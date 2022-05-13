烏克蘭戰爭改變台海戰略思考，台灣人能否像邱國正說的一樣「奉陪到底」？
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號稱世界第二軍事強國的俄羅斯在烏克蘭踢到鐵板，而這場發生在歐洲的戰爭也令地球另一端的台灣，加速改變應對中國武力威脅的戰略思考。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
近年來台灣已經將多年來的大部隊作戰策略，改為更貼近美國建議的營級為單位的作戰方式，同時也按照美方的建議，發展所謂的「不對稱戰力」。
在中國崛起之後，台灣實在也沒有能力用硬碰硬的方式防衛台灣，從台灣這幾年陸續公開的自力發展武器來看，也是認清了現實，其中搭載十多枚對艦或者對空導彈、號稱「航母殺手」的塔江級巡邏艦可謂思考轉向的的代表。
一方面台灣縮短了役男服役的時間、提高體能要求、增加志願役兵員比例，目的就是為了符合現代科技專業作戰的要求，但是也令作戰人員的帳面人數大幅度地減少。
原本不少人對這種現象感到憂心忡忡，但是烏克蘭戰爭的「大衛擊殺歌利亞」的以小搏大，給台灣的啟示是沒必要繼續大部隊思維、目前軍事改革的方向經由烏克蘭戰爭證實是可行的。
導彈和海峽中線
以往受限於美國不公開的底線，台灣自行發展的導彈的航程僅是比海峽中線多一點，也就是最多兩百多公里，不過美國方面似乎放寬了對台灣發展武器的限制；這幾年雖然台灣軍方不承認，但是一直有消息說多種導彈已經發展出增程型，甚至傳出已經發展出射程可達北上廣深的導彈。
而美國也同意出售即將在烏克蘭戰場現身、射程達300公里的HIMARS海瑪斯火箭發射系統，顯示在美國眼中，台灣應該以威懾武力為第一優先，不能等到解放軍渡過台灣海峽，需要達到台灣2021年國防報告中「拒敵於彼岸」第一階段的目標。
烏克蘭戰爭中，海王星導彈擊沉俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦的經驗，也讓台灣思考海軍大型水面艦艇是否適合防衛台灣，這些大型水面艦艇很可能在第一波攻擊中就被擊沉，在「不對稱作戰」中扮演的角色有限。
一樣的，解放軍雖然擁有海上優勢，但是面對台灣佈置在陸海空的反艦導彈，在台灣海峽狹窄、不利大規模海上軍事行動的海域，反而是守勢一方的台灣可能比較佔上風。
裝甲部隊和無人機
台灣2021年國防報告的設定中，第二階段是「擊敵於水際」、第三階段則是「毀敵於灘頭」，據說美國認為台灣有能力以現有的雄風二型和雄風三型達成第二階段目標，但是第三階段美國方面則是相當有意見。
有些台灣智庫人士說，美國認為雖然經歷第一和第二階段，解放軍登陸台灣或者說是逼近台灣登陸點的兵力已經有所削弱，但是以坦克之類的武器在台灣海岸灘頭擊殺解放軍的想法並不實際。
因此美國對台灣將來如何部署，即將從美國購得的M1A2T艾布蘭重型坦克以及M109、M110自走炮有些看法，質疑這些美製重裝備，在縱深不大的台灣西部能否發揮「不對稱作戰」的最大效果。
在烏克蘭戰爭中大放異彩的無人機，台灣早已發展了許多年，從單兵使用的、中小型偵察用的、大型而且可能擁有攻擊能力的、還有能夠發動蜂群式攻擊而且一去不回頭的自殺式無人機，並在2018年的國防科技展覽中對外展示。
智庫人士和軍事專家的看法是，目前並不清楚台灣自製無人機性能，他們比較注意的是這些無人機能否像烏克蘭無人機一樣與美國情報分享。
美軍的「不參戰」
美國以不實際進入戰場的方式就能夠協助烏克蘭對抗俄羅斯，也讓台灣對一旦臺海開戰、美國實際上不需要派兵也可以協助台灣作戰的策略有所認識。
台灣的地理和地緣政治與烏克蘭雖有不同，但是從這次烏克蘭戰爭來看，台灣似乎也覺得自己必須加強反空降、反滲透作戰方面的能力，在最近的後備軍人教育召集訓練就出現了城鎮作戰的訓練。
從蔣介石政權退居台灣之後，台灣傳統上有著「臺海出事、美軍必馳援」的想法，台美斷交之前有共同防禦條約、斷交之後則是寄望《台灣關係法》，故而烏克蘭戰爭初期，美國明確表示不會派軍介入時，台灣內部的「美國棄台論」一度甚囂塵上。
隨後美國大筆軍援烏克蘭，還有傳出自2014年烏東戰爭以及俄國併吞克里米亞之後、美軍就提供烏克蘭軍事訓練等協助的消息之後，美國似乎也不避諱提及，其實也一直在提供台灣各種軍事訓練。
烏克蘭之所以在這次戰爭得到西方國家的普遍同情與支持，主要也就是因為全國大多數人民的抗敵意志令人欽佩，在這個方面，台灣的國防部長曾經在立法院，就「臺海一旦開戰、台灣能撐多久」回答立法委員質詢時說「要打多久，奉陪到底。」
烏克蘭戰爭以來，台灣許多戰略思維都受到審視和檢討，但是很可能需要驗證的是長期自認生活在承平時期的台灣人能否像邱國正說的一樣、一旦發生戰爭之後能夠願意「奉陪到底」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。