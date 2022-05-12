迪士尼公布第二季財報：串流平台Disney+增長高出預期，但亞洲迪士尼樂園仍不樂觀

隨著串流龍頭Netflix上個月公布今（2022）年第一季的財報數字，指出第一季流失了20萬名訂戶，這是Netflix近10年來首次在單一季度流失訂戶，且預測第二季度將減少200萬訂戶，也重挫了串流平台的前景。

不過，迪士尼則於台灣時間今（12）日公布2022會計年度第二季財報，旗下串流平台Disney+增加790萬個訂戶，整體數字來到1.377億訂戶，按年增長33％，持續帶頭衝擊串流產業。

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根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，華爾街的分析師原先預測Disney+的訂戶增長幅度落在450至500萬左右，最終正確數字則是增長790萬，顯而易見的是，此數字超出了華爾街的預期，足見Disney+串流媒體訂戶增長高於預期，當然，此結果與串流平台最大的競爭對手Netflix形成了鮮明對比。

最後，倘若再加上迪士尼其餘的串流平台服務Hulu以及ESPN的訂戶數字， 截至本季度末，Hulu的增長了4560萬，ESPN+則是2230萬，迪士尼的三大串流媒平台在全球的 整體訂戶數就來到了2.05億， 在Disney+的推動下，季度淨成長920萬。

針對此結果，迪士尼現任首席執行長查佩克（Bob Chapek）表示：「 我們相信Disney+是獨一無二的，到2024年末，Disney+有望達到2.3億至2.6億訂戶。」

而放眼未來，Disney+準備在今年夏天於國際市場進行大規模擴張，預計將在歐洲、西亞和非洲等國家與地區開展業務。最新計劃是將於5月18日從南非開始。而為了再度刺激訂戶成長，Disney+也早就宣布，計劃在今年底於美國推出廣告訂閱方案，每月收費為7.99美金，價格低於無廣告的方案。

迪士尼首席財務長麥卡錫（ Christine McCarthy ）就表示， 預計Disney+的訂戶淨成長，在2022的下半年將會高於上半年，但成長可能不會像之前預期的那麼快速。

Disney+登陸台灣Logo圖｜Photo Credit: Disney+

在Disney+的帶動下，迪士尼的串流服務有顯著的成長，不過，迪士尼公布截至4月，第二季度的營收為192.5億美元，雖然按年成長23％，但持續經營淨利大跌48％至4.7億美元，比起去年同期淨利的9.12億美元，約僅有一半左右的淨利，幾乎腰斬，獲利下滑。

盤後交易中，迪士尼股價下跌超過2％。而 在美國金融市場持續低迷的情況下，迪士尼股票在常規交易中收盤下跌2.3％，至每股105.25美元，創下兩年新低。

迪士尼表示，進入後疫情時代，迪士尼樂園 、體驗及消費品業務營收為66.5億美元，超出預期的61.2億美元，按年增長一倍左右。不過，雖然迪士尼樂園入場人數呈現反彈趨勢，但因 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）仍在亞洲肆虐，上海與香港的迪士尼樂園持續關閉，因此迪士尼樂園在亞洲的業務營收仍受到一定程度的影響。

麥卡錫就 指出，由於亞洲的迪士尼樂園關閉中，第三季整體遊樂園、體驗和產品部門的營業利益，可能減損3.5億美元左右。

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核稿編輯：羅元祺