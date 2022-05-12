美國「奶粉荒」持續數月，醫師呼籲家長「不要嘗試自製奶粉」，可能導致嬰兒腎臟受損
我們想讓你知道的是
美國已經有超過1萬1000多家藥局，逾40％的嬰兒配方奶粉出現缺貨情形；德州、田納西、愛荷華、北達科他與南達科他等州，則有超過半數的奶粉在4月24日時就已經售罄。
文：梅緣緣
美國奶粉大缺貨的危機已經持續了好幾個月。雪上加霜的是，根據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，今（2022）年2月亞培（Abbott）生產的奶粉，因傳出遭阪崎腸桿菌（Cronobacter sakazakii）污染，使得旗下「Similac」、「Similac Alimentum」及「EleCare」三款熱銷奶粉被全數召回，也連帶讓家長對買不到奶粉的擔憂達到高點。
甚至還有爸媽因為小孩喝不到奶粉，嘗試用網路上的自製奶粉配方，改用山羊奶粉或一般的牛奶代替。對此，即有小兒科醫師警告，DIY奶粉可能會對寶寶的健康造成嚴重危害。
對此美國《全國公共廣播電台》（NPR）指出，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）日前在記者會上表示，美國食品藥物管理局（FDA）現在已經在努力協調，希望能儘速讓奶粉供應回歸正常；美國連鎖藥妝龍頭也接連宣布將控制消費者可購買的奶粉數量，以防有人趁機囤貨謀利。
奶粉荒，爸媽慌
美國奶粉短缺的現象至今持續難解，據《今日美國》（USA Today）報導，嬰兒配方奶粉等缺貨潮其實從去（2021）年11月就已經開始。當時知名品牌的奶粉約有11％出現短缺，而當時的相關產線的產能還可以應付。
只是到了今年4月底，根據英國《衛報》（The Guardian）報導，美國已經有超過1萬1000多家藥局，逾40％的嬰兒配方奶粉出現缺貨情形；德州、田納西、愛荷華、北達科他與南達科他等州，則有超過半數的奶粉在4月24日時就已經售罄。
美國連鎖藥妝店龍頭CVS和沃爾格林（Walgreens）也紛紛祭出限購措施，避免出現囤貨現象。
沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）發言人柯恩（Steve Cohen）說：「因為現在奶粉需求大增，我們將會限制消費者一次最多只能購買三罐嬰兒及兒童奶粉。」CVS也同樣限制消費者無論是在線上或線下，奶粉產品一次最多只能購買三罐；全美第二大連鎖零售商「Target」則宣布將管控消費者購買的配方奶粉，一次不得超過四樣。
《CNN》報導指出，這次的奶粉短缺讓家長十分憂心。像是家在加州聖地牙哥（San Diego）蘭比洛特（Bryan Lambillotte）和他的丈夫克里斯家裡的兩個小孩，因為靠的全是配方奶粉，在這波缺奶粉潮中可說是首當其衝。兩名爸爸表示因為一直以來都是使用奶粉，所以不會選擇找人以代理哺乳（Surrogate Breastfeeding）的方式替代原有的選項。
在奶粉大缺貨的情況下，要試著找到還能夠購買的通路，對他們和其他家長們來說，可是一項不小的挑戰。蘭比洛特跟記者說，因為都搶不到貨，現在的他會直接上零售跟製造商的官網下訂，但通常一成功進入付款頁面的時候，就又會發現這些奶粉已經賣完了。
因此，不少家長現在多轉往線上社團群組求助，希望能獲得最新奶粉補貨的消息與其他奶粉有關的交換機會。對此FDA發表聲明，指出：「FDA目前正在評估亞培系列奶粉召回所造成的影響」，也表示已經得知供應短缺的問題；其他嬰兒配方奶粉製造廠商則回應，將會調整生產線生產作業增加產能，以舒緩目前奶粉供不應求的狀況。
自製奶粉危害大，醫籲家長不要擅自嘗試
《紐約時報》（NYT）報導，費城兒童醫院（CHOP）醫師勞克伍德（Katie Lockwood）對此指出：「自製配方對小孩來說很危險，因為一般市售奶粉是有經過FDA檢驗核准的。」例如電視廣告的幼兒奶粉成分多半模仿母乳，而且還需要考量到配方是否有符合嬰兒所需的營養。
美國兒科學會（AAP）強烈呼籲爸媽，不要自行用其他方法製作奶粉。美國兒科醫學會發言人艾布拉姆斯（Steven Abrams）表示，DIY的奶粉缺了很多重要營養成分，尤其是寶寶很需要的蛋白質跟礦物質；或是反過來，家長自製的奶粉裡面摻了太多鹽或太多水，則可能會導致嬰兒腎臟受損或對其他器官產生其他危害。
面對這次奶粉嚴重缺貨的問題，小兒科醫師也建議家長們，若擔憂買不到奶粉，可以向小兒科醫生諮詢是否有其他解決辦法。《CNN》報導列出了幾種可能的解決方案，像是使用兒童奶粉或牛奶；透過網站等方式購買國外奶粉；更換已缺貨的奶粉品牌等等，但相關配套還是會需要先經過醫師評估。
新聞來源
- Abbott to resume production of baby formula at Sturgis, Michigan plant after recall（CBS）
- The Biden administration is working to ease the ongoing shortage of baby formula（NPR）
- Baby formula shortage worsens: About 40％ of popular brands sold out across US（USA Today）
- ‘It’s a nightmare’: baby formula shortage leaves US parents desperate（The Guardian）
- The national baby formula shortage is getting worse and parents are desperate for it to end（CNN）
- U.S. baby formula shortage is worrying parents. Here’s what to know（The Washington Post）
- Why Doctors Don’t Recommend Homemade Baby Formula（NYT）
- Homemade infant formula can be dangerous. Experts share how to feed your baby through the shortage（CNN）
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。