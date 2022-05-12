立院初審開放「同婚家庭於婚後共同收養子女」，法務部表尊重、全案送黨團協商
我們想讓你知道的是
法務部政務次長陳明堂表示，法務部對於各立委及黨團，放寬同性配偶收養子女的範圍，與異性配偶趨於一致的提案表示尊重，但有關施行日期的規定應配合修正。
立法院司法及法制委員會今（12）日通過《司法院釋字第748號解釋施行法》第20條條文修正草案，讓同志雙方當事人能共同收養子女或一方收養他方的子女時，準用《民法》關於收養的規定。全案須交由黨團協商。
台灣2019年5月通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，讓同志可以辦理結婚登記。但是受限法律規定，沒有辦法像異性配偶相同，於婚後共同收養子女。根據《司法院釋字第748號解釋施行法》第20條，「第2條關係雙方當事人之一方收養他方之親生子女時，準用民法關於收養之規定」，也就是說，同志僅能收養配偶的「親生子女」，無法像異性戀一樣在婚後與配偶共同收養，或是收養配偶的「養子女」。
目前有關保障同志收養子女的權益限於單身者。由於法律對單身收養並無特別規定，單身的收養人不分性別、性傾向都可以向機構申請收養子女。「彩虹平權大平台」指出，實務上也已經有出櫃的同志收養人，通過完整收養評估，收養與自己沒有血緣關係的孩子，成為孩子法律上的親人。然而他們在步入婚姻後，反而會陷入無法收養兒女的難題。就算有一方已經在婚前收養子女，法律也不允許另一方接續收養對方的無血緣子女，與孩子只有姻親關係，不具備完整親權。
立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨立委范雲、國民黨立委鄭麗文、無黨籍立委林昶佐、時代力量立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團所提《司法院釋字第748號解釋施行法》第20條條文修正草案。法務部次長陳明堂等人列席報告，並備質詢。
《中央社》報導，民進黨立委黃世杰說，各版本在文字上只有微小差異，但這不影響實質內容，經討論後，以范雲「第2條關係雙方當事人共同收養子女或一方收養他方之子女時，準用民法關於收養之規定」通過，文字上再參考法務部所提，參考《民法》第1074條的立法例調整，全案須交由黨團協商。
《聯合新聞網》報導，法務部所提書面報告書指出，有不少國外研究顯示同性伴侶家庭養育的子女，在性別認同、性別角色行為、性取向偏好及認知功能等，均與其他家庭養育的子女無任何差別，因此無法「具體實證在同性家庭成長的兒童，身心發展上有負面的影響。」
再者，外界質疑同性家庭無法提供孩子穩固的家庭關係，但收養家庭是否具備完善的親職能力以及穩固的家庭結構，是經過媒合收養的收養人員就收養人年齡、收養家庭型態、經濟能力等因素審慎評估，收養家庭型態不應作為評估家庭適不適合收養子女的單一條件。
台灣今（2022）年年初傳出首例「同志家庭收養無血緣子女」成功案例，同志伴侶「圍爸喵爸」王振圍與陳俊儒獲得了法院裁定許可，成為全台灣第一個同志無血緣收養家庭。
圍爸喵爸在臉書上分享，「雖然我們這一案開了先例，但也僅適用個案」，先前也有2例同志伴侶向法院提出聲請，「3個案件，一審的結果不一樣，希望司事官不一致的見解與裁定，更證明修法及釋憲的必要性。」
裁定書主文指出，依《兒童權利公約》，締約國每一兒童均享不因兒童、父母身份地位不同而有歧視的權利。兒童事務應以兒童最佳利益為優先考量。收養應根據相關可靠的資訊，了解充份關係人並取得同意後認可收養關係。
對此，范雲和林昶佐都感到開心，卻也不免遺憾：「這是目前唯一的個案，其他仍在等待法院裁判的同志收養家庭，仍然承受著未知的風險，當一方家長只是孩子法律上的陌生人時，萬一另一方家長出了什麼意外，孩子可能得被迫安置、離開熟悉的環境。」
整體社會對同志養育小孩的接受程度已有顯著的提升。根據行政院在2021年性別平等觀念電話民意調查顯示，有67.2％的民眾對於「同性配偶應有領養小孩的權利」的說法表示同意，其中20－29歲年輕人的支持度高達87.5％ ，到60歲以上是52.7％，也超過半數以上。在同份研究中，民眾對「同性配偶一樣能把孩子教好」表示同意的比例也從前年度的68.7％提升為72.2％。
法務部次長陳明堂表示，法務部對於各立委及黨團，放寬同性配偶收養子女的範圍，與異性配偶趨於一致的提案表示尊重，但有關施行日期的規定應配合修正。
新聞來源
- 共同收養（彩虹平權大平台）
- 同婚專法納共同收養子女規定 立院初審通過交黨團協商（中央社）
- 立委提案修同婚專法盼納共同收養 法務部：尊重（聯合新聞網）
- 《新聞稿》從孩子權益出發 同性家庭收養權益公聽會（彩虹平權大平台）
延伸閱讀
- 「耶！把爸爸還給我了！」台灣首個同志伴侶無血緣收養家庭誕生，但法院裁定效果不具通案效力
- 【後同婚時代】專訪同家會黎璿萍：當「我」成為「我們」，反而失去無血緣收養的機會
- 同婚專法讓同志伴侶有權結婚，但走到生養小孩的階段又淪為次等公民
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。