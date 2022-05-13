【紀錄片】《阿哈：帶我走》：以〈Take on Me〉風靡全球，挪威國寶樂團A-ha的崛起之路
我們想讓你知道的是
紀錄片《阿哈：帶我走》於台灣5月13日上映，儘管隨著年華老去，三位團員臉上的皺紋亦多增了不少，但他們就像當年那位男主角一樣，在現實世界中與他們的歌迷一同老去，當再次翩然淡出回到二次元的世界，他們仍是永遠不老的阿哈合唱團。
在俊美韓團風靡全世界前，當遙遠的八零年代還都是處於一個頗為保守的政經社會，同時英美的流行樂壇正試圖以新潮作怪的裝扮試圖顛覆沉悶的社會氣氛時，一組來自挪威的三人團體阿哈合唱團（a-ha），在1984年發表了一首名為〈Take on Me〉的單曲，數月之後，這首歌曲迅速地攻占英國及歐洲各大排行榜，接著一個月後，這首單曲同樣在美國告示牌單曲榜上名列前茅，成為該年最暢銷的流行單曲之一。
這是當時八零年代最神奇的一夜成名故事，也是繼瑞典ABBA合唱團之後，最受歡迎的北歐流行音樂團體。然而，阿哈合唱團一開始時的星途其實並不順遂，三人雖然一起寫歌努力想闖出一片天，但唱片公司當時對他們的音樂並不那麼感興趣。
阿哈合唱團的前身團體，是由團員Pal Waaktaar和Magne Furuholmen所組成的Bridges樂團，然而在換了幾位不合的團員後，他們聽聞摩滕・哈克特（Morten Harket）的出色嗓音而邀請他加入陣容，最後組成了阿哈合唱團。
於是三人便前往英國倫敦，開始積極地到處拜訪唱片尋求一紙合約，而就在山窮水盡快花光預算之際，終於與美國華納公司簽約，發行了首張單曲〈Take on Me〉，且因為某種錄音上的瑕疵，及他們對於編曲覺得可以更好，因此這首單曲前後發行過三個錄音版本，最後是由製作人Alan Tarney被委任對這首歌進行改造，使得新的錄音聽起來更乾淨、更飆升的男高音和尾聲部分，而不是早期的快速淡出的版本。
接著唱片公司力邀Steve Barron執導了一部革命性的原創MV，畫面中導演雇用了專業畫家畫了帶有速寫筆觸的動畫風格，結合同一畫面有真人互動的奇特效果，在當時MTV正大行其道的時候，藉由音樂頻道的傳播，而將此曲快速的傳送到全世界各國青少年的眼前。
在當時，許多媒體都覺得阿哈合唱團的成功只是運氣好而已，認為主唱帥氣的臉孔、迷人的電眼，再順勢搭上當時方興未艾的英國新浪潮運動才得以成名的。
然而事實並非如此單純，雖說這首單曲的拍攝手法在當時前所未見是一大功臣，讓二次元人物跳脫框架到三次元空間，與女生談戀愛的畫面，的確是吸引到全世界青少年，甚至是所有人的眼球關注，然而歌曲中所傳遞出的訊息，才是更讓全世界少女真正心動的關鍵因子。
Tags：
翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。