美國「奶粉荒」持續數月，醫師呼籲家長「不要嘗試自製奶粉」，可能導致嬰兒腎臟受損

文：梅緣緣

美國奶粉大缺貨的危機已經持續了好幾個月。雪上加霜的是，根據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，今（2022）年2月亞培（Abbott）生產的奶粉，因傳出遭阪崎腸桿菌（Cronobacter sakazakii）污染，使得旗下「Similac」、「Similac Alimentum」及「EleCare」三款熱銷奶粉被全數召回，也連帶讓家長對買不到奶粉的擔憂達到高點。

甚至還有爸媽因為小孩喝不到奶粉，嘗試用網路上的自製奶粉配方，改用山羊奶粉或一般的牛奶代替。對此，即有小兒科醫師警告，DIY奶粉可能會對寶寶的健康造成嚴重危害。

對此美國《全國公共廣播電台》（NPR）指出，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）日前在記者會上表示，美國食品藥物管理局（FDA）現在已經在努力協調，希望能儘速讓奶粉供應回歸正常；美國連鎖藥妝龍頭也接連宣布將控制消費者可購買的奶粉數量，以防有人趁機囤貨謀利。

奶粉荒，爸媽慌

美國奶粉短缺的現象至今持續難解，據《今日美國》（USA Today）報導，嬰兒配方奶粉等缺貨潮其實從去（2021）年11月就已經開始。當時知名品牌的奶粉約有11％出現短缺，而當時的相關產線的產能還可以應付。

只是到了今年4月底，根據英國《衛報》（The Guardian）報導，美國已經有超過1萬1000多家藥局，逾40％的嬰兒配方奶粉出現缺貨情形；德州、田納西、愛荷華、北達科他與南達科他等州，則有超過半數的奶粉在4月24日時就已經售罄。

美國連鎖藥妝店龍頭CVS和沃爾格林（Walgreens）也紛紛祭出限購措施，避免出現囤貨現象。

沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）發言人柯恩（Steve Cohen）說：「因為現在奶粉需求大增，我們將會限制消費者一次最多只能購買三罐嬰兒及兒童奶粉。」CVS也同樣限制消費者無論是在線上或線下，奶粉產品一次最多只能購買三罐；全美第二大連鎖零售商「Target」則宣布將管控消費者購買的配方奶粉，一次不得超過四樣。

《CNN》報導指出，這次的奶粉短缺讓家長十分憂心。像是家在加州聖地牙哥（San Diego）蘭比洛特（Bryan Lambillotte）和他的丈夫克里斯家裡的兩個小孩，因為靠的全是配方奶粉，在這波缺奶粉潮中可說是首當其衝。兩名爸爸表示因為一直以來都是使用奶粉，所以不會選擇找人以代理哺乳（Surrogate Breastfeeding）的方式替代原有的選項。

在奶粉大缺貨的情況下，要試著找到還能夠購買的通路，對他們和其他家長們來說，可是一項不小的挑戰。蘭比洛特跟記者說，因為都搶不到貨，現在的他會直接上零售跟製造商的官網下訂，但通常一成功進入付款頁面的時候，就又會發現這些奶粉已經賣完了。

因此，不少家長現在多轉往線上社團群組求助，希望能獲得最新奶粉補貨的消息與其他奶粉有關的交換機會。對此FDA發表聲明，指出：「FDA目前正在評估亞培系列奶粉召回所造成的影響」，也表示已經得知供應短缺的問題；其他嬰兒配方奶粉製造廠商則回應，將會調整生產線生產作業增加產能，以舒緩目前奶粉供不應求的狀況。

自製奶粉危害大，醫籲家長不要擅自嘗試

《紐約時報》（NYT）報導，費城兒童醫院（CHOP）醫師勞克伍德（Katie Lockwood）對此指出：「自製配方對小孩來說很危險，因為一般市售奶粉是有經過FDA檢驗核准的。」例如電視廣告的幼兒奶粉成分多半模仿母乳，而且還需要考量到配方是否有符合嬰兒所需的營養。

美國兒科學會（AAP）強烈呼籲爸媽，不要自行用其他方法製作奶粉。美國兒科醫學會發言人艾布拉姆斯（Steven Abrams）表示，DIY的奶粉缺了很多重要營養成分，尤其是寶寶很需要的蛋白質跟礦物質；或是反過來，家長自製的奶粉裡面摻了太多鹽或太多水，則可能會導致嬰兒腎臟受損或對其他器官產生其他危害。

面對這次奶粉嚴重缺貨的問題，小兒科醫師也建議家長們，若擔憂買不到奶粉，可以向小兒科醫生諮詢是否有其他解決辦法。《CNN》報導列出了幾種可能的解決方案，像是使用兒童奶粉或牛奶；透過網站等方式購買國外奶粉；更換已缺貨的奶粉品牌等等，但相關配套還是會需要先經過醫師評估。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航