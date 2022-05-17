立院三讀威權時期被害者權利回復條例，遭受國家不法致死者賠償1200萬，立委批「七折八扣無法支持」

立法院今（17）日三讀通過《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》，由行政院設權利回復基金會，處理賠償及權利回復事項，在威權時期被判死刑、擊斃、緝捕或凌虐致死或失蹤的，賠償金為1200萬元。不過民進黨立委賴品妤表示，對法案屈就現實「打折」感到遺憾﹔國民黨立委李德維則表示，對被害者權益回復是打折再打折，應全額賠償。

通過的條文有哪些重點？

為讓公告撤銷的案件被害者或家屬的權利回復有明確法源依據，行政院會1月13日通過威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案等案，送立法院審議。立法院司法及法制委員會於3月28日初審通過，但有多項條文保留。朝野黨團5月13日協商，還是有些條文無法取得共識，例如要新設權利回復基金會，還是由二二八事件基金會處理賠償及權利回復相關事項，以及死亡賠償金額等。全案今天在立法院會處理時，部分沒有共識的條文經過表決通過民進黨立法院黨團所提版本。

何謂威權統治時期？三讀條文規定，指自民國1945年8月15日起至1992年11月6日止；國家不法行為的定義則為《促進轉型正義條例》第6條及第6條之一認定的「司法不法」行為及「行政不法」行為。

關於生命、人身自由受侵害的賠償，三讀條文明定，受死刑的執行、遭擊斃、緝捕致死、凌虐致死或失蹤，賠償金為1200萬元。

黨團協商時，國民黨葉毓蘭認為應提高到1500萬元；對此，行政院副秘書長何佩珊、促轉會代理主委葉虹靈均表示，這部分有和家屬磋商過，考量國家財政衡平，建議維持1200萬。葉虹靈表示，若提高為1500萬，光是生命和人身自由部分的賠償金額，將會從187億增加到235億元。

受逮捕、拘禁、拘提、羈押或拘束人身自由的裁判或處分，賠償金以核定的賠償基數，乘以對應的每基數12萬元至17萬元計算，上限為1139萬元，例如受人身自由拘束10年以上、未滿10年6個月，基數為42，賠償金額為16萬元，可獲得672萬元賠償。

三讀條文參考外國法例明定，全部被剝奪所有權財產的價值合併計算後，再以比率計算賠償金額，例如總額未超過200萬元部分以100%比例計算，但若超過10億元，以5%計算。

至於不動產及動產價值計算方式，三讀條文明定，土地依《威權時期回復條例》施行日時的公告土地現值除以公告土地現值占一般正常交易價格百分比計之；建物依重建價格，無法計算重建價值得認定新台幣500萬元以下；現金、汽車、有價證券等動產以沒收時的價值計算為原則，但藝術品與首飾依估算現值。且被害者家屬受領時免納遺產稅。

至於財產所有權的權利回復，三讀條文規定，因國家不法行為致財產所有權被剝奪的被害者，得檢附具體資料，以書面向權利回復基金會申請權利回復；被害者死亡，得由其家屬申請之。

三讀條文也規定，原財產現屬公有財產而有用途廢止、閒置、低度利用或不經濟使用者，應返還原財產；原財產有政府機關以外的第三人不當取得，而仍屬第三人所有的情事者，應命該第三人返還原財產。

權利回復基金會處理本條例所定事項所需公有財產，得由政府機關無償提供使用。

三讀條文規定，為處理條例所定賠償及權利回復相關事項，由行政院設「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，置董事13人。

賴品妤：七折八扣的條文無法支持

立委賴品妤在三讀後發言表示，《權利回復條例》對台灣轉型正義工程至關重要，但現在通過的條文對她而言是「七折八扣」後的破碎條文，她沒辦法完全支持，所以在部分法條表決時棄權。

賴品妤指出，轉型正義法案的核心價值來自最基本的人權保障，國家應付出最大的誠意去歸還當事人原有的權利，無法歸還也應盡最大的努力去彌補、去撫平受害者心中的傷痛與恐懼，以自己提案版本為例，針對生命自由損害提出的比照冤獄賠償標準，對照政院版，是對於受難者權益最基本的堅持，很遺憾行政院對賠償打折再打折，成為今天三讀的版本。是一部屈就現實而打折的法案。

賴品妤說，這幾年在推動轉型正義工程時，為了要提出自己版本的權利回復條例，與受害者及其家屬多次來回討論；在過程中，看到他們對於過去國家暴力迫害的恐懼、對於過去獨裁者政府欺凌的無力。許多的受難者前輩陸續逝去、漸漸凋零，在他們的有生之年已看不到正義被伸張，這樣一部屈就現實而打折的法案，並非他們用盡生命倡議、推動所期盼看到的成果。

國民黨立委李德維在三讀後發言指出，過去雖然有《戒嚴時期人民受損權利回復條例》、《 二二八事件處理及賠償條例》及《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》，處理相關賠償事宜，但被害者財產遭沒收後如何回復，規定仍有不足，國家應盡全力回復受損權利，平復歷史傷痛，可惜執政黨仍藉此進行政治鬥爭。

李德維批評，執政黨因人設事，設立各式各樣的機關及財團法人達到相關目的，濫用國家行政資源，促轉會5月到期解散，需要新設權利回復基金會處理被害者賠償，理由冠冕堂皇，但實際卻疊床架屋。

李德維也說，今天三讀條文中的賠償是打折再打折，從百分之百打折到百分之五，國民黨認為應要全額賠償， 而且要比照物價指數，希望未來還有研議空間。