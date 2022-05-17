促轉條例修正案三讀：促轉會解散後任務移交6部會，行政院設「推動轉型正義會報」監督協調

促進轉型正義委員會將於今年5月底完成階段性任務，提出任務總結報告後解散，立法院會今（17）日三讀通過修正《促進轉型正義條例》部分條文，規定促轉會解散後，行政院應設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人，並增訂6大部會承接應辦理的轉型正義事項。此外，行政院也將在本月底前規劃設置「人權及轉型正義處」，擔任「推動轉型正義會報」幕僚單位，持續推動國家人權與轉型正義政策。

任務型機關促轉會於2018年5月31日掛牌成立，根據《促進轉型正義條例》的規定，促轉會任期2年，必要時經行政院長同意可延任，至今已2度延任，將在今年5月底任期屆滿退場。

6大部會接手促轉會任務

立法院司法及法制委員會3月28日併案審查行政院及朝野立委所提促進轉型正義條例部分條文修正草案等案，經討論後初審通過，但有部分條文保留；後經朝野協商取得共識，今天在院會通過的條文也明訂交接單位：

法務部：平復司法不法、行政不法，與識別及處置加害者事項

內政部：清除威權象徵事項

文化部：保存不義遺址事項

衛福部：照顧療癒政治受難者及其家屬的政治暴力創傷事項

教育部：轉型正義教育事項

國發會：促進轉型正義基金的收支、保管及運用事項

三讀條文也明定，這些事項涉及各機關構的職掌或業務時，各級政府機關構應配合辦理。為明確規範轉型正義事項應由哪個機關接續推動落實、相關資源如何整合分配，以及執行過程如何追蹤管考等，修法後，行政院應於促轉會解散後設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，負責轉型正義事項以及任務總結報告之統合、協調及監督工作。

另外通過附帶決議中也明定，會報應該定期邀集威權統治時期的被害者家屬等相關團體、公民團體及專家學者參與，進行公開諮詢會議。另外根據附帶決議，會報應每年至少開會2次，行政院要定期追蹤管考，並向立法院提出提出施政報告，將成果上網公開。

值得注意的是，此次新增平復「行政不法」，條文中也明定行政不法的定義，是指威權統治時期政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為。

日前黨團協商時，各黨立委也同意，為了處理平復司法不法和行政不法等事項，法務部應組成審查會，審查會的委員資格、任期、迴避和調查程序範圍、調查方式等，則由法務部來訂定。而各界關注的「加害者識別與處置」工作，則要求法務部要另以法律定之。促轉會日前也提出完整草案建議方向。

國民黨仍批促轉會政治追殺，民進黨強調工作未完

國民黨立委曾銘宗在三讀後發言表示，促轉會成立4年多來，各項工作只有做半套，蒐集的檔案資料不公開、不透明，選擇性公布，且針對歷史事件、人物並未「功過並存」，刻意忽略其功勞，誇大其過失，偏重政治考慮及意識型態的考量，根本談不上轉型正義。

曾銘宗也再次提起，促轉會曾經「用人不當」，任用自詡「東廠」的張天欽擔任促轉會副主委，企圖利用職權清算藍營，打壞機關形象，公信力蕩然無存，更針對藍營人物進行政治追殺，真正轉型正義的工作成效究竟如何，留待社會公評。

民進黨立委劉世芳強調，轉型正義的前提是還原歷史真相，沒有真相就沒有和解，更沒有原諒，還原歷史真相的前提是公開政治檔案。然而過去國防部、國安局與警政署所移轉的政治檔案，192筆檔案中，全文公開僅17筆，不到一成，另外超過九成用情工法、政治檔案條例為由遮蔽，主張甚至要50年、70年才能公開；她表示，這種「分期付款式」的公開檔案，只會導致遲到的、殘缺的真相，「唯有誠實的面對歷史，才能共同邁開腳步，走向未來」。

民進黨立委范雲則透過聲明稿表示，轉型正義工程艱鉅，其實才剛開始，揭露真相、究責，以及移除威權象徵都還未完成。包括目前大量政治檔案仍未解密，是轉型正義最大阻礙；識別及處置加害者的任務分給法務部，但未來如何執行尚不明確，也需要持續監督。

范雲表示，目前辦公室已在撰擬《政治檔案條例》修法草案，目標是解開以國安之名「永久保密」的緊箍咒，推動真相早日見光。她接下來也會大力監督法務部務必要由獨立的專責單位和幕僚，進行調查及後續究責，確保轉型正義不受政治力的干擾。

時代力量立委王婉諭則說，促轉會在檔案徵集和開放應用、在威權象徵的移除和責任追究上遭遇到許多困難，之後都會由各行政部門面對，這些困難是否能夠得到解決，取決於行政單位的決心，期盼轉型正義不會因為促轉會解散而中斷或受阻。國家真誠地、積極地反省，面對它的威權歷史，承擔應當肩負的責任，讓人權與民主的價值深植整個國家體制與社會文化。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航