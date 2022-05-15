花蓮機場走過一甲子：從日治時期軍民合用飛行場，到今日東部飛航與觀光的重要門戶

花蓮機場位於花蓮縣新城鄉，坐落在花蓮市中心北方，是座歷史悠久的機場，在日治時期已經是軍民合用機場，後來政府開放國際包機，成為第一個開辦國際航線的乙種航空站，是東部飛航的重要門戶。

日治時期，台灣總督府為調查高山地形以及落實「理蕃」政策，成立台灣第一個航空機構：台灣總督府警務局航空班。大正年間，警務局航空班飛機及飛行人員抵達花蓮的加禮宛飛行場，進行花蓮港廳轄下「蕃地」飛行作業，藉以宣揚日本國威，使原住民歸順臣服。加禮宛飛行場即花蓮港飛行場，也就是今日的花蓮（北）機場。昭和2年（1927），警務局航空班廢止，花蓮港飛行場由日本陸軍接管經營。

1930年中期，台灣總督府因應島內民用航空運輸事業發達，花蓮港飛行場開始提供民航作業，成為軍民合用機場，同時為因應戰爭需要，日本軍方於花蓮市區南邊興建軍用飛行場，因此位於花蓮市區南北的兩座飛機場，分別以花蓮港（北）飛行場、花蓮港（南）飛行場加以區分。

民國（以下同）34年，日本投降後，國民政府接管台灣，在軍事接手方面，由台灣警備總司令部空軍組負責接管全台灣飛機場，花蓮（北）、（南）兩座機場也在接管行列（圖1）。空軍防空學校選擇在花蓮（南）機場的場址復校，花蓮（北）機場也由該校負責管理。之後，國防部在花蓮機場先後成立358供應分隊及基地中隊，負責空軍防空學校目標靶機的教育與起降、空軍基地勤務、過境飛機勤務支援等任務，同時為了滿足東部民眾飛航交通需求，亦開放民航使用。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖1：台灣機場現況要圖（36年12月20日）

40年代以後，亞洲國際局勢依舊緊張，但台灣經濟在美援支持下逐漸好轉，惟台灣現有機場設施已無法負荷國內外蒸蒸日上的航空運輸需求。基此，行政院美援運用基金會（以下稱美援會）研訂各項機場改善計畫，全台灣各機場如松山機場、小港機場、花蓮機場等陸續擴建航廈及飛機跑道。當時花蓮機場原為礫石跑道，深受氣候影響，只要遇雨積水未乾，飛機就無法降落。

48年，交通部民用航空局（以下稱民航局）響應政府開發東部計畫，發展東部觀光旅遊，先就花蓮機場地形、土壤、排水以及材料供應等進行初步調查。同時，美援會委員會會報檢討各項機場改善（航空）計畫時，亦決議函請民航局檢討花蓮機場應由軍方或民航局管制，再送請行政院核定，行政院為兼顧台灣東部國防安全及花東民眾對外交通需求，決定花蓮機場由國防部及民航局共管。

50年3月，民航局擬訂「花蓮機場改善計畫」向美援會申請相對基金，補助新建跑道及助航設備，經美國國際合作總署駐華共同安全分署（Economic Cooperation Administration, Mission to China，以下稱安全分署）核准同意後，美援會委託美國懷特顧問工程公司（J.G. White Engineering Cooperation，以下稱懷特公司），進行「花蓮機場改善計畫」之執行建設及監督事項，並提供各種工程或顧問性質服務。上開計畫經懷特公司多次評估修正，後續由中華機械工程公司承包興建，運用相對基金約新台幣1250萬元，興建長1540公尺、寬45公尺的瀝青混凝土跑道（圖2），以及增設助航設備，使飛機在花蓮機場起降更為安全。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖2：鳥瞰花蓮機場新建跑道景觀

歷經將近一年的擴建工程，花蓮航空站在51年5月20日正式落成啟用。當天上午，國內外來賓搭乘民航機「翠華號」聲勢浩大地抵達花蓮機場，「翠華號」為第一架降落花蓮機場的四引擎噴射客機，機場落成典禮由交通部長沈怡主持，安全分署署長郝樂遜（W. C. Haraldson）亦到現場致詞（圖3），中外人士百餘人共襄盛舉，花蓮機場從此進入東部航空運輸的新紀元。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖3：安全分署署長郝樂遜於花蓮機場跑道落成典禮

隨著台灣東部空運業務需求日益增長，58年民航局決定擴建花蓮機場候機室，增建左右滑行道及增加夜航燈光設備，由行政院國軍退除役官兵輔導委員會台灣榮民工程管理處承包興建，於59年完工，候機室新航廈設有中西餐廳、旅客服務站、供應部、民航辦公室等相關設施，航廈經專業化擴建及夜間助航設備增設，讓花蓮機場得以現代化機場的全新面貌脫胎換骨。

戒嚴時期，台灣空域基於國防安全及軍事管制需求，嚴格限制民航業者及飛航路線數量。76年，台灣解嚴後，民航政策鬆綁，「開放天空」政策允許更多民航業者加入航空運輸，也順此增設國內航線。86年，花蓮航空站依《交通部民用航空局所屬航空站組織通則》，依航線種類、飛機起降架次、客貨運量等，升等為乙等航空站。90年行政院核定日本包機可降落花蓮機場，花蓮航空站成為台灣第一個開辦國際航線的乙種航空站，同年10月，華信航空首航花蓮至日本宮崎，開啟花蓮機場國際線包機新頁，吸引許多國內外觀光客趨之若鶩欣賞花東得天獨厚的山川美景。

為因應花蓮機場國際包機路線陸續增闢及旅客逐年成長，民航局開始擴建新航廈，於93年3月19日正式營運。花蓮機場新航廈（圖4）設計理念融合原住民住屋特色與漢族合院式住宅的意象，外觀像一隻振翅高飛的大鵬鳥，顯示花蓮地區百業及經濟起飛蓬勃發展的新希望，同時也成為西太平洋岸的地標，花蓮機場成為台灣東部觀光旅遊立足台灣，邁向世界的重要門戶。