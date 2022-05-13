羅訴韋德案爭議再起：為何川普任內一次修法，讓最高法院成為政黨意識形態的打手？

文：LA柯基

美國憲法在社會科學院裡是一門必修課，因為憲法為一個國家的根本大法，所賦予人民的權利是凌駕於政府、凌駕於法律、更凌駕於政治意識形態的鬥爭。也就是因為憲法有如此崇高的地位，受到憲法保障的權利是不容許任何一個人侵犯。

但是往往理想總是天真且單純，而現實總是殘酷無情。

就在前幾天，美國政治雜誌POLITICO獨家揭露了美國聯邦最高法院的機密草稿，內容提到聯邦大法官已經經由私下表決，以爭議性的票數來推翻奠定近代女性身體自主權的「Roe v. Wade」（羅訴韋德案）。

人工流產在多數人信仰基督宗教的美國一直充滿爭議性，因為從宗教的角度來看，人們無權去剝奪腹中胎兒的性命，因為每一個小生命都是上帝的子民。雖然這項議題在社會中充滿分歧，無法取得全民共識，但在1973年聯邦最高法院以壓倒性票數7比2破天荒通過釋憲案，宣告：

當時德州對於人工流產的刑事追訴違憲 女性人工流產權為美國憲法增修條文第14條所隱含之權利

這項判例除了成為近代女權發展最經典的教材，也將促進美國社會走向更多元、更自由發展。推翻這項歷史性的判例，受到迫害的不只是女性的權利，這幾十年許多人用血淚換來的人權都可能接續被剝奪，將美國帶回先前那個封建且歧視的年代。

美國大法官制度的背景

美國的聯邦體制賦予州政府極高的自主權，雖然聯邦法的位階高於州法，但是為了維護各州的自主性，除了國防、外交、稅賦、移民等重大國家政策是隸屬於聯邦政府的職權外，大部分民生事務都是由各州政府立法規範。也就是因為各州的種族比例不同、宗教信仰程度不同、國際化程度不同，進而造成各州對於人權發展上產生分歧的現象。

雖然早期的人權，例如婦女投票權，都可以透過國會立法或是更艱難的修憲來進行全國性的保障，但是隨著伴隨著政黨鬥爭和意識形態的加劇，現代人權想要透過立法或是修憲來保障成為了不可能的任務，往往在國會都遭到共和黨強烈的杯葛。這種情況下，當權利遭到侵犯時，尋求大法官釋憲成為了最後的救濟，希望透過大法官們的超然獨立來保護這些權利。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2013年時，美國民眾在最高法院外慶祝增進同志人權的判決

在美國的法律制度中，「Stare Decisis」（遵循先例）為最高原則。當大法官達成一項釋憲判決後，後人必須尊重這項判例，只有在極少數的情況下可以推翻先前的判例：例如這項判例在現今的社會無法被接受，或是違背現今的社會風俗。

在美國歷史中，也不少發生過舊判例被推翻的狀況，例如在在1954年的「Brown v. Board of Education of Topeka」（布朗訴教育局）中，最高法院推翻1896年的判例，宣告種族隔離政策違憲。在2003年的「Lawrence v. Texas」（勞倫斯訴德州案）中 ，最高法院也推翻先前的判例，宣告政府無權立法處罰同性伴侶間的性行為，因為這項權利受到憲法隱私權所保護。

此外，在2015年的「Obergefell v. Hodges」（奧貝格費爾訴霍奇斯）中，最高法院也推翻1971年的判例，宣告同性婚姻受到憲法平等保護條款的保障，其效力等同異性伴侶。從這幾個指標性判決看來，在近幾十年現代人權的釋憲案中，大法官們一次又一次地推翻先前的判例來賦予人民新的憲法權利。

從政黨屬性來分析，在2003以及2015年有關於同志權利的兩個判決中，共和黨總統提名的大法官甚至佔了絕對優勢來否決，但是其中的幾位的溫和保守派大法官卻與黨意背道而馳，選擇與自由派站在一起，將美國社會推向更自由、更開放的未來。

女性的人工流產權在現今已經成為美國社會多數的共識，如果羅訴韋德案如期被推翻，除了與超過六成的民意做對外，這將會近代美國歷史上第一次最高法院剝奪人民的權利。

人事權從三分之二同意改成簡單多數，改變了這一切

問題就出在，政黨發現只要誰有辦法破壞遊戲規則，誰就可以改變最高法院中的權利平衡，達到黨的政治目的。

最高法院總共有九位大法官，任期為終身制度，而平均服務年資為16年。以往每當一位大法官退休或是過世時，總統就會提名新人選，交付參議院舉辦公聽會和辯論，以三分之二的同意票終結辯論並交付表決。因為任何一黨都幾乎無法取得三分之二的同意票來終結辯論，因此任何一黨只要不滿意該被提名者，都可以用馬拉松式的辯論來無限期拖延議事。

換句話說，因為需要兩黨的合作才可以終結辯論，歷屆總統雖然會提名與政黨理念相符的大法官，但是為了避免遭受杯葛，都選擇理念溫和的人選。當共和黨在2016年贏得總統大選與參議院多數後，時任參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）便強勢修改議事規則，把以往終結辯論的三分之二同意票下修為二分之一。

在這個規則下，川普再也不需要顧慮民主黨的意見，便強勢提名三位保守派最滿意的人選，並毫無懸念入主最高法院。以數據來看，在柯林頓、小布希、歐巴馬執政時期，幾乎所有的大法官提名案在參議院都獲得七成以上的同意票，有時甚至高達九成。但是在川普任內，所有的大法官提名案都只是簡單多數通過，甚至同意票與不同意票相差兩票而已。

Photo Credit：AP / 達志影像 美國最高法院大法官，左起：首席大法官羅伯茨、凱根、戈蘇奇、卡瓦諾。最右兩人皆是川普任內任命的大法官

如果羅訴韋德案如期被逆轉，美國對於近代人權的發展將會瞬間倒退，而下一波成為保守派箭靶的正是婚姻平權。這不僅凸顯了大法官的超然已經被徹底被政治鬥爭所剝奪，更凸顯了政黨將手伸進最高法院，將最高法院變成政黨意識形態的打手。