世界銀行首發「犀牛債券」：用南非黑犀牛的保育成效，決定投資收益
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五年後，如果南非的黑犀牛族群數量增加，投資者可獲得介於3.7%到9.2%間的獲利，如果族群數量大小維持不變，則只能拿回本金。投資人若要獲取最高獲益，黑犀牛族群的年增長率必須超過4%。
環境資訊中心綜合外電；鍾友珊 編譯；許祖菱 審校
《彭博》報導，世界銀行在今年3月底宣布發行全球首檔野生動物債券，以籌資1.5億美元（約新台幣44億）為目標，部分收益將投入南非的黑犀牛保育，是第一個以保育成效決定投資收益的金融工具。
世界銀行旗下的國際復興開發銀行表示，這次發行的五年期債券，其報酬率取決於南非阿多大象國家公園（Addo Elephant National Park）和大魚河自然保留區（Great Fish River Nature Reserve）的黑犀牛族群成長率。
世界銀行表示，如果此作法可行，該計畫的涵蓋範圍將有機會擴大到保護肯亞的黑犀牛族群以及其他野生動物，如獅子、老虎、大猩猩和紅毛猩猩。
世銀發債券助保育，五年後黑犀牛族群增加才可獲利
目前全世界共有五種犀牛，其中大部分分布在南非，而且幾乎都是白犀牛。《路透社》報導，根據「國際拯救犀牛協會」（Save The Rhino International）的統計，為滿足中國與中東地區對犀牛角的需求，黑犀牛的數量在1970年代到1990年代間，因盜獵而下降96%，跌到2500頭。後來經過大規模的保育，數量提升至5000至5500頭。
阿多大象國家公園和大魚河自然保留區皆位於南非的東開普省（Eastern Cape），由國家管理。前者面積1640平方公里，後者則是450平方公里。基於安全因素，園內的犀牛數量並未公佈。兩個園區將共同獲得1040萬美元（約新台幣3億900多萬元）的資金挹注，其餘資金則將進入資金池，用於世界銀行成員國的其他綠色和社會發展計畫。
和過去債券不同的是，這次身為債券發行方的世界銀行不會支付債券持有人票息，而是將這筆錢投入黑犀牛的保育上。債券持有人的收益則由全球環境基金（Global Environment Facility）負責。他們將依據黑犀牛族群的可能增長數量，訂出不同的收益等級。
五年後，如果族群數量增加了，投資者可獲得介於3.7%到9.2%間的獲利，如果族群數量大小維持不變，則只能拿回本金。投資人若要獲取最高獲益，黑犀牛族群的年增長率必須超過4%。
原本拿來支付票息的錢，不僅將用來促使黑犀牛族群數量增長至少4%，也會用在其他項目，如針對一片超過15萬公頃的廣闊土地改善管理，以及減少盜獵，並為兩個保留區當地及周遭社區提供超過2300個工作機會——對於這些飽受COVID-19疫情衝擊的地區，無疑是久旱逢甘霖。
將保育成敗風險，轉嫁給投資者
世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）在聲明中說：「『績效給付（pay-for-success）』這種金融結構保護了瀕危物種，並借助世界銀行在資本市場的基礎設施及實績，來加強南非的保育工作。「我們可以複製和擴展這種模式，將更多私人資本導向世界各地的保育和氣候行動，以及其他發展目標。」
該債券是由瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG） 與花旗集團（Citigroup Inc.） 所共同設計，並擔任共同簿記行。
世界銀行表示，該債券以其「名義總額」（nominal aggregate amount）的94.8%出售，若保育效果良好，最高收益可達1380萬美元（約新台幣4億1138萬元）。環境顧問公司Conservation Alpha將負責檢驗計畫成功與否、可以支付投資者多少金額，另一獨立認證單位則是倫敦動物學會（Zoological Society of London）。
世界銀行財務部門市場解決方案和結構性金融單位負責人貝內特（Michael Bennett）表示，他很看好這種債券運作方式，「這稍微改變了傳統由捐助者出資的模式，而是把成敗風險轉移到投資者身上。」
債券的最低投資額目前設定為10萬美元（約新台幣298萬）。貝內特說，購買債券的投資人包括紐文資產管理公司（Nuveen Asset Management LLC）等機構投資人及一些富豪。
儘管「犀牛債券」是個新商品，但永續債券已被廣泛用於資助各種社會公益目的，像是塞席爾共和國的海洋和漁業發展，以及印度農村女童教育。
參考資料
- 彭博（2022年3月24日），Rhino Bond Sold by World Bank in First Issuance of Its Kind
- 路透社（2022年3月25日），World Bank sells first 'rhino' bond to help South Africa's conservation efforts
- 全球環境基金（2022年3月23日），A new lifeline for wildlife conservation finance
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。