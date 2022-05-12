本土新增6萬5385例：13日起確診者親友可代為看診領藥，視訊診療盡量以健保快易通APP預約

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增6萬5446例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬5385例本土個案及61例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。

今日新增的死亡個案中，為9例男性、8例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、15例具慢性病史、6例無疫苗接種。

此外，公布中症確診新增61名，另有4人轉為重症；重症則是增加22人，病患有糖尿病、中風、高血壓等病史，且出現呼吸衰竭、呼吸窘迫等症狀。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

重症病患中，有一名10歲以下的男童，本身無慢性病史也未接種疫苗。該名男童日前因臉部神經系統出現病徵前往醫院進行腦部檢查的同時，採檢發現確診。患者目前在病況穩定，並在加護病房接受瑞德西韋及類固醇等藥物治療，期間使用呼吸器輔助。

加快民眾領藥流程，指揮中心允許親友代為看診、領藥

為了提升領藥的方便性並使開立藥物流程的簡化，指揮中心宣布自明（13）日起，開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之確診者可由親友代為看診，以評估使用口服抗病毒藥物。

符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，日後可以按照以下步驟領藥：

Step 1：請非居家隔離中的親友取得確診者之健保卡及出示確診證明，例如：數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等。

Step 2：前往醫院前，事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。

Step 3：由前述親友前往設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的124家醫院代為看診。

Step 4：經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。

羅一鈞提醒民眾，藥物開立還是需要考量很多條件，也需要經過醫師的審慎評估，包含是否與其他藥物有交互作用、是否有需要迴避的藥物，並不是前往看診就一定能領藥。因此，民眾若未領到藥也可主動請醫師說明，避免引起不必要的紛爭。

長者仍有數位工具使用困難，可以電話問診代替或輔助視訊評估

此外指揮中心說明，已於今年5月10日修訂「公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物領用方案」內容，開放醫師針對居家照護確診者執行口服抗病毒藥物之評估及開立必要時，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。

羅一鈞解釋有許多長者因有數位落差，使用視訊診療時仍有操作上的困難。因此需要視訊評估時，可由家人代行操作；個人病情的說明則可利用電話問診的方式進行，如此雙管齊下將能減少數位工具的使用障礙。

民眾視訊診療預備SOP出爐，3類人若非行動不便者還是以PCR檢測為主

指揮中心也公布即日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間，快篩陽性民眾預約視訊診療評估的準備事項，包含：

自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡夾或檢測片，須寫上姓名及檢測日期

將檢測判讀後之檢測卡夾或檢測片、健保卡放在一起拍照

預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳

配合於醫師視訊評估時出示判讀陽性之檢測卡夾或檢測片

陳時中強調，視訊診療評估主要針對以上3類快篩確診且行動不便的人，其他如果沒有行動上的困難建議還是前往社區採檢站進行PCR確認。

民眾確診若需預約視訊，盡量使用健保快易通或是健保視訊診療院所的網站

目前全國的居家照護服務，是由各地方政府按照計畫成立的醫療團隊進行，每個團隊皆有負責的醫療院所或基層診所投入；視訊診療部分，民眾若進入健保快易通或是健保視訊診療院所的網站，會看到有1萬多家的診所與醫院提供專線與預約門診的服務。

現在有許多人下載的健康益友APP，原本是作為24小時緊急醫療的諮詢平台。雖然也有提供視訊診療的預約服務，不過參加的院所較少，每個時段約20分鐘，一節門診也只有個位數的預約名額，如果大家都往健康益友APP預約，事實上很容易就會額滿。

因此，羅一鈞提醒民眾可以多利用居家照護醫療團隊的協助。例如：家人確診、自己也確診後，可以直接與家人對接的診所聯繫。除了評估外，也可以直接收案進入居家照護的行列當中，往後開藥、送藥到宅的服務也能夠一氣呵成。

羅一鈞呼籲未來若是確診，請盡量使用健保快易通或是健保視訊診療院所的網站進行預約，盡量不要一直使用健康益友APP，避免負責的醫療院所壓力過大。

口服抗病毒藥物以Paxlovid居多，莫納皮拉韋下週增加部屬點

指揮中心今日也說明口服抗病毒藥物的領用情形，截至昨日Paxlovid的使用量還是高於莫納皮拉韋。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

指揮中心說明目前效用較好，但使用上因交互作用變得複雜的Paxlovid，部屬點較多；效果較差、使用門檻低的莫納皮拉韋則是較少，不過未來一週也預計會增加部屬點，讓民眾領藥更加方便。

陳時中強調，雖然口服抗病毒藥物為現行抗疫方式的重點，但也不是每個人都可以用，每種藥物都有不同的適應情況，民眾請務必遵照醫囑。

新冠二度染疫症狀雖較輕微，陳時中呼籲民眾還是盡量別染疫

另外，針對二度感染新冠肺炎是否會導致病況更加危險的疑問，羅一鈞表示新冠肺炎目前觀察下來較無此種情形。不同於登革熱二度感染可能會出現致命出血的病況，感染過新冠肺炎的病人，第二次的症狀會因前一次產生的保護力而症狀較為輕微。

對此陳時中表示，民眾還是盡量別讓自己染疫，好好照顧好自己的身體，不過得了也不要恐懼。

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核稿編輯：羅元祺