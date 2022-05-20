《吃了虧／吃得開的說話方式》：「做喜歡的事就會順利」，這句話真的聽聽就好
我們想讓你知道的是
做自己想做的工作，聽起來好像很令人憧憬。不過，就算做的不是自己想做的工作，只要能夠全心全意達到對方的要求，自然也會走出一條光明大道。
文：谷厚志
有本事的人沒空跟人比較
我年輕的時候很好強，做任何事都全力以赴，但是一跟人比較，又容易患得患失。
雖然我知道這樣很不好，但我一直很想出人頭地和往高處爬。所以，只要無法拿下我想做的項目，或是看到其他同事負責重要的工作時，我都會抱怨：「到底憑什麼？」、「我可以做得更好。」認為自己並不輸給任何人。
現在回想起來，自己真是小家子氣。如果把格局放大來看，在一間公司裡計較誰的表現比較好，根本是小事。我竟然只因為一點小事就影響情緒，讓自己灰心喪志。
不過，當我被調到客服中心後，慢慢的就不再有這樣的想法，也不再經常和人比較。老實說，接到客訴時，許多人都把客訴當燙手山芋，但其實顧客才是真正困擾的一方吧！
如果不是遇到棘手的問題，顧客怎麼會吃飽沒事打來客訴？所以，我都會盡力協助顧客解決問題。
創造一項你最擅長的事
我每天都在聽顧客發脾氣，光是應付就吃不消，根本沒有和他人比較的閒工夫。我最常思考的，反而是「如何讓顧客轉怒為笑」。
雖然我還是會遇到很多挫折，但是我也慢慢摸索出一套把吃了虧變吃得開的對話術。
我的工作是處理客訴，但也因此學到寶貴的專業技術，使當時的我信心大增。我終於發現，與其和他人爭高下，發展自己擅長的領域，讓眼前的人綻放笑容，這才是更重要的！只知與他人比較，並不會為自己帶來快樂。
自立門戶後，我接觸過各種企業，我發現，賺錢的企業都有一項共同點──他們想的不是如何贏過同業，而是傾盡全力提升自家的技術和服務，只為了解決顧客的問題。
只做喜歡的工作，最容易失敗
「我想把興趣變成工作。」、「現在的工作不是我想做的。」我的讀者曾找我談及上述煩惱。我都會回答：「我看過太多人做喜歡的工作，最後卻後悔了。」
有人想成為廣告撰稿員，所以到廣告公司上班。才第一年，他就被派去當業務員。他不斷向公司抗議，在第三年，他終於做到心心念念的廣告撰稿員，但是由於不擅長傾聽顧客的需求，所以一直沒辦法順利接到案件。如果當初他有認真做好業務員的工作，或許就會擁有善於傾聽的能力吧！
還有人在啤酒公司工作超過10年，看到居酒屋老闆們樂在工作的樣子，也興起辭掉工作自己經營居酒屋的念頭，但是他對經營一竅不通，生意一直無法上軌道，最後竟然背負了大筆欠款。
其實，很多人為了做喜歡的工作，或是一心嚮往的工作，最後往往落得失望後悔的下場。
所以，「做喜歡的事就會順利」，這句話真的聽聽就好。
我的朋友當中，有許多是商業書籍的作者，他們原本都是上班族或是公務員。他們在工作上鍛鍊出技術和知識，為了分享給更多人知道，所以才會寫書。
我和他們聊天的時候，發現了一件很有趣的事──他們一致表示：
「作夢也沒想到自己會出書！」
日本人氣作家齊藤正明是人力顧問，曾被公司逼著登上鮪魚船，漁夫們互助合作的樣子使他深受感動，他把從中學到的幸福工作法和溝通方式，撰寫成書。此外，面對突發情況，如何充分掌握現有資源克服難關，他也親身經歷過。
做自己想做的工作，聽起來好像很令人憧憬。不過，就算做的不是自己想做的工作，只要能夠全心全意達到對方的要求，自然也會走出一條光明大道。
因此，請全心投入你目前的工作吧！你一定能讓別人的生活變得更好，或是學到解決問題的能力。這些能力用來幫助別人，就會轉化成欣慰和喜悅。
老和他人比較，不如走自己的路
NG：
- 「他憑什麼當主管？」
- 「我只想做自己喜歡的工作。」
OK：
- 「我有能力／我會做。」
- 「我很擅長。」
書籍介紹
本文摘錄自《吃了虧／吃得開的說話方式：不用討好別人，人生與工作成就大翻轉！》，大是文化出版
作者：谷厚志
譯者：賴詩韻
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日本富士電視臺、NHK電視，談話節目最熱門的說話專家！
- 哪句話最能拉攏人心：「這件事，說來真丟臉……。」先示弱的人最吃得開。
- 「這事我無法答應你，但我可以協助……。」這樣拒絕別人，對方還會感謝你。
- 惹怒對方的最勁爆語言：「這又不是我負責的……。」這句話會害你吃大虧！
作者谷厚志是日本顧客管理專家，處理超過2000件以上客訴案件，歸納出一套「吃了虧╱吃得開」的說話方式，
每年平均有200場企業演講，連電視談話節目也要向他請教溝通技巧。
他說：好人緣並非天生，只要改變說話方式，就能從吃了虧變吃得開。本書以對照例句的方式，教你說對一句話，不用討好別人也能贏得好感！
這些口頭禪，讓我吃了虧還不自知：「做不到、這不可能！」「又不是我的錯，我為何要道歉！」「放棄吧，那也是沒辦法的事！」
作者說，以上這些都是讓你經常吃虧而不自知的「老化語言」，怎麼改變？你要轉換為「進化語言」，第一章有很多例句。
好人緣非天生，這些是讓你吃得開的說話方式：「這個我不太懂，請你教我好嗎？」人都有想要被請教的虛榮心。「這事我無法答應你，但我可以協助……。」
這樣拒絕別人，對方還會感謝你。「你們知道嗎，我超糗的！」與其吹噓自己的成功，分享失敗讓人更欣賞你。
還有，我已經認錯了，對方反而更生氣？道歉的眼神、聲音、次數都有撇步。
說服、回話、拜託、道歉、臨時發言……幾乎所有的工作都離不開表達，怎麼說不吃虧、怎麼說吃得開，本書用對照例句讓你的工作與人生大翻轉。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。