《三家有本難唸的經》：愛．離家——太像肥皂劇、性別意識守舊？
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這齣戲不見鋒芒，只有綿綿的哀愁與無奈，說的是人們面對無法消解的的困頓，如何繼續走在人生路上。
《三家有本難唸的經》（Three Floors，台譯《非甜蜜生活》）是意大利名導蘭尼摩列提（Nanni Moretti）的「新」作，去年參加康城影展，據稱獲全場起立鼓掌致意。然而不少西方影評人並不賣帳，批評此片太像電視肥皂劇、性別意識守舊（可以和金棕櫚得主《變鈦》比較一下），亦失去了摩列提那怪奇諷刺的冷幽默風格。 這齣戲不見鋒芒，只有綿綿的哀愁與無奈，說的是人們面對無法消解的的困頓，如何繼續走在人生路上。三個主角面對的，既是為人父母之難，亦是自處之難。
（以下內容含有劇透）
故事圍繞著一幢中上階層的公寓展開，其實牽涉到四個家庭。其一是男主角Lucio與鄰居從親近到反目的經過，其二是寂寞的新手媽媽Monica的精神狀態衰弱與波動的過程，其三是夾在嚴厲的法官丈夫與叛逆闖禍的兒子之間的母親Dora，最後要學習如何獨自生活。這不是《七十二家房客》那樣的故事，除了Lucio的故事有關鄰舍關係，三條主線之間交疊之處不多：一是電影開場，法官家的兒子Andrea醉酒駕駛，撞進了Lucio的家；然後是Monica因為丈夫長年在外工作，她從去醫院生產到帶著新生兒回家都要獨力完成，所以有一次請了Dora入屋幫忙。這些交流點到即止，所以這齣戲不像其他有數條敘事線最後糾纏在一起的電影，沒有那種複雜又富戲劇性的結構。
三條主線看來「各有各做」，只是推砌在一起，不過仍能看到共通的主題。正因為敘事線最後沒有戲劇性地滙聚在一起，維持了分散的視點和敘述的開放性。這種結構和敘事內容相配合，因為縱觀開場、間場到結局，不論鄰舍還是一家人，終歸都會分開。第一幕的車禍撞毁公寓外牆就是接下來幾戶人「家破人亡」的預兆。三個主角的煩惱都和他們作為父母的身分有關，涉及他們與下一代的覊絆，最後都要學懂放手。他們也各自和本身的伴侶分離（Lucio那一對僅以簡單幾句對白暗示），只是夫妻關係的描寫並不及兩代之間的著墨那麼深。
Lucio一家與同層對門的老夫婦本來關係親密，常常拜託對方看顧女兒Francesca；後來老夫婦那亭亭玉立的孫女Charlotte出場，她對Lucio的親暱態度就像Francesca對鄰家老爺爺一般。所以兩戶之間形成了一個鏡像般的結構，而Lucio後來對老爺爺的指控便可被理解為他自身的投射——他擔憂對方侵犯了自己的女兒，其執迷的背後是他對「人家有女初長成」的慾望。後來兩家對簿公堂，Lucio被指控是侵犯者，便予人「報應」之感。
Dora雖然是法官，但她好像從來都沒有「自己」，心思只在丈夫和兒子之間。她是一個「關係型」的人物，但最困難的就是家中父子關係惡劣，兩面不討好。嚴厲父親與叛逆兒子這種人物設定十分典型，但說Dora只是「慈母多敗兒」則未免簡化。當兩父子走到反目的一步時，她還是選擇了在丈夫的一方，所以兒子Andrea也怨恨她。Andrea後來領悟到，若要過一個對自己負責的人生，必須完全脫離這個看來令人羨慕的家境。其實這對Dora來說也是一樣，最後只有她擺脫家庭身分，才有機會真的過自己的人生。然而當觀眾以為她穿上新的花裙，可以一個人瀟灑上路之際，編劇的意向還是要她和兒子復和。也許這是她展開人生新章之前心須解開的心結。
有關Lucio和Dora的敘事和表現手法相當平實和直接，但有關Monica的段落則有點疑幻似真，隨著她的精神狀態顯得模棱兩可。有些情節不知是真實發生過，抑或是Monica的幻像，抑或兩者混合。因為精神病的遺傳性，觀眾連Monica的女兒所體驗的情節之真實性也不確定。其實Lucio和Dora的煩惱，都源於他們面對一些看來模棱兩可的處景之時，不知如何詮釋和抉擇，引致本身看似安穩的家庭生活之崩壞。連同Monica，三條主線都帶著「性格決定命運」的悲劇性，他們越是擔憂和逃避某些事情，結果越是不如人願。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列