《世界上最爛的人》：新世代的迷失與痛苦，我們都是世界上最爛的人

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

一：未成熟的成年人，世界上最爛的人

要如何形容現代生命的困境？米蘭．昆德拉描述，我們活在此世，生活一切都是沒頭沒尾、支離破碎，世界充斥無數可能、選擇，偏偏這麼多的機會令人更加不安，只能在五光十色之中走馬看花，沒有盡頭。

挪威電影《世界上最爛的人》（The Worst Person in the World），導演Joachim Trier說這是一部關於「成年人自覺還未真正成熟的成長電影」，讓眾多成年觀眾未進場先好奇，什麼是「未真正成熟」和「世界上最爛的人」？

電影的第一章，漫畫家Aksel和女主角Julie在酒吧相遇，見面上床後，Aksel對她說：「這樣下去我會愛上你⋯⋯我已經四十多歲，你才剛要三十，彼此生命階段不同，你需要完全的自由去探索人生。」

誰能抵擋如此浪漫的溫情？電影起首的序，Julie已經在尋覓人生意義，先是放棄傳統神科醫學，轉到心理系，又覺得還是不要苦悶讀書，拿起相機想當攝影師，同時兼職書店店員。看似自主逍遙，文青靚女有資本可以click入不同的超連結，結交異性，體驗生命的諸種可能。但時光就這樣下去，像三分鐘熱度的杯麵，沒什麼值得留戀，讓人心慌。

Aksel床上那幕的說話，實是回應電影刻意省略Julie的告白，她覺得自己快將三十，還在尋覓自我，什麼都不確定，是世界上最爛的人。因此Aksel才說：我懂你的意思，凡事都不完美，覺得自己比起身邊的idiots更加不堪⋯⋯當她推門離開後，又馬上重回房間，投入漫畫家懷抱，除了Aksel的魅力，也出自Julie想嘗試在眾多選擇之中安定下來。

這不是童話，沒有王子和公主就永遠幸福快樂地生活下去。故事的下一頁，是Julie和漫畫家的步伐不一，在Aksel的家庭聚會備受壓力，面對他的質問，像要等到什麼時候、要做到什麼階段才能生兒育女，她難以回應。Julie並非不想回答，又回到最初的起點，她連自己想要什麼都不知道，無從解釋，這才是最痛苦最爛的感受。

又有多少三十前後的成年人，能理直氣壯地回答這個問題？

圖片來源：電影《世界上最爛的人》劇照

二：新世代存在困境，不如縱情狂歡

挪威公認是極自由，幸福指數爆燈的夢想國度，卻出現《世界上最爛的人》，Julie反映了新世代的迷失困境。二十世紀，存在主義揭示了生命的荒謬，我們不知為何而來，從何而去，必須自力更生，重構意義。二十一世紀，全球化的時空壓縮，資訊革命的網絡時代，我們對比龐大無比的世界，過於渺小，太陌生，太捉模不定，教科書的知識早就過時，未來職業下一秒被AI取代，意義如何建立？世界變幻莫測，我們唯有像盲頭蒼蠅徬徨亂飛，四處撞壁。

Julie傾慕Aksel，有部分源自漫畫家能夠自立意義，專心創作，就算後來被批性別歧視，不為新標準接納，也叫名成利就。可是，對比Aksel的確定，她更覺自己是the worst person in the world。那幕Julie身穿黑色連身裙，離開漫畫家的新書發布會，眼紅泛淚徒步行走如同逃難，她一定在想，男友成功竟會如此難受，自己真是世界上最爛的人。

Julie寫下口交潮文，強調女性的能動自主，但面對父親的忽視、不公，無言以對。她勇敢追夢，由心理學、攝影以至寫作，卻全部都無法持久堅持，容易分心。家族母輩，上上上一代即使早逝，都留下子女，總算做了些事。Julie的三十不立，豈非現今大多數人的處境？這也構成了世代青年，個個覺得自己很糟糕、很爛之因。

圖片來源：電影《世界上最爛的人》海報

這導出電影拍得最唯美，導演賦予魔幻詩意的兩幕：Julie闖進陌生派對，抒發對目前人生壓抑的不滿，先諷刺有小孩的婦女，後和Eivind精神出軌，吞雲吐霧，互嗅身體，床上交換秘密，將曖昧濃縮在一時一地。另一幕是，Julie決意和漫畫家分手，剎那世界停止，她狂奔往外，穿過凝固的日常街景，抵達Eivind工作的咖啡廳，兩人相擁接吻。

Eivind對比Aksel，他和Julie屬於同一世代，伴侶成熟掌握人生方向，沒有特別成就只是打工仔，一樣覺得自己是世界上最爛的人。無論Julie、Eivind，是男是女，他們遇到相同的迷失、困惑，成為了彼此逃逸的出口。

兩人平輩相處，沒有上對下的分析，也不想生兒育女，朋友沒有高談人生方向、藝術價值、佛洛伊德等，更加貼近日常。何必理會什麼存在焦慮，強求什麼生命意義？縱情狂歡，吃些迷幻蘑菇吧。

圖片來源：電影《世界上最爛的人》海報

三：破碎的生命經驗，將不堪編織成網

蘑菇的迷幻，Julie誤打誤撞的偶然，竟讓她面對自己內心的父親。這種莫名奇妙，呼應的正是《世界上最爛的人》刻意將敘事折散為序、十二個章節與跋。現代生活經驗的碎片化，故事的意義已非線性、單向與命定，如同玻璃跌落地上，支離斷裂，我們只能在分散的偶然重組一切，隨時刺痛雙手。

第九章「Bobcat Wrecks Xmas」，電影最短小的一章看似來得老套，Julie做Gym時忽然看見前男友Aksel在電視螢幕出現，女權大戰創作自由，漫畫家堅守立場舌戰嘉賓。Julie停下一切驚喜地注視著他，Aksel相信自己所做之事，是她過去一直所尋求而不得的意義。

這種螢幕式的生命碎片，連同後來一樣在意外偶遇之中得知漫畫家身患絕症，刺激她再次反思、不甘庸俗。Julie和Eivind的感情看似邁向終結之際，她疑似懷孕，決定向最懂得她的Aksel求救。