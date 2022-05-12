全台最東漁村的魔幻奇遇，樂團青虫aoi與海女一起完成新版〈我毋是刁故意〉

音樂實境行腳節目【WINDIE收OUT！】推出新集數，邀請樂團青虫aoi 和主持人孫女前往台灣最東邊的漁村收音。樂團選擇改編〈我毋是刁故意〉這首歌，取樣海女的刮勺、尖頭鎚等在地特色聲響，經過特效處理後，巧妙營造出與原曲截然不同的氛圍。

馬崗漁村是個位在貢寮三貂角旁的小聚落，原先鮮為人知，近期因為影集《華燈初上》在此取景而翻紅。節目主持人孫女和青虫aoi在大片的潮間帶裡探尋，還巧遇馬崗在地的傳奇職人「海女」。只見海女鳳嬌姨熟練地示範起「刮海菜」、「敲石蚵」等技巧，也幫助團員收到許多特色聲響。節目更邀請到馬崗記憶生活館和曙旅工作室的負責人函恩，帶劇組走訪村落特有的百年石頭屋，見識到海邊防風防浪的厚實圍牆建築，及其獨有的逃生窗。

青虫aoi_節目側拍。Photo Credit：WINDIE Music

沿著潮間帶與聚落走逛，樂團在節目中呈現出私下最真摯的一面。節目組也偷偷透露，貝斯手郭宏一拿到收音桿，眼神瞬間炯炯有光，不只興奮聽著周遭被放大的各種聲音，還錄起自己與漁村貓咪對話的過程。吉他手Alan則說，雖然平時在海邊很常聽到這些聲響，但很少真的駐足並收集下來使用。海女刮石的聲音平常只有海女自己會聽見，能透過與歌曲的結合記錄保存她們的工作樣態，眾人一致同意是件非常可貴的事。

Photo Credit：WINDIE Music

編曲完成後，樂團回到馬崗漁村拍攝MV，以露天戲院的形式上演一場劇中劇。像是一個寓言故事般，只見主唱吉尼化身為海女，在村落裡遇見不知從何而來的兩位神秘男子（郭宏與Alan），三人自得其樂遊走在馬崗潮間帶、百年石屋等各式場景中。海邊人們對話的聲音經過效果處理，彷彿外星人在交談耳語，更為MV增添一絲魔幻意味。或許在講求競爭的社會中，純真偶爾遭受阻攔，但透過靜謐純樸的漁村與象徵自由的海洋，似乎也在提醒你我保有純粹本質的可貴。有趣的是，臨演們在聽完樂團作品後是直接圈粉，臨演大姐卻把〈我毋是刁故意〉說成〈我母是刁故意〉，逗得現場眾人哈哈大笑。

Photo Credit：WINDIE Music

青虫的專輯《有你的故事》本就是以「你」做為議題，講述愛的各種形態。回望節目開頭設定給樂團的任務：「收集愛情的聲音」，搭配著陣陣海潮聲，不管是對貓的愛、對土地的熱愛、或是對自由的企盼，〈我毋是刁故意（馬崗漁村 Version）〉都充分展現出海島創意的不同可能性。

【WINDIE收OUT！】EP2 海女 Drop the Beat！：https://youtu.be/vlfg-DCmZhQ​

青虫aoi〈我毋是刁故意（馬崗漁村 Version）〉MV：https://youtu.be/NooGnlHRVdQ​

青虫aoi〈我毋是刁故意（馬崗漁村 Version）〉數位收聽：https://lnk.to/muziu-D010