的槍擊事件；白宮也呼籲針對此事進行徹底的調查，並強調查清襲擊過程以及起訴兇手都至關重要。

美籍巴勒斯坦裔的半島電視台資深記者詩琳・阿克萊（Shireen Abu Akleh），在昨（11）日以色列軍隊位於約旦河西岸的軍事襲擊中慘遭殺害。這名記者因多次身赴前線報導以巴衝突而聞名，她的死亡引起了眾多巴勒斯坦人的憤怒。

阿克萊的身亡地點位於約旦河西岸北部的傑寧（Jenin）難民營。該地的激進分子近期不斷在以色列境內發動一系列致命攻擊，導致以軍近乎每日都前往此處執行軍事掃蕩。

半島電視台公布的影片顯示，阿克萊因面部中彈一動也不動的躺在路邊，一名記者蹲在一旁，另一名男子則是大聲呼喊救護車。兩名記者都穿著印有媒體（Press）字樣的防彈背心，背景中的槍聲來源則是無法辨別。

事件發生後半島電視台立即發布聲明，呼籲國際社會譴責以色列軍隊蓄意襲擊和殺害他們的同事，並追究責任。巴勒斯坦自治政府更直指以色列軍隊犯下的是「令人震驚的罪刑」。

對此，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）承諾將進行公開透明的調查。以色列軍方最初表示，阿克萊可能是在以軍與巴勒斯坦激進分子的駁火中，遭到後者發射的流彈擊中身亡。不過甘茨昨晚則是謹慎改口說道「我們正在搞清楚到底發生了什麼，結果還未定論。」

以色列政府目前提出要求，希望進行初步屍檢的巴勒斯坦醫療小組，將子彈交出並接受進一步的檢查。然而，巴勒斯坦法醫研究所的負責人阿里（Rayan al-Ali）表示，阿克萊體內的子彈已經變形，無法確認是哪一方開槍。

另一方面，此次的事件也可能引發國際社會對於以色列軍事司法系統的重新審視。目前，國際刑事法院（International Criminal Court）正在對以軍近年來時常在加薩走廊發動的軍事行動展開戰爭罪調查。巴勒斯坦高層官員謝赫（Hussein Al Sheikh）則表示，政府會將此次事件的相關資訊上承法院。

阿克萊的死亡，除了凸顯出持續衝突為巴勒斯坦人帶來的沉痛代價，還可能進一步加劇以軍與國際媒體間本就十分緊張的關係。過去以色列雖然對於半島電視台的報導有諸多批評，但通常還是允許記者自由報導。

阿克萊於1997年加入半島電視台，她的報導涵蓋了在加薩走廊爆發的五場戰爭，以及2006年以色列與黎巴嫩的戰爭。此外，她也長期關注巴勒斯坦人遭到迫害的議題，例如：強迫搬遷、年輕人遭到殺害、民眾因莫須有罪名被關押於以色列監獄，以及猶太人定居地不斷擴張等事件。

阿克萊曾經在半島電視台的影片中表示，選擇做為記者可以讓她更接近人民。「改變現實可能不容易，但至少我能夠把他們的聲音傳達給世界」她說道。

與她長期合作的製作人哈瑪德（Wessam Hammad）表示阿克萊一直以來都履行著新聞業應有的價值觀與道德，半島電視台則評價阿克萊為該台位於巴勒斯坦的代言人。

阿克萊的死亡引起了廣大的回響。《美聯社》報導，巴勒斯坦自治政府的所在地阿姆安拉（Ramallah），人們抬起包裹著巴勒斯坦國旗的阿克萊穿越街道中心。數百人高喊：「詩琳，我們將用我們的靈魂、我們的血，救贖你。」

另一方面，卡達、阿拉伯國家聯盟和約旦等國都已譴責這次的槍擊事件。美國白宮也呼籲針對此事進行徹底的調查，並強調查清襲擊過程以及起訴兇手都至關重要。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/04/21,
科技

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

我們想讓你知道的是

AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。

數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。

2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略

在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。

除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。

如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密

AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。

本場研討會，在深入了解該如何提升數據分析的效能的同時，又能兼具成本效益高與安全性；適合對於如何靈活應用大數據、對數據分析有興趣、想要建構數據與分析基本功的所有受眾，例如：公司技術部門決策人、業務決策人、IT主管及希望深入認識數據分析的任何人士。與會期間參與問答，還有機會抽中百元外送平台美食券。

在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：

  1. 20萬多個資料湖在AWS上執行
  2. 使用Amazon EMR比標準Apache Spark快3倍
  3. 比其他雲端資料倉儲更實惠的價格效能達3倍
  4. 使用Amazon OpenSearch Service在單個叢集中儲存的資料量可達3PB
  5. 節省70%資料湖中資料的儲存成本

AWS For Data Web Day報名須知

  • 日期：2022年5月25日（星期三）
  • 時間：2:00 PM～5:00 PM
  • 形式：線上研討會

建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。


猜你喜歡