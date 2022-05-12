半島電視台記者採訪以巴衝突中彈死亡，原推責的以色列軍方改口「結果還未定論」
我們想讓你知道的是
美籍巴勒斯坦裔的半島電視台資深記者詩琳・阿克萊，在昨日以色列軍隊位於約旦河西岸的軍事襲擊中慘遭殺害。目前，卡達、阿拉伯國家聯盟和約旦等國都已譴責這次的槍擊事件；白宮也呼籲針對此事進行徹底的調查，並強調查清襲擊過程以及起訴兇手都至關重要。
美籍巴勒斯坦裔的半島電視台資深記者詩琳・阿克萊（Shireen Abu Akleh），在昨（11）日以色列軍隊位於約旦河西岸的軍事襲擊中慘遭殺害。這名記者因多次身赴前線報導以巴衝突而聞名，她的死亡引起了眾多巴勒斯坦人的憤怒。
阿克萊的身亡地點位於約旦河西岸北部的傑寧（Jenin）難民營。該地的激進分子近期不斷在以色列境內發動一系列致命攻擊，導致以軍近乎每日都前往此處執行軍事掃蕩。
半島電視台公布的影片顯示，阿克萊因面部中彈一動也不動的躺在路邊，一名記者蹲在一旁，另一名男子則是大聲呼喊救護車。兩名記者都穿著印有媒體（Press）字樣的防彈背心，背景中的槍聲來源則是無法辨別。
事件發生後半島電視台立即發布聲明，呼籲國際社會譴責以色列軍隊蓄意襲擊和殺害他們的同事，並追究責任。巴勒斯坦自治政府更直指以色列軍隊犯下的是「令人震驚的罪刑」。
對此，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）承諾將進行公開透明的調查。以色列軍方最初表示，阿克萊可能是在以軍與巴勒斯坦激進分子的駁火中，遭到後者發射的流彈擊中身亡。不過甘茨昨晚則是謹慎改口說道「我們正在搞清楚到底發生了什麼，結果還未定論。」
以色列政府目前提出要求，希望進行初步屍檢的巴勒斯坦醫療小組，將子彈交出並接受進一步的檢查。然而，巴勒斯坦法醫研究所的負責人阿里（Rayan al-Ali）表示，阿克萊體內的子彈已經變形，無法確認是哪一方開槍。
另一方面，此次的事件也可能引發國際社會對於以色列軍事司法系統的重新審視。目前，國際刑事法院（International Criminal Court）正在對以軍近年來時常在加薩走廊發動的軍事行動展開戰爭罪調查。巴勒斯坦高層官員謝赫（Hussein Al Sheikh）則表示，政府會將此次事件的相關資訊上承法院。
阿克萊的死亡，除了凸顯出持續衝突為巴勒斯坦人帶來的沉痛代價，還可能進一步加劇以軍與國際媒體間本就十分緊張的關係。過去以色列雖然對於半島電視台的報導有諸多批評，但通常還是允許記者自由報導。
阿克萊於1997年加入半島電視台，她的報導涵蓋了在加薩走廊爆發的五場戰爭，以及2006年以色列與黎巴嫩的戰爭。此外，她也長期關注巴勒斯坦人遭到迫害的議題，例如：強迫搬遷、年輕人遭到殺害、民眾因莫須有罪名被關押於以色列監獄，以及猶太人定居地不斷擴張等事件。
阿克萊曾經在半島電視台的影片中表示，選擇做為記者可以讓她更接近人民。「改變現實可能不容易，但至少我能夠把他們的聲音傳達給世界」她說道。
與她長期合作的製作人哈瑪德（Wessam Hammad）表示阿克萊一直以來都履行著新聞業應有的價值觀與道德，半島電視台則評價阿克萊為該台位於巴勒斯坦的代言人。
阿克萊的死亡引起了廣大的回響。《美聯社》報導，巴勒斯坦自治政府的所在地阿姆安拉（Ramallah），人們抬起包裹著巴勒斯坦國旗的阿克萊穿越街道中心。數百人高喊：「詩琳，我們將用我們的靈魂、我們的血，救贖你。」
另一方面，卡達、阿拉伯國家聯盟和約旦等國都已譴責這次的槍擊事件。美國白宮也呼籲針對此事進行徹底的調查，並強調查清襲擊過程以及起訴兇手都至關重要。
新聞來源
- Slain Al Jazeera journalist was icon of Palestinian coverage（The Associated Press）
- Al Jazeera reporter killed during Israeli raid in West Bank（The Associated Press）
- ICC launches war crimes probe into Israeli practices（The Associated Press）
延伸閱讀
- 齋戒月以巴衝突加劇，阿拉伯政黨宣布「暫退」以色列聯合政府，是否將導致執政聯盟垮台？
- 「血腥的一週」後的反擊，以色列軍隊突襲約旦河西岸造成2死15傷
- 布林肯訪以色列舉辦外長會議，2名警察遭恐怖分子槍擊身亡，伊斯蘭國宣稱犯案
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。
數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。
2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略
在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。
除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。
如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密
AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。
本場研討會，在深入了解該如何提升數據分析的效能的同時，又能兼具成本效益高與安全性；適合對於如何靈活應用大數據、對數據分析有興趣、想要建構數據與分析基本功的所有受眾，例如：公司技術部門決策人、業務決策人、IT主管及希望深入認識數據分析的任何人士。與會期間參與問答，還有機會抽中百元外送平台美食券。
在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：
- 20萬多個資料湖在AWS上執行
- 使用Amazon EMR比標準Apache Spark快3倍
- 比其他雲端資料倉儲更實惠的價格效能達3倍
- 使用Amazon OpenSearch Service在單個叢集中儲存的資料量可達3PB
- 節省70%資料湖中資料的儲存成本
AWS For Data Web Day報名須知
- 日期：2022年5月25日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。