《吃了虧／吃得開的說話方式》：「做喜歡的事就會順利」，這句話真的聽聽就好

文：谷厚志

有本事的人沒空跟人比較

我年輕的時候很好強，做任何事都全力以赴，但是一跟人比較，又容易患得患失。

雖然我知道這樣很不好，但我一直很想出人頭地和往高處爬。所以，只要無法拿下我想做的項目，或是看到其他同事負責重要的工作時，我都會抱怨：「到底憑什麼？」、「我可以做得更好。」認為自己並不輸給任何人。

現在回想起來，自己真是小家子氣。如果把格局放大來看，在一間公司裡計較誰的表現比較好，根本是小事。我竟然只因為一點小事就影響情緒，讓自己灰心喪志。

不過，當我被調到客服中心後，慢慢的就不再有這樣的想法，也不再經常和人比較。老實說，接到客訴時，許多人都把客訴當燙手山芋，但其實顧客才是真正困擾的一方吧！

如果不是遇到棘手的問題，顧客怎麼會吃飽沒事打來客訴？所以，我都會盡力協助顧客解決問題。

創造一項你最擅長的事

我每天都在聽顧客發脾氣，光是應付就吃不消，根本沒有和他人比較的閒工夫。我最常思考的，反而是「如何讓顧客轉怒為笑」。

雖然我還是會遇到很多挫折，但是我也慢慢摸索出一套把吃了虧變吃得開的對話術。

我的工作是處理客訴，但也因此學到寶貴的專業技術，使當時的我信心大增。我終於發現，與其和他人爭高下，發展自己擅長的領域，讓眼前的人綻放笑容，這才是更重要的！只知與他人比較，並不會為自己帶來快樂。

自立門戶後，我接觸過各種企業，我發現，賺錢的企業都有一項共同點──他們想的不是如何贏過同業，而是傾盡全力提升自家的技術和服務，只為了解決顧客的問題。

只做喜歡的工作，最容易失敗

「我想把興趣變成工作。」、「現在的工作不是我想做的。」我的讀者曾找我談及上述煩惱。我都會回答：「我看過太多人做喜歡的工作，最後卻後悔了。」

有人想成為廣告撰稿員，所以到廣告公司上班。才第一年，他就被派去當業務員。他不斷向公司抗議，在第三年，他終於做到心心念念的廣告撰稿員，但是由於不擅長傾聽顧客的需求，所以一直沒辦法順利接到案件。如果當初他有認真做好業務員的工作，或許就會擁有善於傾聽的能力吧！

還有人在啤酒公司工作超過10年，看到居酒屋老闆們樂在工作的樣子，也興起辭掉工作自己經營居酒屋的念頭，但是他對經營一竅不通，生意一直無法上軌道，最後竟然背負了大筆欠款。

其實，很多人為了做喜歡的工作，或是一心嚮往的工作，最後往往落得失望後悔的下場。

所以，「做喜歡的事就會順利」，這句話真的聽聽就好。

我的朋友當中，有許多是商業書籍的作者，他們原本都是上班族或是公務員。他們在工作上鍛鍊出技術和知識，為了分享給更多人知道，所以才會寫書。

我和他們聊天的時候，發現了一件很有趣的事──他們一致表示：

「作夢也沒想到自己會出書！」

日本人氣作家齊藤正明是人力顧問，曾被公司逼著登上鮪魚船，漁夫們互助合作的樣子使他深受感動，他把從中學到的幸福工作法和溝通方式，撰寫成書。此外，面對突發情況，如何充分掌握現有資源克服難關，他也親身經歷過。

做自己想做的工作，聽起來好像很令人憧憬。不過，就算做的不是自己想做的工作，只要能夠全心全意達到對方的要求，自然也會走出一條光明大道。

因此，請全心投入你目前的工作吧！你一定能讓別人的生活變得更好，或是學到解決問題的能力。這些能力用來幫助別人，就會轉化成欣慰和喜悅。

老和他人比較，不如走自己的路 ​​ NG： 「他憑什麼當主管？」

「我只想做自己喜歡的工作。」 OK： 「我有能力／我會做。」

「我很擅長。」 ​​ ​​

書籍介紹

本文摘錄自《吃了虧／吃得開的說話方式：不用討好別人，人生與工作成就大翻轉！》，大是文化出版

作者：谷厚志

譯者：賴詩韻

日本富士電視臺、NHK電視，談話節目最熱門的說話專家！

哪句話最能拉攏人心：「這件事，說來真丟臉……。」先示弱的人最吃得開。

「這事我無法答應你，但我可以協助……。」這樣拒絕別人，對方還會感謝你。

惹怒對方的最勁爆語言：「這又不是我負責的……。」這句話會害你吃大虧！

作者谷厚志是日本顧客管理專家，處理超過2000件以上客訴案件，歸納出一套「吃了虧╱吃得開」的說話方式，

每年平均有200場企業演講，連電視談話節目也要向他請教溝通技巧。

他說：好人緣並非天生，只要改變說話方式，就能從吃了虧變吃得開。本書以對照例句的方式，教你說對一句話，不用討好別人也能贏得好感！

這些口頭禪，讓我吃了虧還不自知：「做不到、這不可能！」「又不是我的錯，我為何要道歉！」「放棄吧，那也是沒辦法的事！」

作者說，以上這些都是讓你經常吃虧而不自知的「老化語言」，怎麼改變？你要轉換為「進化語言」，第一章有很多例句。

好人緣非天生，這些是讓你吃得開的說話方式：「這個我不太懂，請你教我好嗎？」人都有想要被請教的虛榮心。「這事我無法答應你，但我可以協助……。」

這樣拒絕別人，對方還會感謝你。「你們知道嗎，我超糗的！」與其吹噓自己的成功，分享失敗讓人更欣賞你。

還有，我已經認錯了，對方反而更生氣？道歉的眼神、聲音、次數都有撇步。

說服、回話、拜託、道歉、臨時發言……幾乎所有的工作都離不開表達，怎麼說不吃虧、怎麼說吃得開，本書用對照例句讓你的工作與人生大翻轉。

Photo Credit: 大是文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航