WHA前夕，美國正透過兩布局重回全球衛生治理核心，每一劍都揮向中國
我們想讓你知道的是
觀察美國提出之修訂案，從疫情起源調查、國家通報義務、合規審查等，可說是每一劍都揮向了中國。透過建構更具有效率、更透明的全球衛生治理模式，將使得中國無由再逃避與卸責。而在此議題的討論中，世界衛生大會將成為操作的舞台。
文：林世嘉（前立委、台灣醫界聯盟基金會執行長）、吳宜瑾（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心主任）、丁威名（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心副研究員）
美國於2022年5月13日主辦第二屆全球COVID-19高峰會（Global COVID-19 Summit），預計全球各重要國家及重要區域聯盟如G7、G20、非洲聯盟、加勒比海共同體及台灣等，將有至少98個國家與會。
此外，在下周日（5月22日）召開之第75屆世界衛生大會（WHA）中，美國更領銜提案修訂全球衛生安全領域中最重要的《國際衛生條例》（International Health Regulation, IHR），並且處處針對中國的行為進行反制。
這兩項布局，已凸顯美國積極爭取主導全球衛生議程、重回治理核心的戰略意圖，世界衛生大會成為其展演領導力的舞台。
自拜登（Joe Biden）總統上任，美國便積極投入全球衛生的議程設定，從大流行公約的辯論到《國際衛生條例》的修訂，美國皆積極主導討論。在今（2022）年1月美國便已提出《國際衛生條例》之修訂案，而這項提案也將於今年5月第75屆世界衛生大會中討論。其改革重點大致包含5點：
- 建立全球的衛生安全能力定期審查機制
- 授權WHO可在締約國不願意提供查核資訊時，直接向全球通報風險
- 締約國如果拒絕WHO的技術協助時應具明理由，而WHO應向各國通報此一情形
- 締約國如果拒絕WHO入境執行實地調查時同樣應具明理由，而WHO應向各國通報此一情形
- 建立一個國際衛生條例的合規審查委員會，審查締約國遵守條約之情形，而WHO秘書處每年均應向世界衛生大會通報各項相關行動
觀察美國提出之修訂案，從疫情起源調查、國家通報義務、合規審查等，可說是每一劍都揮向了中國，透過建構更具有效率、更透明的全球衛生治理模式，將使得中國無由再逃避與卸責，而在此議題的討論中，世界衛生大會將成為操作的舞台。
不僅如此，就在今年世界衛生大會召開的前一周，美國辦理了第二屆全球COVID-19高峰會，以「終結大流行急性期、防範未來衛生威脅」為主軸，討論COVID-19大流行中的衛生體系議題，如醫藥品物資（如口服藥品、醫用氧氣等）、全球物流、基礎建設等。
自從2021年9月美國辦理首屆全球COVID-19高峰會後，此高峰會在美國強力的運作與倡議下，已經成為聯合國大會、世界衛生大會之外，最為高階的全球COVID-19討論平台。而考慮到聯合國大會與世界衛生大會的討論仍集中在治理體系、整體改革時，美國主導的議題方向毋寧更為實務與貼近各國需求，而使其更容易建立強健的夥伴關係。
在美國一系列的行動下，可以注意到兩個趨勢，一是美中衝突已更具體地上演在各個場域中，COVID-19疫情的全球治理也不例外；二是美國有意處理「聯合國中的中國因素」，因此積極於聯合國體系之外（例如WHA召開之前），自行主導COVID-19高峰會，並號召全球具有影響力的國家出席，宣示意義濃厚。
此外，美國亦未放棄在WHO場域增加自身的聲量與議程主導空間，從美國積極主導大流行公約相關討論及領銜修改IHR便可知其野心。
美國在重新取得領導力的同時，也致力於創建一個更由民主夥伴主導的全球衛生治理典範，以牽制中國在衛生領域的「中國抗疫模式」宣傳攻勢。作為理念相近國的台灣，更應趁勢思考我國在美國重回全球衛生治理主導權的路線上，可以扮演何種有意義貢獻的角色，以凸顯我國的參與對美方全球布局具有重要性。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。