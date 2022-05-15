【沖繩返還50週年】美國二戰佔領琉球群島後，發現這裡的軍事價值「超出了所有的希望」

今（2022）年是美國把琉球群島歸還日本50週年。美國為什麼要占領琉球群島，琉球群島對美國有什麼意義？這是一個有趣的問題，先說一說琉球群島的地理和歷史。

在東亞到東南亞外圍，即西太平洋邊緣，有一條漫長的島鏈（後來在戰略上稱為第一島鏈）。從北到南為：勘察加半島、千島群島、薩哈林島、日本群島、琉球群島、台灣島、菲律賓群島，再向南延續到新幾内亞島和澳洲。這些群島是從東亞大陸進出太平洋的圍欄。

琉球群島是連接日本群島到台灣島的一長串弧形的島鏈，從位置看，正在以上一系列群島的中央，正對東亞大陸。琉球群島東西兩邊都是海溝，西邊海溝比較淺，稱為「沖繩海槽」，東邊的海溝深得多，稱為「琉球海溝」。沖繩海槽——琉球群島——琉球海溝，形成夾心餅乾的結構。

琉球群島由一系列小群島組成，從北到南，分別是大隅群島、吐噶喇群島、奄美群島（以上三者合稱薩南群島）、沖繩群島、宮古群島和八重山群島（以上兩者合稱先島群島）等組成。既然有這麼多群島組成，島與島之間就有一條條海道。這些海道都非常重要，它們正是從東亞大陸東部沿海進出太平洋的最方便通道。一來，它們距離東亞大陸最近，二來，它們比較寬，進出方便。

雖然琉球群島的位置這麼重要，但歷史上，琉球長期並不位於主要的航道上。當時，沒有從東亞穿越琉球群島到太平洋的航道，即沒有這種航海需要，也沒有這樣的航海技術。在七世紀之前，從中國到外國的航道，要不就是從溫州、廣州、交趾出發的南海航道，要不就是從經朝鮮到日本的航道。唐朝和日本之間交流頻繁，初期都是朝鮮航道。

到了七世紀中期，朝鮮半島的新羅崛起，新羅和日本關係不好，於是日本另尋從日本南部鹿兒島直達中國東岸（寧波、揚州）的航線。唐朝鑑真東渡，第六次成功就是用這條航線。當時，鑑真的船隻被衝到沖繩島（由此第一次記錄下沖繩島的名稱），但很難說這是常規的航線，還是一次意外。

琉球再次出現在中國記載中，要到明朝初期。明朝建國，明太祖朱元璋派出使者到國外「宣威」（實際就是告訴外國，明朝推翻了蒙古人的統治，建立正統，要求外國承認），使者楊載到達琉球。從此，中國和琉球建立藩屬關係，琉球定期向中國朝貢，中國則在琉球新君即位時派出使者冊封，有關中琉航線的記載才多起來了。