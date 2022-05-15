【沖繩返還50週年】美國二戰佔領琉球群島後，發現這裡的軍事價值「超出了所有的希望」
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由於沖繩的地理位置，正好在日本本土、中國、台灣差不多等距離，它成為監視三地最重要的據點。在以前，沖繩主要用於監視日本，在二戰結束之初，美軍選擇管治沖繩，主要目的就在於此。
今（2022）年是美國把琉球群島歸還日本50週年。美國為什麼要占領琉球群島，琉球群島對美國有什麼意義？這是一個有趣的問題，先說一說琉球群島的地理和歷史。
在東亞到東南亞外圍，即西太平洋邊緣，有一條漫長的島鏈（後來在戰略上稱為第一島鏈）。從北到南為：勘察加半島、千島群島、薩哈林島、日本群島、琉球群島、台灣島、菲律賓群島，再向南延續到新幾内亞島和澳洲。這些群島是從東亞大陸進出太平洋的圍欄。
琉球群島是連接日本群島到台灣島的一長串弧形的島鏈，從位置看，正在以上一系列群島的中央，正對東亞大陸。琉球群島東西兩邊都是海溝，西邊海溝比較淺，稱為「沖繩海槽」，東邊的海溝深得多，稱為「琉球海溝」。沖繩海槽——琉球群島——琉球海溝，形成夾心餅乾的結構。
琉球群島由一系列小群島組成，從北到南，分別是大隅群島、吐噶喇群島、奄美群島（以上三者合稱薩南群島）、沖繩群島、宮古群島和八重山群島（以上兩者合稱先島群島）等組成。既然有這麼多群島組成，島與島之間就有一條條海道。這些海道都非常重要，它們正是從東亞大陸東部沿海進出太平洋的最方便通道。一來，它們距離東亞大陸最近，二來，它們比較寬，進出方便。
雖然琉球群島的位置這麼重要，但歷史上，琉球長期並不位於主要的航道上。當時，沒有從東亞穿越琉球群島到太平洋的航道，即沒有這種航海需要，也沒有這樣的航海技術。在七世紀之前，從中國到外國的航道，要不就是從溫州、廣州、交趾出發的南海航道，要不就是從經朝鮮到日本的航道。唐朝和日本之間交流頻繁，初期都是朝鮮航道。
到了七世紀中期，朝鮮半島的新羅崛起，新羅和日本關係不好，於是日本另尋從日本南部鹿兒島直達中國東岸（寧波、揚州）的航線。唐朝鑑真東渡，第六次成功就是用這條航線。當時，鑑真的船隻被衝到沖繩島（由此第一次記錄下沖繩島的名稱），但很難說這是常規的航線，還是一次意外。
琉球再次出現在中國記載中，要到明朝初期。明朝建國，明太祖朱元璋派出使者到國外「宣威」（實際就是告訴外國，明朝推翻了蒙古人的統治，建立正統，要求外國承認），使者楊載到達琉球。從此，中國和琉球建立藩屬關係，琉球定期向中國朝貢，中國則在琉球新君即位時派出使者冊封，有關中琉航線的記載才多起來了。
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
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這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。