人為什麼會罵髒話（有時候還兼摔門）？
我們想讓你知道的是
精度高的動作一定要求高度專注、穩定性，以及良好的協調性，需要很多很多的自制力，很耗腦力，所以用最少精力來控制肢體的動作，在盛怒中或高壓下，一定更受青睞。
文：麟左馬
髒話，往往用內容定義。我覺得不精確。髒話其實往往是情境效力遠勝過侮辱性質。倒不是說超營養老雞排罵起來的效果跟肏恁娘老雞屄一般無二，畢竟充滿禁忌的污言穢語，宣之於口，就能帶來破除封印的過癮爽感。但是罵髒話的情境和效果主要還是不在詞彙內容。
人會講話大概有兩個原因：一是有想表達的內容，二是有想表達的衝動。
理想狀態是，兩者達成動態平衡，人就能順利把想講的話講出來。不順利的時候，如果有明確的表達內容，但表達衝動淡薄，此人就是顆悶葫蘆。另一種不順利，是表達衝動強勁，但表達內容混亂，或一時之間語言組織不起來，就很容易陷入不知所云。
髒話，是毫無意涵但充滿宣洩力道的表達方式。很多時候，人有表達衝動，但表達內容淺薄到近乎於無，或者表達內容遠比表達衝動更不具體，以致於想講點什麼又講不出話。髒話幾乎是為這個情境量身定做的語言表述：不需要知道自己在想什麼也可以出口成髒。最棒的是，髒話跟成語一樣，是座非常固定的語料庫。只要熟悉這堆語料，就能即時提取、不假思索。
出口成髒和出口成章一樣，不太需要創意和輸出個人觀點，真他媽方便。
可惜的是，罵髒話對很多鎮日出口成髒，把幹當動詞、名詞、形容詞、副詞、語尾助詞、句中助詞、發語詞的人，比較難得到衝破禁忌的宣洩感。當語言不夠用的時候，同一份情緒強度需要語言以外的宣洩管道，例如摔東西。
摔東西是最常見的情緒性肢體動作，仔細想想其來有自。
從摔門到摔瓷器，慘酷一點的還摔動物、摔人，呼巴掌也勉強算數。這些情緒湧上來的時刻，人的行為有兩個共同特徵：
首先：動作很大、精度很低。
跟穿針和幫人按摩這種需要高度專注、完整手腦協調的肢體動作剛好相反。摔東西的執行過程，只需要動作啟動的一刻朝著摔拋對象，大力揮下去就夠了。啪鏘！
但精度高的動作一定要求高度專注、穩定性，以及良好的協調性，需要很多很多的自制力，很耗腦力。情緒通常會佔用來可以拿來做很多計算的腦力，含情緒控制和肢體控制。所以用最少精力來控制肢體的動作，在盛怒中或高壓下，一定更受青睞。
第二：揮下去的後果。
既有使勁打擊出去的肢體放縱滿足感，還加上東西撞擊的後續效應，既明確又即時。無論哐噹的摔門聲還是唰啦的粉碎聲，即時回饋都很強烈：從手感、聲音到視覺，都立竿見影。即時回饋就是滿足，因為我對這世界做的事情發揮了預期中的效果，爽。
這種回饋的爽感，幾乎可以立即補回盛怒、挫折、傷痛、壓力爆表各種情緒的成因：這個世界對我的回應不如我的期待。
回推一下，如果在情緒高點，人需要的只是一個宣洩，而這宣洩只要能滿足輸出、即時回饋，不見得需要傷人傷東西。為自己設計一個有效的發洩方式，可以減少很多不必要的損失和尷尬。例如在廁所裡暴打填充粉紅兔娃娃，或者像麟左馬一樣，寫篇文章。適合你自己的都行。
思考愉快。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。