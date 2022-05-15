人為什麼會罵髒話（有時候還兼摔門）？

文：麟左馬

髒話，往往用內容定義。我覺得不精確。髒話其實往往是情境效力遠勝過侮辱性質。倒不是說超營養老雞排罵起來的效果跟肏恁娘老雞屄一般無二，畢竟充滿禁忌的污言穢語，宣之於口，就能帶來破除封印的過癮爽感。但是罵髒話的情境和效果主要還是不在詞彙內容。

人會講話大概有兩個原因：一是有想表達的內容，二是有想表達的衝動。

理想狀態是，兩者達成動態平衡，人就能順利把想講的話講出來。不順利的時候，如果有明確的表達內容，但表達衝動淡薄，此人就是顆悶葫蘆。另一種不順利，是表達衝動強勁，但表達內容混亂，或一時之間語言組織不起來，就很容易陷入不知所云。

髒話，是毫無意涵但充滿宣洩力道的表達方式。很多時候，人有表達衝動，但表達內容淺薄到近乎於無，或者表達內容遠比表達衝動更不具體，以致於想講點什麼又講不出話。髒話幾乎是為這個情境量身定做的語言表述：不需要知道自己在想什麼也可以出口成髒。最棒的是，髒話跟成語一樣，是座非常固定的語料庫。只要熟悉這堆語料，就能即時提取、不假思索。

出口成髒和出口成章一樣，不太需要創意和輸出個人觀點，真他媽方便。

可惜的是，罵髒話對很多鎮日出口成髒，把幹當動詞、名詞、形容詞、副詞、語尾助詞、句中助詞、發語詞的人，比較難得到衝破禁忌的宣洩感。當語言不夠用的時候，同一份情緒強度需要語言以外的宣洩管道，例如摔東西。

摔東西是最常見的情緒性肢體動作，仔細想想其來有自。

從摔門到摔瓷器，慘酷一點的還摔動物、摔人，呼巴掌也勉強算數。這些情緒湧上來的時刻，人的行為有兩個共同特徵：

首先：動作很大、精度很低。

跟穿針和幫人按摩這種需要高度專注、完整手腦協調的肢體動作剛好相反。摔東西的執行過程，只需要動作啟動的一刻朝著摔拋對象，大力揮下去就夠了。啪鏘！

但精度高的動作一定要求高度專注、穩定性，以及良好的協調性，需要很多很多的自制力，很耗腦力。情緒通常會佔用來可以拿來做很多計算的腦力，含情緒控制和肢體控制。所以用最少精力來控制肢體的動作，在盛怒中或高壓下，一定更受青睞。

第二：揮下去的後果。

既有使勁打擊出去的肢體放縱滿足感，還加上東西撞擊的後續效應，既明確又即時。無論哐噹的摔門聲還是唰啦的粉碎聲，即時回饋都很強烈：從手感、聲音到視覺，都立竿見影。即時回饋就是滿足，因為我對這世界做的事情發揮了預期中的效果，爽。

這種回饋的爽感，幾乎可以立即補回盛怒、挫折、傷痛、壓力爆表各種情緒的成因：這個世界對我的回應不如我的期待。

回推一下，如果在情緒高點，人需要的只是一個宣洩，而這宣洩只要能滿足輸出、即時回饋，不見得需要傷人傷東西。為自己設計一個有效的發洩方式，可以減少很多不必要的損失和尷尬。例如在廁所裡暴打填充粉紅兔娃娃，或者像麟左馬一樣，寫篇文章。適合你自己的都行。

思考愉快。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航