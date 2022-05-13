林雨蒼：我確診後的第一線體驗，以及給地方政府與指揮中心的建議
我們想讓你知道的是
在隔離之後，包括視訊看診與藥局送藥等服務都算是到位，問題是，由於現在確診量太大，整個系統出現了很多問題，導致原先設想良好的機制，卻因為層層延遲，我認為指揮中心的各種應對已經非常專業適切，但我相信仍有一些改善空間。
文：林雨蒼（為自由軟體工作者、公民記者）
5月3日晚間，我在4月30日曾參與活動的主辦方來訊告知，與我同桌的組員已有一位確診了Omicorn，請我注意一下自己的身體狀況。我想起這幾天似乎一直喉嚨不大舒服，同住的女兒也不大舒服，因此就與家人一起全部都驗了快篩。望著快篩棒上迅速移動的紅暈，我似乎看到了T字下方出現隱隱的一條線。
多等兩三分鐘，這條線就越來越清晰——是的，我快篩陽性了。
近期台灣的Omicorn疫情逐步升高，身邊開始出現許多朋友確診，也有許多同事因為小孩的同學確診因而遭到隔離。在受到感染的前一週，我也因為女兒同學確診而一同在家隔離了一週。所幸因為這樣，在快篩陽性之前，我並沒有接觸太多人，也免去了打電話通知朋友要自主隔離的麻煩。
這波疫情雖然逐步升溫，但由於台灣疫苗施打率高，加上Omicorn的重症率不高，因此全台灣的重症比率相當低，甚至比流感還低，因此我對家人的健康不大擔心。但是，在這個過程中，我充分感受到政府在整個確診流程上的紊亂。在此請容我一一分述。
PCR確診的取得：第一線篩檢與急診的混亂
為了要取得政府的確診證明以隔離在家，以及取得確診後的醫療資源，我們全家得去篩檢站以PCR確認是否已經確診。有朋友告知，如果有車，可以開車前往大佳河濱公園，那邊有車來速可以篩檢，比較快也比較安全。但我不知道該怎麼在沒有確診的狀況下使用防疫計程車，直接搭車去似乎又很不道德，只好作罷。
我住在汐止，因此我上網查詢了汐止區的篩檢資訊。根據新北市的網頁，汐止當地只有汐止國泰醫院一間篩檢站。在網頁上，該篩檢站寫著「需要網路預約」，我點入網頁，4日、5日的預約全部額滿。雖然網頁最上方的表格指示「家用快篩陽性」應該前往社區篩檢站PCR採檢，但我決定賭一把，第二天一早就全家人去篩檢站看看。
第二天一早到了篩檢站，發現現場人滿為患，已經排了2到3條隊伍。現場毫無指示，我們像無頭蒼蠅一樣走了一圈之後，找到疑似排隊人龍最後一位民眾，跟他詢問，如果要篩檢該怎麼做？他說，如果你已經篩檢陽性，可以去醫院櫃檯掛號之後，再過來排隊。我們前往掛號之後，拿到採樣的袋子，順利回來排隊。
為了確認所排的隊伍沒錯，家人排好後，我到前面找到工作人員詢問。他跟我說，如果沒有網路預約，就不能排隊。我跟他說，我快篩陽性，已經掛好號，拿到採樣的袋子。他很疑惑的跟其他工作人員討論之後，才請我回去排隊。不過，在我之前，已經有好幾位快篩陽性的民眾被他趕走了。
在等待一個多小時後，我們全家順利採檢完了以後，就兩手空空地回家了。我詢問現場工作人員，有症狀可以看診嗎？他們說，等確診之後，才能線上看診拿藥，就打發我回家。
由於我們家還有一個小孩這次PCR是陰性，但返家以後還是陸續開始出現相關症狀。數天之後，當家人與衛生所人員通話時，他們建議可以去汐止國泰醫院再驗一次，這次也安排了防疫計程車接送。防疫計程車從板橋開來汐止載我老婆與小孩過去以後，老婆發現汐止國泰急診室前面的人潮眾多，若小孩沒有發燒，還是得等50個人左右看診才能輪到自己，因此決定還是返家，放棄驗PCR。
藥物取得：要等PCR確診才能線上看診取藥，流程延宕
在驗完PCR回家後，由於家人的症狀越來越嚴重，需要藥物緩解。
我想了幾個可能。急診，看到外面排隊的人潮後，覺得在那邊一定需要等很久，也對醫療量能造成浪費。返家過程順路去藥局購買？應該可以，但也可能造成更多人——尤其是正在排篩檢的民眾——造成他們受到感染。或是，衝去診所看診，看到醫生的時候才告知自己快篩陽性？這樣也可能使其他看診民眾受到感染。
我決定致電給熟悉的診所，請教他們能否過去看診？他們表示，確診以後就不能過去看診，不過可以電話問診後，請人帶健保卡過去取藥。因此，我只好找住在附近的朋友，幫我隔天去拿藥。
因為有朋友協助，因此我們才能在症狀最嚴重的時候，能有藥物緩解症狀。雖然很多人聲稱感染以後都是輕症不用吃藥，但我相信對於多數台灣人而言，Omicorn的症狀還是比一般感冒嚴重一些，大家還是需要藥物的協助，才能度過難熬的前幾天。
政府資源：不堪負荷，運作緩慢
在PCR確診結果出爐後，第二天一早收到新北衛生局與汐止國泰的通知簡訊，第三天才有衛生所致電過來，說明居家隔離注意的事項。衛生所當時問家裡的小朋友是否需要視訊看診，約診後，第四天才有視訊看診，並由藥局送藥到門口。也就是說，如果不預先取得藥物，則確診後第四天才能拿到藥物緩解症狀。
確診第三天也有衛福部的簡訊要求填寫接觸者，由於我最近的接觸者就是老婆，兩人填寫之後，各自先收到了一份隔離4天的隔離通知書——但我們早就確診了，這份隔離通知書當然是無效的。但隔離10天的通知書，我後來在6天後收到，我老婆卻遲遲沒有收到，可以發現系統出現了不少紊亂。
至於家裡的垃圾多到滿出來卻不能拿去倒，經過與汐止關懷專線反應之後，他們表示要打給環保局才能處理。致電環保局後，對方表示會請清潔人員聯絡我們；聯絡後，卻要多等兩三天才會來收垃圾。
平心而論，在隔離之後，政府的一些服務還算是到位，包括視訊看診與藥局送藥。問題是，由於現在確診量太大，整個系統出現了很多問題，導致原先設想良好的機制，卻因為層層延遲，導致要花上數天才能拿到第一份藥物來緩解症狀、或是取得收垃圾等相關服務。
政府系統的紊亂：量太大、鬆綁幅度未統一調整，導致出現系統瓶頸
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