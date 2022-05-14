《世界上最爛的人》：新世代的迷失與痛苦，我們都是世界上最爛的人
我們想讓你知道的是
連自己想要什麼都不知道，無從解釋，這才是最痛苦最爛的感受。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
一：未成熟的成年人，世界上最爛的人
要如何形容現代生命的困境？米蘭．昆德拉描述，我們活在此世，生活一切都是沒頭沒尾、支離破碎，世界充斥無數可能、選擇，偏偏這麼多的機會令人更加不安，只能在五光十色之中走馬看花，沒有盡頭。
挪威電影《世界上最爛的人》（The Worst Person in the World），導演Joachim Trier說這是一部關於「成年人自覺還未真正成熟的成長電影」，讓眾多成年觀眾未進場先好奇，什麼是「未真正成熟」和「世界上最爛的人」？
電影的第一章，漫畫家Aksel和女主角Julie在酒吧相遇，見面上床後，Aksel對她說：「這樣下去我會愛上你⋯⋯我已經四十多歲，你才剛要三十，彼此生命階段不同，你需要完全的自由去探索人生。」
誰能抵擋如此浪漫的溫情？電影起首的序，Julie已經在尋覓人生意義，先是放棄傳統神科醫學，轉到心理系，又覺得還是不要苦悶讀書，拿起相機想當攝影師，同時兼職書店店員。看似自主逍遙，文青靚女有資本可以click入不同的超連結，結交異性，體驗生命的諸種可能。但時光就這樣下去，像三分鐘熱度的杯麵，沒什麼值得留戀，讓人心慌。
Aksel床上那幕的說話，實是回應電影刻意省略Julie的告白，她覺得自己快將三十，還在尋覓自我，什麼都不確定，是世界上最爛的人。因此Aksel才說：我懂你的意思，凡事都不完美，覺得自己比起身邊的idiots更加不堪⋯⋯當她推門離開後，又馬上重回房間，投入漫畫家懷抱，除了Aksel的魅力，也出自Julie想嘗試在眾多選擇之中安定下來。
這不是童話，沒有王子和公主就永遠幸福快樂地生活下去。故事的下一頁，是Julie和漫畫家的步伐不一，在Aksel的家庭聚會備受壓力，面對他的質問，像要等到什麼時候、要做到什麼階段才能生兒育女，她難以回應。Julie並非不想回答，又回到最初的起點，她連自己想要什麼都不知道，無從解釋，這才是最痛苦最爛的感受。
又有多少三十前後的成年人，能理直氣壯地回答這個問題？
二：新世代存在困境，不如縱情狂歡
挪威公認是極自由，幸福指數爆燈的夢想國度，卻出現《世界上最爛的人》，Julie反映了新世代的迷失困境。二十世紀，存在主義揭示了生命的荒謬，我們不知為何而來，從何而去，必須自力更生，重構意義。二十一世紀，全球化的時空壓縮，資訊革命的網絡時代，我們對比龐大無比的世界，過於渺小，太陌生，太捉模不定，教科書的知識早就過時，未來職業下一秒被AI取代，意義如何建立？世界變幻莫測，我們唯有像盲頭蒼蠅徬徨亂飛，四處撞壁。
Julie傾慕Aksel，有部分源自漫畫家能夠自立意義，專心創作，就算後來被批性別歧視，不為新標準接納，也叫名成利就。可是，對比Aksel的確定，她更覺自己是the worst person in the world。那幕Julie身穿黑色連身裙，離開漫畫家的新書發布會，眼紅泛淚徒步行走如同逃難，她一定在想，男友成功竟會如此難受，自己真是世界上最爛的人。
Julie寫下口交潮文，強調女性的能動自主，但面對父親的忽視、不公，無言以對。她勇敢追夢，由心理學、攝影以至寫作，卻全部都無法持久堅持，容易分心。家族母輩，上上上一代即使早逝，都留下子女，總算做了些事。Julie的三十不立，豈非現今大多數人的處境？這也構成了世代青年，個個覺得自己很糟糕、很爛之因。
這導出電影拍得最唯美，導演賦予魔幻詩意的兩幕：Julie闖進陌生派對，抒發對目前人生壓抑的不滿，先諷刺有小孩的婦女，後和Eivind精神出軌，吞雲吐霧，互嗅身體，床上交換秘密，將曖昧濃縮在一時一地。另一幕是，Julie決意和漫畫家分手，剎那世界停止，她狂奔往外，穿過凝固的日常街景，抵達Eivind工作的咖啡廳，兩人相擁接吻。
Eivind對比Aksel，他和Julie屬於同一世代，伴侶成熟掌握人生方向，沒有特別成就只是打工仔，一樣覺得自己是世界上最爛的人。無論Julie、Eivind，是男是女，他們遇到相同的迷失、困惑，成為了彼此逃逸的出口。
兩人平輩相處，沒有上對下的分析，也不想生兒育女，朋友沒有高談人生方向、藝術價值、佛洛伊德等，更加貼近日常。何必理會什麼存在焦慮，強求什麼生命意義？縱情狂歡，吃些迷幻蘑菇吧。
三：破碎的生命經驗，將不堪編織成網
蘑菇的迷幻，Julie誤打誤撞的偶然，竟讓她面對自己內心的父親。這種莫名奇妙，呼應的正是《世界上最爛的人》刻意將敘事折散為序、十二個章節與跋。現代生活經驗的碎片化，故事的意義已非線性、單向與命定，如同玻璃跌落地上，支離斷裂，我們只能在分散的偶然重組一切，隨時刺痛雙手。
第九章「Bobcat Wrecks Xmas」，電影最短小的一章看似來得老套，Julie做Gym時忽然看見前男友Aksel在電視螢幕出現，女權大戰創作自由，漫畫家堅守立場舌戰嘉賓。Julie停下一切驚喜地注視著他，Aksel相信自己所做之事，是她過去一直所尋求而不得的意義。
這種螢幕式的生命碎片，連同後來一樣在意外偶遇之中得知漫畫家身患絕症，刺激她再次反思、不甘庸俗。Julie和Eivind的感情看似邁向終結之際，她疑似懷孕，決定向最懂得她的Aksel求救。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）