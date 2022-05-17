促轉條例修正案三讀：促轉會解散後任務移交6部會，行政院設「推動轉型正義會報」監督協調
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行政院應於促轉會解散後設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，負責轉型正義事項以及任務總結報告之統合、協調及監督工作。
促進轉型正義委員會將於今年5月底完成階段性任務，提出任務總結報告後解散，立法院會今（17）日三讀通過修正《促進轉型正義條例》部分條文，規定促轉會解散後，行政院應設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人，並增訂6大部會承接應辦理的轉型正義事項。此外，行政院也將在本月底前規劃設置「人權及轉型正義處」，擔任「推動轉型正義會報」幕僚單位，持續推動國家人權與轉型正義政策。
任務型機關促轉會於2018年5月31日掛牌成立，根據《促進轉型正義條例》的規定，促轉會任期2年，必要時經行政院長同意可延任，至今已2度延任，將在今年5月底任期屆滿退場。
6大部會接手促轉會任務
立法院司法及法制委員會3月28日併案審查行政院及朝野立委所提促進轉型正義條例部分條文修正草案等案，經討論後初審通過，但有部分條文保留；後經朝野協商取得共識，今天在院會通過的條文也明訂交接單位：
- 法務部：平復司法不法、行政不法，與識別及處置加害者事項
- 內政部：清除威權象徵事項
- 文化部：保存不義遺址事項
- 衛福部：照顧療癒政治受難者及其家屬的政治暴力創傷事項
- 教育部：轉型正義教育事項
- 國發會：促進轉型正義基金的收支、保管及運用事項
三讀條文也明定，這些事項涉及各機關構的職掌或業務時，各級政府機關構應配合辦理。為明確規範轉型正義事項應由哪個機關接續推動落實、相關資源如何整合分配，以及執行過程如何追蹤管考等，修法後，行政院應於促轉會解散後設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，負責轉型正義事項以及任務總結報告之統合、協調及監督工作。
另外通過附帶決議中也明定，會報應該定期邀集威權統治時期的被害者家屬等相關團體、公民團體及專家學者參與，進行公開諮詢會議。另外根據附帶決議，會報應每年至少開會2次，行政院要定期追蹤管考，並向立法院提出提出施政報告，將成果上網公開。
值得注意的是，此次新增平復「行政不法」，條文中也明定行政不法的定義，是指威權統治時期政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為。
日前黨團協商時，各黨立委也同意，為了處理平復司法不法和行政不法等事項，法務部應組成審查會，審查會的委員資格、任期、迴避和調查程序範圍、調查方式等，則由法務部來訂定。而各界關注的「加害者識別與處置」工作，則要求法務部要另以法律定之。促轉會日前也提出完整草案建議方向。
國民黨仍批促轉會政治追殺，民進黨強調工作未完
國民黨立委曾銘宗在三讀後發言表示，促轉會成立4年多來，各項工作只有做半套，蒐集的檔案資料不公開、不透明，選擇性公布，且針對歷史事件、人物並未「功過並存」，刻意忽略其功勞，誇大其過失，偏重政治考慮及意識型態的考量，根本談不上轉型正義。
曾銘宗也再次提起，促轉會曾經「用人不當」，任用自詡「東廠」的張天欽擔任促轉會副主委，企圖利用職權清算藍營，打壞機關形象，公信力蕩然無存，更針對藍營人物進行政治追殺，真正轉型正義的工作成效究竟如何，留待社會公評。
民進黨立委劉世芳強調，轉型正義的前提是還原歷史真相，沒有真相就沒有和解，更沒有原諒，還原歷史真相的前提是公開政治檔案。然而過去國防部、國安局與警政署所移轉的政治檔案，192筆檔案中，全文公開僅17筆，不到一成，另外超過九成用情工法、政治檔案條例為由遮蔽，主張甚至要50年、70年才能公開；她表示，這種「分期付款式」的公開檔案，只會導致遲到的、殘缺的真相，「唯有誠實的面對歷史，才能共同邁開腳步，走向未來」。
民進黨立委范雲則透過聲明稿表示，轉型正義工程艱鉅，其實才剛開始，揭露真相、究責，以及移除威權象徵都還未完成。包括目前大量政治檔案仍未解密，是轉型正義最大阻礙；識別及處置加害者的任務分給法務部，但未來如何執行尚不明確，也需要持續監督。
范雲表示，目前辦公室已在撰擬《政治檔案條例》修法草案，目標是解開以國安之名「永久保密」的緊箍咒，推動真相早日見光。她接下來也會大力監督法務部務必要由獨立的專責單位和幕僚，進行調查及後續究責，確保轉型正義不受政治力的干擾。
時代力量立委王婉諭則說，促轉會在檔案徵集和開放應用、在威權象徵的移除和責任追究上遭遇到許多困難，之後都會由各行政部門面對，這些困難是否能夠得到解決，取決於行政單位的決心，期盼轉型正義不會因為促轉會解散而中斷或受阻。國家真誠地、積極地反省，面對它的威權歷史，承擔應當肩負的責任，讓人權與民主的價值深植整個國家體制與社會文化。
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核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
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