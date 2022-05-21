台中市警局稱「大麻成癮性僅次於海洛因」，甘安捏？究竟影響成癮的因素有哪些？

文：吳秉霖

台中市警察局近期炎上的臉書貼文：「大麻是第二級毒品，成癮性僅次於海洛因」引發眾多網友討論，除了有近2000則轉發，更超過7000則的吐槽留言。

Photo Credit: 擷取自台中市政府警察局臉書

其實不管在媒體或警政系統，我們都可以看到很多聳動的標題來描繪娛樂性藥物，像是「一朝涉毒、一生皆輸；一日吸安、終生難安」等等，這些都是我們耳熟能響的標語。好像意味著只要接觸了一次，一輩子都完蛋了。對於這一次台中市政府警察局的貼文，我們想以科學實證來做個回應。

大麻成癮性僅次於海洛因？甘安捏？

確實物質引起的依賴性不同：當你選擇了哪種物質，也選擇了你多容易成癮的可能性。海洛因之所以被稱為「毒品之王」，就是因為它是最容易成癮的物質沒有之一。

在醫學中最具權威性的期刊「刺胳針」在2007年的一篇研究指出，滿分為三分的狀況下，海洛因直接拿了滿分，許多人使用了一次就上癮，成為他們魂牽夢縈的小壞壞。除此之外，古柯鹼、安非他命和K他命也都榜上有名。

但是大麻……？大家可以看看下面這張圖，在成癮性上，前面還排了一堆人，菸草和酒精都比大麻容易成癮。因此我們可以確定台中市警察局所指稱的「大麻是第二級毒品，成癮性僅次於海洛因」距離事實有段差距。

究竟影響成癮的因素有哪些？

對於媒體與警政單位「一朝涉毒、一生皆輸；一日吸安、終生難安」恐嚇式的標語，很多娛樂性用藥的使用者會不以為然地說：「我用起來也沒事，什麼成癮？那嚨假的啦！」好像媒體所說的跟他們的經驗有些落差。

不過這個落差是怎麼一回事？成癮是真的嗎？一次就會黏住嗎？究竟用多少才會成癮？我們想要嘗試回答這個問題，不過當中的成因可以分成幾個面向來討論，接下來我們就來聊聊影響成癮的幾個因素。

一、服用方法：注射＞鼻吸＞口服

除了服用的次數越頻繁，也就越容易成癮以外，成癮的機率也會被使用的方式所影響。比如說：以針筒直接注射走水路（SLAM），或是用水車鼻吸，都比口服更容易成癮。

怎麼說呢？這和物質多快進入你的大腦會有關。當進入大腦的速度越快，就會產生越大越強烈的作用，帶來更高的快感；但同時，對大腦造成傷害的程度越高，成癮的危險性就越高（High得越快，成癮得越快）。如果是用口服的方式，會先經過胃部消化，再吸收進入血液，就是相對緩慢且較安全的過程。

二、遺傳因素：拍謝吼，不同人不同命啦

每個人的基因不同，有些人會說他們使用了一次就成癮，而另一些人則需要更多時間。目前已有許多研究指出，一個人是否會對物質上癮，可以歸因於遺傳的影響。

像是尼古丁的遺傳率為30-70%，酒精為40-70%，大麻約為50%成，可卡因則為40-70%。這代表，如果你的家人有成癮史，那你就對自己需要更加留意。

三、心理的依賴性

除了生理上的狀況以外，心理成因也是變數之一。許多使用者尋求物質，不是因為想要得到快感，而是為了避免不愉快的感受，像是低潮、孤獨、焦慮⋯⋯等等，當如果生活的壓力事件沒有解除，或是使用者沒有找到更適合的因應方式，那麼，他就可能為了要擺脫不愉快的感受而重複使用，同時也可能讓心理健康更加惡化。

此外，如果多次重複使用物質，「使用時的場景、情境，會讓使用者與物質在心裡產生連結，成為一種讓人心癢癢的暗示（cue）」。之後如果再接觸相似的情境，就會勾起心中的渴望。

這種連結，就像是自動導航一樣快速，讓你直達目的地。比如說，如果時常都在家中客廳使用，那可能只要一進到客廳就會開始想用；或者，如果常常在心情不好的使用，那如果心情變糟的時候就會開始想用。

透過以上內容，我們可以知道影響「多容易成癮」的因素不只一個，就現在的科學發展中，我們還沒有辦法預測每個人成癮需要多少時間和劑量。

但可以確定的是，即使大部份的成癮物質並不一定會「一次就中」，但不可忽視的是娛樂性用藥對身體的危害。好比傷害性較低的物質「糖吃多了會胖、咖啡喝多了會心悸」，但更高毒性的娛樂性用藥可能會破壞大腦中快樂因子「多巴胺」的機制，讓使用者在生活中難以感受到快樂。

更重要的是，大腦神經元一旦被破壞，要恢復也確實是不容易的事情，有可能造成腦部功能永久損害──造成不可逆的後果。以臨床實務而言，心理成癮就像慢性病一樣，幾乎是一輩子的事，需要花許多的心力才能和它對抗。因此，「爽一時，毀一世」雖然聽起來有點誇張，但有部份卻是事實。

所以，如果你正在嘗試使用成癮物質，或是之後你有機會接觸到的時候，或許可以先緩緩，思考一下可能正在承擔不可逆的風險；也可以想想，有沒有其他更安全可以獲得快樂的方法？再者，你又怎麼想「爽一時，毀一世」這件事？

本文感謝專業醫療諮詢：衛福部草屯療養院－黃介良（成癮治療科主任）、黃耀興（職能治療師）。

參考資料

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航