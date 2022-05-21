2022/05/21,
科學

台中市警局稱「大麻成癮性僅次於海洛因」，甘安捏？究竟影響成癮的因素有哪些？

台中市警局稱「大麻成癮性僅次於海洛因」，甘安捏？究竟影響成癮的因素有哪些？
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我們想讓你知道的是

警政機關時常到學校與公家機關等場合進行反毒宣導，這些宣導往往搭配誇大但朗朗上口的標語來達到其嚇阻目的，如同這次台中市警察局被炎上的臉書貼文：「大麻是第2級毒品，成癮性僅次於海洛因」或「一朝涉毒，一生皆輸」，這樣的訊息會使大眾不滿甚至留言嘲諷，是因部份資訊錯誤且並無實證背景支持，更與使用者經驗不相符，有過於去脈絡化之虞。

文：吳秉霖

台中市警察局近期炎上的臉書貼文：「大麻是第二級毒品，成癮性僅次於海洛因」引發眾多網友討論，除了有近2000則轉發，更超過7000則的吐槽留言。

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Photo Credit: 擷取自台中市政府警察局臉書

其實不管在媒體或警政系統，我們都可以看到很多聳動的標題來描繪娛樂性藥物，像是「一朝涉毒、一生皆輸；一日吸安、終生難安」等等，這些都是我們耳熟能響的標語。好像意味著只要接觸了一次，一輩子都完蛋了。對於這一次台中市政府警察局的貼文，我們想以科學實證來做個回應。

大麻成癮性僅次於海洛因？甘安捏？

確實物質引起的依賴性不同：當你選擇了哪種物質，也選擇了你多容易成癮的可能性。海洛因之所以被稱為「毒品之王」，就是因為它是最容易成癮的物質沒有之一。

在醫學中最具權威性的期刊「刺胳針」在2007年的一篇研究指出，滿分為三分的狀況下，海洛因直接拿了滿分，許多人使用了一次就上癮，成為他們魂牽夢縈的小壞壞。除此之外，古柯鹼、安非他命和K他命也都榜上有名。

但是大麻……？大家可以看看下面這張圖，在成癮性上，前面還排了一堆人，菸草和酒精都比大麻容易成癮。因此我們可以確定台中市警察局所指稱的「大麻是第二級毒品，成癮性僅次於海洛因」距離事實有段差距。

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究竟影響成癮的因素有哪些？

對於媒體與警政單位「一朝涉毒、一生皆輸；一日吸安、終生難安」恐嚇式的標語，很多娛樂性用藥的使用者會不以為然地說：「我用起來也沒事，什麼成癮？那嚨假的啦！」好像媒體所說的跟他們的經驗有些落差。

不過這個落差是怎麼一回事？成癮是真的嗎？一次就會黏住嗎？究竟用多少才會成癮？我們想要嘗試回答這個問題，不過當中的成因可以分成幾個面向來討論，接下來我們就來聊聊影響成癮的幾個因素。

一、服用方法：注射＞鼻吸＞口服

除了服用的次數越頻繁，也就越容易成癮以外，成癮的機率也會被使用的方式所影響。比如說：以針筒直接注射走水路（SLAM），或是用水車鼻吸，都比口服更容易成癮。

怎麼說呢？這和物質多快進入你的大腦會有關。當進入大腦的速度越快，就會產生越大越強烈的作用，帶來更高的快感；但同時，對大腦造成傷害的程度越高，成癮的危險性就越高（High得越快，成癮得越快）。如果是用口服的方式，會先經過胃部消化，再吸收進入血液，就是相對緩慢且較安全的過程。

二、遺傳因素：拍謝吼，不同人不同命啦

每個人的基因不同，有些人會說他們使用了一次就成癮，而另一些人則需要更多時間。目前已有許多研究指出，一個人是否會對物質上癮，可以歸因於遺傳的影響。

像是尼古丁的遺傳率為30-70%，酒精為40-70%，大麻約為50%成，可卡因則為40-70%。這代表，如果你的家人有成癮史，那你就對自己需要更加留意。

三、心理的依賴性

除了生理上的狀況以外，心理成因也是變數之一。許多使用者尋求物質，不是因為想要得到快感，而是為了避免不愉快的感受，像是低潮、孤獨、焦慮⋯⋯等等，當如果生活的壓力事件沒有解除，或是使用者沒有找到更適合的因應方式，那麼，他就可能為了要擺脫不愉快的感受而重複使用，同時也可能讓心理健康更加惡化。

此外，如果多次重複使用物質，「使用時的場景、情境，會讓使用者與物質在心裡產生連結，成為一種讓人心癢癢的暗示（cue）」。之後如果再接觸相似的情境，就會勾起心中的渴望。

這種連結，就像是自動導航一樣快速，讓你直達目的地。比如說，如果時常都在家中客廳使用，那可能只要一進到客廳就會開始想用；或者，如果常常在心情不好的使用，那如果心情變糟的時候就會開始想用。

透過以上內容，我們可以知道影響「多容易成癮」的因素不只一個，就現在的科學發展中，我們還沒有辦法預測每個人成癮需要多少時間和劑量。

但可以確定的是，即使大部份的成癮物質並不一定會「一次就中」，但不可忽視的是娛樂性用藥對身體的危害。好比傷害性較低的物質「糖吃多了會胖、咖啡喝多了會心悸」，但更高毒性的娛樂性用藥可能會破壞大腦中快樂因子「多巴胺」的機制，讓使用者在生活中難以感受到快樂。

更重要的是，大腦神經元一旦被破壞，要恢復也確實是不容易的事情，有可能造成腦部功能永久損害──造成不可逆的後果。以臨床實務而言，心理成癮就像慢性病一樣，幾乎是一輩子的事，需要花許多的心力才能和它對抗。因此，「爽一時，毀一世」雖然聽起來有點誇張，但有部份卻是事實。

所以，如果你正在嘗試使用成癮物質，或是之後你有機會接觸到的時候，或許可以先緩緩，思考一下可能正在承擔不可逆的風險；也可以想想，有沒有其他更安全可以獲得快樂的方法？再者，你又怎麼想「爽一時，毀一世」這件事？

  • 本文感謝專業醫療諮詢：衛福部草屯療養院－黃介良（成癮治療科主任）、黃耀興（職能治療師）。

參考資料

  1. 《成癮的大腦》：為什麼注射藥物比口服的成癮危險性還高？
  2. 期刊原文：成癮的遺傳學：一種轉化的視角
  3. 期刊原文：制定合理的量表以評估潛在濫用藥物的危害

延伸閱讀

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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2022/05/13,
人文

【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫

【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。

2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。

根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。

「數位典藏」做什麼？

數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。

而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：

  • 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
  • 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
  • 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔

除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。

飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？

  • 整理底片／數位掃描

數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。

「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。

完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
整理傳統底片的過程，必須拿著放大鏡一一檢視精挑，標註定位和勘誤照片資訊。
  • 建立屬性資料

所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。

「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。

「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。

「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。

因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。

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建立屬性資料時需要大量對比地圖，並依照訂定好的規則建立屬性資料，使歸納邏輯一致。
  • 影音資料典藏

相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。

「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。

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影音資料的典藏，需要讀取大量的檔案，逐格檢視、分段建立屬性資料、調色等。

加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美

從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。

「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。

「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。

捐款支持看見・齊柏林基金會，透過影像為環境發聲

註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）


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