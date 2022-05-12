監察院報告：台灣連續2年兒少人口負成長，兒少交通事故傷亡人數卻不減反增

監察院交通及採購委員會今（12）日通過監委葉大華提出調查報告，指出事故傷害是我國兒少非病死或非自然死主因，其中運輸事故更是造成兒少傷害致死首位。台灣已經連續2年兒少人口負成長，近4年內兒少交通事故傷亡人數卻不減反增，傷亡率更成為經濟合作暨發展組織（OECD）的後段班。

報告中的數據顯示，4年來六都中的平均傷亡人數以臺南市居冠，桃園市次之但上升幅度最大；以學制年齡分析，15歲以上未滿18歲更達5萬3169人。

傷亡事故的十大肇因則以「未依規定讓車」最高，且受害的兒少普遍為普通重型機車的乘客。

此外，警方每年平均取締兒少無照駕駛的次數更高達4萬2000餘件，2018年至2021年中，無照駕駛導致傷亡的平均人數更達到了7000多人；近年來隨著電動自行車、電動輔助自行車逐漸流行，騎乘自行車的兒少傷亡率也持續上升。

過去行政院曾將降低年輕人口交通事故意外死亡人數，列為國家人權行動計畫八大人權議題之一，隨後也啟動了「兒童及少年安全實施方案」，然而期望達到「每年降低兒少交通事故死亡人數、受傷人數零成長」的目標卻未如預期。

報告中指出，現今各級政府對於降低兒少無照駕駛及騎乘機車傷亡人數、掌握事故傷害數據、落實交通安全教育、建立安全通學環境等面向作為皆有待改進。

以「兒少事故傷害監測機制」來說，國家人權委員會就曾指出，我國缺乏完整的兒少事故傷害監測數據。目前統計單位僅列出「死亡」數字，卻漏掉「各類事故場域」與「傷害」的數據，無法交叉比對的情況下，這些資料也難以被應用於交通事故的防制。

葉大華也點出，兒少權法雖明訂衛福部應定期召開兒少事故傷害防制的協調會議，然而會議1年僅召開2次，與當初法律的期望顯然背道而馳。

最後，報告也提出4項政府面對兒少交通事故防制工作需改進的事項，包含：

兒少交通載具輔導管理：近年幼童專用車違規數不減反增，補習班及兒童課後照顧服務中心接送車之不合格率超過四分之一。 校園周邊通學道：各縣市、各級學校規劃情形亦有落差，政府未能全面掌握覆蓋情形。 高風險校園識別及事故熱點分析：「道安資訊查詢網」校園周邊交通事故熱點功能，未定期就高風險路段及校園名單進行分析，且學籍資料介接不全，僅能辨識高中職以上高風險校園。 弱勢兒少交通事故法律扶助議題：近3年法律扶助基金會協助兒少處理涉及交通事故法律案件，總申請數有722件，扶助率達77％，顯示兒少遭遇交通事故的法律扶助需求，亟需政府重視。

兒少交通事故議題存在已久，民團就曾指出台灣的交通安全教育仍以宣導為主，相較於從教育層面扎根的日、韓兩國顯較不足夠。

以日本訂立的《交通安全教育指引》為例，該指引從路人角色出發，強調危險預測能力，教導兒少在日常生活中，適切判斷危險狀況，進而主動迴避危險，透過政府詳細規劃各階段的教學重點，讓孩童能從小養成好習慣。

參考國外做法，去（2021）年政府也推出各階段適齡適性交通安全教育課程教材，期望能將本土需求的交通安全教育內涵內化於下一代。

為了幫助學生更加了解交通危險，交通部道安會吳木富執秘也曾表示，監理所已有規劃讓高中職學校的學生參訪，除了相關交通規則與議題的講解，還提供VR虛擬實境科技，希望藉由互動式遊戲及體驗，能讓學生更加了解交通安全觀念。

目前，國教署依據十二年國民基本教育課程綱要，也要求學校必須將交通安全、水域安全、防墜安全、防災安全、食藥安全等5大安全教育納入課程計畫，以期從日常的教育中，提升兒少安全意識，減低事故傷害的發生比率。

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核稿編輯：羅元祺