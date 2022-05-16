TikTok行銷指南：重點數據、平台困境、廣告格式，以及10大素材建議一次掌握！

影音行銷再進化！用戶偏好影音內容勝過文字呈現，這個事實已不稀奇；更進一步，15秒短影音風潮，近年來席捲全球——社交平台TikTok的崛起證實了這一點。

水幫魚、魚幫水的交互作用下，使得短影音成為網路消費熱點，同時帶動行銷平台與素材的轉變。2022報告指出，TikTok已挾35.2%使用率，躍升台灣網友愛用社交平台前五名，相當每三人就有一人熱衷使用TikTok——想進軍年輕人市場，利用TikTok做行銷？TenMax本篇文章，為你解析TikTok熱潮與行銷建議：

一、TikTok風靡全球，五大不可不知的重點數據

1. 全球下載量破30億，緊追Meta之後

TikTok自2019年起走紅，已連續四年蟬聯全球APP下載量排行榜冠軍；2021年數據指出，TikTok（含中國抖音）全球下載量已突破30億大關，成為第一個達到此成績的「非Meta家族」應用程式，可見TikTok實力不可小覷，正在社群世界刮起劃時代炫風。

Photo Credit: TenMax 2021年數據指出，TikTok（含中國抖音）全球下載量已突破30億大關

2. 擊敗Google，榮登2022網站流量首位

避免染疫、減少外出，使得大眾對於影音、娛樂內容的需求大幅增加，TikTok流量也因而經歷爆炸性成長，在一年內爬升了七個名次，首度超越蟬聯多年的老大哥Google，拿下2021年全球網路流量冠軍，成為許多人生活中不可或缺的一部分。

3. 平台互動高！黏著度與內容參與表現佳

隨著應用程式下載數以及網路流量水漲船高，TikTok月活躍用戶在去年突破10億人口，以一年暴增3億的驚人數字全速前進中，儼然成為新一代的社群霸主。此時的TikTok，類似於早期的Facebook，社群內充滿活水、互動熱絡，不僅用戶黏著度高於Facebook三倍之多，平台互動率也較平均值高出15%。

Photo Credit: TenMax 此時的TikTok，類似於早期的Facebook，社群內充滿活水、互動熱絡

4. 不只年輕人愛用！30歲以上用戶佔三成

「TikTok？不就都國高中人在用？」這是大眾對於TikTok最普遍的迷思。事實上，隨著疫情影響帶動網路使用習慣改變，TikTok用戶年齡層正在持續擴大，以台灣為例，30%的TikTok使用者年齡高於 30歲；在大馬，則有高達85%TikTok用戶為年滿18歲的成人。

這代表著，TikTok上充滿一定比例具備消費能力的群體，自然是品牌、電商行銷佈局的高潛力媒體。

5. 導購力超強！「衝動購物比例」搶第一



有購物能力不打緊，更有趣的是，TikTok用戶，腦波可是出名的弱！調查顯示，89%用戶都曾在TikTok上被推坑，進行「非計畫」購物；同時有高達九成的用戶曾在TikTok上看到產品廣告後，進行後續的搜尋。平台上甚至流行「#TikTokMadeMeBuyIt（TikTok讓我買了這個）」的Hashatg，相關影片累積了上百億的觀看數！

Photo Credit: TenMax 89%用戶都曾在TikTok上被推坑，進行「非計畫」購物

二、欲戴皇冠，必承其重！TikTok面臨的平台挑戰

隨著市場份額飛速擴大，TikTok面臨的挑戰主要有二：

1. 創作者的變現途徑

由於創作門檻低、社群文化開放、演算法相對公平等因素，TikTok吸引了多元的創作者；而那些在平台上一砲而紅、吸引大量粉絲的TikToker，則稱為「紅人」。任何社群平台的核心都在於用戶，若是TikTok沒有足夠的誘因，留下具有創造力的紅人，平台自然會失去吸引力。

