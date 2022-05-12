楊金龍示警「全球景氣有下行風險」，中國卻準備「降準降息」，美中貨幣政策不同調

央行總裁楊金龍於昨（11）日向外界示警，因為俄烏局勢緊張、國際原物料價格飆漲，還有變種病毒引發疫情復燃，將可能使通貨膨脹持續上揚，再加上各國陸續出爐的「貨幣緊縮政策」，恐衝擊全球經濟、擴大金融市場波動，增添景氣下行風險。

美國通膨回落8.3%，但仍未有緩解跡象

美國勞工局（USDL）公布4月消費者物價指數（CPI）為8.3%，略低於上（3）月的8.5%，是美國連續8個月以來首次下降；而通膨放緩的主要原因是汽油價格在4月稍微回落，不過此後油價又緩步走高。

《華爾街日報》報導指出，由USDL公布出來的報告，並沒有提供通膨正在降溫的證據，反而在食品雜貨、外食和航空旅遊等其他服務價格都在上漲。

其中，光是4月的機票大漲了18.6%，創下有史以來最大單月漲幅；另外，餐飲服務業則較3月份上漲0.9%，是去（2021）年10月最大月增幅度。

Jefferies LLC金融經濟學家Aneta Markowska表示：「通脹壓力不再局限於供應鏈，而變得更加廣泛。」

《華爾街日報》描述，美國聯準會（Fed）正面臨相當棘手的任務，一方面要收緊貨幣政策讓通膨降溫，另外又不能過度抑制經濟成長導致經濟衰退。

此外，市場特別關切美國的就業問題，由USDL公布的數據得知4月美國增加了42.8萬個職務，是新增職缺連續12月超過40萬個，儘管招聘速度很快，但是空缺和勞動力間存在巨大落差。

缺工惡化推動了薪資走高，變相加劇通膨壓力。Wrightson ICAP的經濟學家Lou Crandall強調，消費者和企業對物價容忍變高，同時讓企業暫時有更大的定價權。

面對國際原物料飆漲、地緣政治緊張，中央銀行總裁楊金龍昨日透過央行報告示警，因疫情造成的供應鏈失衡未解，又加上烏俄戰事爆發，增添全球景氣下行風險；另外，央行說各國貨幣政策走勢不盡相同，使經濟走向更加難以預測。

例如：美國等主要經濟體寬鬆貨幣政策逐漸退場，未來恐加速緊縮貨幣政策；然而，中國4月消費者價格指數（CPI）月增達2.1%，雖然數據是5個月以來的高點。

中國疫情、國內疫情和各國升息，經濟有下行壓力

中國相較於其它經濟體仍屬溫和，又受疫情影響北京當局更打算以寬鬆的貨幣政策，在未來拉抬國內消費。《彭博社》報導指出，北京可能提供價值約4.5兆人民幣（新台幣20兆）的政府支出和減稅措施，同時也悄悄地允許地方政府增加表外債務，以拉抬國內基礎建設。

這意味著未來可能出現美中貨幣政策不同調的局面。

不過，美銀（BofA）大中華區經濟學家喬虹（Helen Qiao）也強調，中國可預見的貨幣、房地產和財政的寬鬆措施，但是北京也擔憂石油危機、通膨和美國升息導致寬鬆政策效果有限。

央行告訴《關鍵評論網》，除了美國以外，英國、澳洲已經啟動循環升息，歐洲則會持續縮減購債，日本、中國則維持寬鬆貨幣政策。至於，央行貨幣政策是否調整，主要有三大考量因素。

首先是，國內通膨情勢及展望；再來，國內疫情升溫和民間消費的影響；最後是，主要經濟體貨幣政策動向對國內經濟金融情勢影響。

楊金龍也強調，預期明年全球供應鏈可望逐步紓解，加上今年高基期，主要經濟體通膨率均將回落。

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核稿編輯：翁世航