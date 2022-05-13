烏克蘭戰爭改變台海戰略思考，台灣人能否像邱國正說的一樣「奉陪到底」？

文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）

近年來台灣已經將多年來的大部隊作戰策略，改為更貼近美國建議的營級為單位的作戰方式，同時也按照美方的建議，發展所謂的「不對稱戰力」。

在中國崛起之後，台灣實在也沒有能力用硬碰硬的方式防衛台灣，從台灣這幾年陸續公開的自力發展武器來看，也是認清了現實，其中搭載十多枚對艦或者對空導彈、號稱「航母殺手」的塔江級巡邏艦可謂思考轉向的的代表。

一方面台灣縮短了役男服役的時間、提高體能要求、增加志願役兵員比例，目的就是為了符合現代科技專業作戰的要求，但是也令作戰人員的帳面人數大幅度地減少。

原本不少人對這種現象感到憂心忡忡，但是烏克蘭戰爭的「大衛擊殺歌利亞」的以小搏大，給台灣的啟示是沒必要繼續大部隊思維、目前軍事改革的方向經由烏克蘭戰爭證實是可行的。

導彈和海峽中線

以往受限於美國不公開的底線，台灣自行發展的導彈的航程僅是比海峽中線多一點，也就是最多兩百多公里，不過美國方面似乎放寬了對台灣發展武器的限制；這幾年雖然台灣軍方不承認，但是一直有消息說多種導彈已經發展出增程型，甚至傳出已經發展出射程可達北上廣深的導彈。

而美國也同意出售即將在烏克蘭戰場現身、射程達300公里的HIMARS海瑪斯火箭發射系統，顯示在美國眼中，台灣應該以威懾武力為第一優先，不能等到解放軍渡過台灣海峽，需要達到台灣2021年國防報告中「拒敵於彼岸」第一階段的目標。

烏克蘭戰爭中，海王星導彈擊沉俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦的經驗，也讓台灣思考海軍大型水面艦艇是否適合防衛台灣，這些大型水面艦艇很可能在第一波攻擊中就被擊沉，在「不對稱作戰」中扮演的角色有限。

一樣的，解放軍雖然擁有海上優勢，但是面對台灣佈置在陸海空的反艦導彈，在台灣海峽狹窄、不利大規模海上軍事行動的海域，反而是守勢一方的台灣可能比較佔上風。

裝甲部隊和無人機

台灣2021年國防報告的設定中，第二階段是「擊敵於水際」、第三階段則是「毀敵於灘頭」，據說美國認為台灣有能力以現有的雄風二型和雄風三型達成第二階段目標，但是第三階段美國方面則是相當有意見。

有些台灣智庫人士說，美國認為雖然經歷第一和第二階段，解放軍登陸台灣或者說是逼近台灣登陸點的兵力已經有所削弱，但是以坦克之類的武器在台灣海岸灘頭擊殺解放軍的想法並不實際。

因此美國對台灣將來如何部署，即將從美國購得的M1A2T艾布蘭重型坦克以及M109、M110自走炮有些看法，質疑這些美製重裝備，在縱深不大的台灣西部能否發揮「不對稱作戰」的最大效果。

在烏克蘭戰爭中大放異彩的無人機，台灣早已發展了許多年，從單兵使用的、中小型偵察用的、大型而且可能擁有攻擊能力的、還有能夠發動蜂群式攻擊而且一去不回頭的自殺式無人機，並在2018年的國防科技展覽中對外展示。

智庫人士和軍事專家的看法是，目前並不清楚台灣自製無人機性能，他們比較注意的是這些無人機能否像烏克蘭無人機一樣與美國情報分享。

美軍的「不參戰」

美國以不實際進入戰場的方式就能夠協助烏克蘭對抗俄羅斯，也讓台灣對一旦臺海開戰、美國實際上不需要派兵也可以協助台灣作戰的策略有所認識。

台灣的地理和地緣政治與烏克蘭雖有不同，但是從這次烏克蘭戰爭來看，台灣似乎也覺得自己必須加強反空降、反滲透作戰方面的能力，在最近的後備軍人教育召集訓練就出現了城鎮作戰的訓練。

從蔣介石政權退居台灣之後，台灣傳統上有著「臺海出事、美軍必馳援」的想法，台美斷交之前有共同防禦條約、斷交之後則是寄望《台灣關係法》，故而烏克蘭戰爭初期，美國明確表示不會派軍介入時，台灣內部的「美國棄台論」一度甚囂塵上。

隨後美國大筆軍援烏克蘭，還有傳出自2014年烏東戰爭以及俄國併吞克里米亞之後、美軍就提供烏克蘭軍事訓練等協助的消息之後，美國似乎也不避諱提及，其實也一直在提供台灣各種軍事訓練。

烏克蘭之所以在這次戰爭得到西方國家的普遍同情與支持，主要也就是因為全國大多數人民的抗敵意志令人欽佩，在這個方面，台灣的國防部長曾經在立法院，就「臺海一旦開戰、台灣能撐多久」回答立法委員質詢時說「要打多久，奉陪到底。」

烏克蘭戰爭以來，台灣許多戰略思維都受到審視和檢討，但是很可能需要驗證的是長期自認生活在承平時期的台灣人能否像邱國正說的一樣、一旦發生戰爭之後能夠願意「奉陪到底」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航