那麼，該怎麼留住人才呢？最簡單的，當然就是報酬。這也就是為什麼，YouTube和Instagram等社群巨頭，都針對自家的短影音功能推出「創作者基金」，豪擲千萬，為的就是與TikTok爭取優質的創作者。因此，提供創作者多元、可靠的變現途徑，是TikTok眼前重要的課題；目前，平台已祭出各式解方因應，例如：

推出「Shoutout」功能：2021年7月，TikTok開放創作者為用戶製作個人化內容以營利。Shoutout將由創作者定價，用戶若可負擔，便可向喜愛的創作者提出要求；創作者有三天時間可選擇是否接受委託，接受後將有一週時間可完成用戶指定的影片內容，並發送至用戶的信箱。

測試「打賞機制」：2021年10月，TikTok官方證實正在測試「小費罐（Tip Jar）」打賞機制，創作者需年滿一定年齡、形象良好且訂閱數超過10萬，才能獲得收取小費的資格。此一功能正在測試當中，尚未全面開放；不過，早在此前，TikTok即已開放用戶向創作者發送「虛擬禮物」，創作者可將禮物變現，作為擴展收益的途徑之一。

Photo Credit: TenMax 創作者可透過Shoutouts和打賞機制進行變現

新增「SparkAds」廣告格式：官方推出「CreatorMarketplace」，開放廣告主搜尋平台上現存、和自身業務或自家產品相關的短影音，若廣告主對該影音或創作者有興趣，便可進一步聯繫，利用現有影音開啟新的廣告活動，而創作者也可因此獲得理想的報酬。

2. 廣告業務方面

創作者收益外，平台也需要為自己建立一套變現機制。既已累積大量的內容，以及龐大的用戶群，下一步即是建立自家的廣告投放系統，並吸引廣告主投資，以下是TikTok目前已做的努力：

開放上傳10分鐘影片：TikTok以15秒短影音起家，雖成爆紅賣點，卻也帶來營利侷限，畢竟短秒數影片難以置入廣告。TikTok官方早已意識到此一問題，近年不斷放寬影片的時間長度限制：從最初的15秒擴展至60秒，緊接著是3分鐘、5分鐘；今年春季，TikTok進一步宣布，開放用戶上傳10分鐘以內的影片，為發展串流內廣告做準備。

Photo Credit: TenMax TikTok委託權威第三方機構Nielsen與NCSolution進行研究，以測量TikTok行銷活動對於線下銷售的影響，結果相當正面

積極研發廣告格式：廣告實證有效外，也必須提供更多元的廣告格式，以符合廣告主的各項業務需求。TikTok積極開發新的廣告格式，例如去年推出的「SparkAds」，解決廣告主缺少影音素材的痛點；又或是「精選集廣告（CollectionAds）」，則為轉換目標添上有力的工具。

三、TikTok做行銷，廣告格式簡介

如果品牌有意觸及年輕消費者，在TikTok這個竄起的平台試試水溫，不妨從投放廣告下手。至於TikTok提供哪些廣告格式呢？以下簡單介紹四種常見且實用的類型：

1. 動態時報影片（In-feed video）

最簡單也最常見的TikTok廣告形式。廣告主提供影片素材、文案、目的地網址等資訊，即可以影片形式出現在用戶的「推薦（ForYou）」動態時報中。

值得一提的是，廣告主無需開設TikTok帳戶，可直接透過廣告帳戶投放TikTok廣告；另外，廣告目的地則有「連結導外」與「即時頁面（InstantPage）」可選擇，後者類似Facebook「即時體驗（Instant Experience）」，無需跳轉、載入速度更快，用戶可於平台內直接瀏覽品牌／商品訊息，對品牌產生興趣與購買意圖後，最終再點擊導外按鈕，進入品牌網站完成購買。

影片素材長度須介於5到60秒間，建議以9到15秒為佳。

2. 名單型廣告（Lead）

和Facebook一樣，TikTok也提供名單型廣告，廣告主提供影片素材，並可於TikTok廣告後台建立表單。用戶看到廣告，點擊後可於平台內完成表單填寫。廣告主除了可在後台下載表單資料，也可在下一次的廣告活動中，打包曾填寫表單的受眾與相似受眾來做行銷。