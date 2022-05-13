WHA前夕，美國正透過兩布局重回全球衛生治理核心，每一劍都揮向中國

文：林世嘉（前立委、台灣醫界聯盟基金會執行長）、吳宜瑾（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心主任）、丁威名（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心副研究員）

美國於2022年5月13日主辦第二屆全球COVID-19高峰會（Global COVID-⁠19 Summit），預計全球各重要國家及重要區域聯盟如G7、G20、非洲聯盟、加勒比海共同體及台灣等，將有至少98個國家與會。

此外，在下周日（5月22日）召開之第75屆世界衛生大會（WHA）中，美國更領銜提案修訂全球衛生安全領域中最重要的《國際衛生條例》（International Health Regulation, IHR），並且處處針對中國的行為進行反制。

這兩項布局，已凸顯美國積極爭取主導全球衛生議程、重回治理核心的戰略意圖，世界衛生大會成為其展演領導力的舞台。

自拜登（Joe Biden）總統上任，美國便積極投入全球衛生的議程設定，從大流行公約的辯論到《國際衛生條例》的修訂，美國皆積極主導討論。在今（2022）年1月美國便已提出《國際衛生條例》之修訂案，而這項提案也將於今年5月第75屆世界衛生大會中討論。其改革重點大致包含5點：

建立全球的衛生安全能力定期審查機制 授權WHO可在締約國不願意提供查核資訊時，直接向全球通報風險 締約國如果拒絕WHO的技術協助時應具明理由，而WHO應向各國通報此一情形 締約國如果拒絕WHO入境執行實地調查時同樣應具明理由，而WHO應向各國通報此一情形 建立一個國際衛生條例的合規審查委員會，審查締約國遵守條約之情形，而WHO秘書處每年均應向世界衛生大會通報各項相關行動

製圖：台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心 美國提出之國際衛生條例修正案重點摘要

觀察美國提出之修訂案，從疫情起源調查、國家通報義務、合規審查等，可說是每一劍都揮向了中國，透過建構更具有效率、更透明的全球衛生治理模式，將使得中國無由再逃避與卸責，而在此議題的討論中，世界衛生大會將成為操作的舞台。

不僅如此，就在今年世界衛生大會召開的前一周，美國辦理了第二屆全球COVID-19高峰會，以「終結大流行急性期、防範未來衛生威脅」為主軸，討論COVID-19大流行中的衛生體系議題，如醫藥品物資（如口服藥品、醫用氧氣等）、全球物流、基礎建設等。

自從2021年9月美國辦理首屆全球COVID-19高峰會後，此高峰會在美國強力的運作與倡議下，已經成為聯合國大會、世界衛生大會之外，最為高階的全球COVID-19討論平台。而考慮到聯合國大會與世界衛生大會的討論仍集中在治理體系、整體改革時，美國主導的議題方向毋寧更為實務與貼近各國需求，而使其更容易建立強健的夥伴關係。

在美國一系列的行動下，可以注意到兩個趨勢，一是美中衝突已更具體地上演在各個場域中，COVID-19疫情的全球治理也不例外；二是美國有意處理「聯合國中的中國因素」，因此積極於聯合國體系之外（例如WHA召開之前），自行主導COVID-19高峰會，並號召全球具有影響力的國家出席，宣示意義濃厚。

此外，美國亦未放棄在WHO場域增加自身的聲量與議程主導空間，從美國積極主導大流行公約相關討論及領銜修改IHR便可知其野心。

美國在重新取得領導力的同時，也致力於創建一個更由民主夥伴主導的全球衛生治理典範，以牽制中國在衛生領域的「中國抗疫模式」宣傳攻勢。作為理念相近國的台灣，更應趁勢思考我國在美國重回全球衛生治理主導權的路線上，可以扮演何種有意義貢獻的角色，以凸顯我國的參與對美方全球布局具有重要性。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航