鴻海與Lordstown合資取得俄州廠，打造北美電動皮卡製造重鎮，將引進MIH聯盟服務全球OEM車廠
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鴻海今（12）日對外宣告和商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors完成代工生產製造協議及合資開發協議，正式取得Lordstown在俄亥俄州現有生產和裝配廠與400名員工團隊。
鴻海在電動車市場取得階段性成功，今（12）日他們對外宣布旗下電動車子公司砸下5500萬美元（新台幣15.9億元），投資與商用電動輕型卡車供應商Lordstown合資的MIH EV Design LLC，持股比重55%，預計服務全球OEM車廠，進ㄧ步引進MIH聯盟開放平台設計。
2300廠商參與鴻海MIH電動車聯盟
為了要搶佔電動車市場，鴻海於今（2022）年3月，預計在台灣高雄打造電池組、電池和儲能係統的工廠，以及電動巴士的設計和組裝工廠。
鴻海董事長劉揚偉說：「我們的目標是在高雄市建立一個完整的電動巴士生態系統，然後我們可以將解決（組裝）方案出口到台灣以外。」
事實上，這些年鴻海對電動車的布局始終沒有停過，鴻海認為電動車時代，最核心的關鍵技術：三電系統電池、電機、電控，加上軟體及半導體等，誰先掌握技術就可以掌控電動車天下。
2020年，鴻海聯合上千家汽車零組件廠商合組MIH電動車開放平台，截至今年3月2300廠商參與，不斷穩定三電系統供應鏈。
MIH執行長Jack鄭顯聰日前強調，在未來的電動車供應鏈上，台灣不但將扮演著連結中國與海外的最佳中繼站，而且在電子元件與新創、半導體產業，在國際上有難以撼動的地位。
外界直指鴻海的中國競爭對手立訊（Luxshare）也在進入電動車產業，將破壞鴻海布局。劉揚偉對此則不以為然。《日經亞洲》報導引述他的說法：「更多競爭對手，我並不感到訝異，是一個好兆頭⋯⋯但是行業整合的浪潮，只有具備良好能力和競爭力的玩家才會留下來。」
劉揚偉還強調：「我估計到2025年，你會看到誰贏誰被淘汰。」
鴻海完成階段性任務買俄州廠交易完成、將量產電動皮卡
然而鴻海獲得階段性成功，它正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠後，確立在北美電動車生產基地，加上美國威斯康辛州的資通訊（ICT）廠區，成為在北美地區的2大製造重鎮。
今日鴻海對外宣告，和商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors完成代工生產製造協議及合資開發協議。鴻海進一步正式取得Lordstown在俄亥俄州現有生產和裝配廠與400名員工團隊。
還有，鴻海電動車子公司Foxconn EV Technology Inc.也與Lordstown正式合資設立MIH EV Design LLC.，鴻海子公司出資5500萬美元、持股比重55%。
該協議是雙方將以MIH開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車，雙方藉由共享資源，結合鴻海與Lordstown Motors在ICT與電動車產業的know-how。
此外，也提供所有的OEM客戶，可以以更低的產量和更短的上市時間實現生產規模，大幅縮短TTM（time to market）與TTC（time to cost）門檻。
然而，鴻海也一直加緊在「原料端的投資計畫」，例如：今年1月鴻海與印尼投資部、及該國電池供應商Industri Baterai Indonesia、能源供應商Indika Energy合作。
鴻海希望在電動車初期鎖定電池原料。《聯合報》報導指出，將鎖定磷酸鋰鐵（LFP）與固態電池，以發展印尼的新能源和電池平台為目標，打造在印尼一個可持續發展的電動車產業電。
Lordstown執行長Edward Hightower昨日表示，合資公司有助於開發更多車款，且能以美國為生產基地，滿足客戶在這兩個層面的需求，受到消息激勵，Lordstown盤後股價一度飆漲35%。未來鴻海將串連東南亞的電池原料供應，並且結合擅長的供應鏈整合，進攻全球電動車市場。
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核稿編輯：翁世航
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
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浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
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