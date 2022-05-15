花蓮機場走過一甲子：從日治時期軍民合用飛行場，到今日東部飛航與觀光的重要門戶
我們想讓你知道的是
90年行政院核定日本包機可降落花蓮機場，花蓮航空站成為台灣第一個開辦國際航線的乙種航空站，同年10月，華信航空首航花蓮至日本宮崎，開啟花蓮機場國際線包機新頁，吸引許多國內外觀光客趨之若鶩欣賞花東得天獨厚的山川美景。
花蓮機場位於花蓮縣新城鄉，坐落在花蓮市中心北方，是座歷史悠久的機場，在日治時期已經是軍民合用機場，後來政府開放國際包機，成為第一個開辦國際航線的乙種航空站，是東部飛航的重要門戶。
日治時期，台灣總督府為調查高山地形以及落實「理蕃」政策，成立台灣第一個航空機構：台灣總督府警務局航空班。大正年間，警務局航空班飛機及飛行人員抵達花蓮的加禮宛飛行場，進行花蓮港廳轄下「蕃地」飛行作業，藉以宣揚日本國威，使原住民歸順臣服。加禮宛飛行場即花蓮港飛行場，也就是今日的花蓮（北）機場。昭和2年（1927），警務局航空班廢止，花蓮港飛行場由日本陸軍接管經營。
1930年中期，台灣總督府因應島內民用航空運輸事業發達，花蓮港飛行場開始提供民航作業，成為軍民合用機場，同時為因應戰爭需要，日本軍方於花蓮市區南邊興建軍用飛行場，因此位於花蓮市區南北的兩座飛機場，分別以花蓮港（北）飛行場、花蓮港（南）飛行場加以區分。
民國（以下同）34年，日本投降後，國民政府接管台灣，在軍事接手方面，由台灣警備總司令部空軍組負責接管全台灣飛機場，花蓮（北）、（南）兩座機場也在接管行列（圖1）。空軍防空學校選擇在花蓮（南）機場的場址復校，花蓮（北）機場也由該校負責管理。之後，國防部在花蓮機場先後成立358供應分隊及基地中隊，負責空軍防空學校目標靶機的教育與起降、空軍基地勤務、過境飛機勤務支援等任務，同時為了滿足東部民眾飛航交通需求，亦開放民航使用。
40年代以後，亞洲國際局勢依舊緊張，但台灣經濟在美援支持下逐漸好轉，惟台灣現有機場設施已無法負荷國內外蒸蒸日上的航空運輸需求。基此，行政院美援運用基金會（以下稱美援會）研訂各項機場改善計畫，全台灣各機場如松山機場、小港機場、花蓮機場等陸續擴建航廈及飛機跑道。當時花蓮機場原為礫石跑道，深受氣候影響，只要遇雨積水未乾，飛機就無法降落。
48年，交通部民用航空局（以下稱民航局）響應政府開發東部計畫，發展東部觀光旅遊，先就花蓮機場地形、土壤、排水以及材料供應等進行初步調查。同時，美援會委員會會報檢討各項機場改善（航空）計畫時，亦決議函請民航局檢討花蓮機場應由軍方或民航局管制，再送請行政院核定，行政院為兼顧台灣東部國防安全及花東民眾對外交通需求，決定花蓮機場由國防部及民航局共管。
50年3月，民航局擬訂「花蓮機場改善計畫」向美援會申請相對基金，補助新建跑道及助航設備，經美國國際合作總署駐華共同安全分署（Economic Cooperation Administration, Mission to China，以下稱安全分署）核准同意後，美援會委託美國懷特顧問工程公司（J.G. White Engineering Cooperation，以下稱懷特公司），進行「花蓮機場改善計畫」之執行建設及監督事項，並提供各種工程或顧問性質服務。上開計畫經懷特公司多次評估修正，後續由中華機械工程公司承包興建，運用相對基金約新台幣1250萬元，興建長1540公尺、寬45公尺的瀝青混凝土跑道（圖2），以及增設助航設備，使飛機在花蓮機場起降更為安全。
歷經將近一年的擴建工程，花蓮航空站在51年5月20日正式落成啟用。當天上午，國內外來賓搭乘民航機「翠華號」聲勢浩大地抵達花蓮機場，「翠華號」為第一架降落花蓮機場的四引擎噴射客機，機場落成典禮由交通部長沈怡主持，安全分署署長郝樂遜（W. C. Haraldson）亦到現場致詞（圖3），中外人士百餘人共襄盛舉，花蓮機場從此進入東部航空運輸的新紀元。
隨著台灣東部空運業務需求日益增長，58年民航局決定擴建花蓮機場候機室，增建左右滑行道及增加夜航燈光設備，由行政院國軍退除役官兵輔導委員會台灣榮民工程管理處承包興建，於59年完工，候機室新航廈設有中西餐廳、旅客服務站、供應部、民航辦公室等相關設施，航廈經專業化擴建及夜間助航設備增設，讓花蓮機場得以現代化機場的全新面貌脫胎換骨。
戒嚴時期，台灣空域基於國防安全及軍事管制需求，嚴格限制民航業者及飛航路線數量。76年，台灣解嚴後，民航政策鬆綁，「開放天空」政策允許更多民航業者加入航空運輸，也順此增設國內航線。86年，花蓮航空站依《交通部民用航空局所屬航空站組織通則》，依航線種類、飛機起降架次、客貨運量等，升等為乙等航空站。90年行政院核定日本包機可降落花蓮機場，花蓮航空站成為台灣第一個開辦國際航線的乙種航空站，同年10月，華信航空首航花蓮至日本宮崎，開啟花蓮機場國際線包機新頁，吸引許多國內外觀光客趨之若鶩欣賞花東得天獨厚的山川美景。
為因應花蓮機場國際包機路線陸續增闢及旅客逐年成長，民航局開始擴建新航廈，於93年3月19日正式營運。花蓮機場新航廈（圖4）設計理念融合原住民住屋特色與漢族合院式住宅的意象，外觀像一隻振翅高飛的大鵬鳥，顯示花蓮地區百業及經濟起飛蓬勃發展的新希望，同時也成為西太平洋岸的地標，花蓮機場成為台灣東部觀光旅遊立足台灣，邁向世界的重要門戶。
Tags：
輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。
數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。
2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略
在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。
除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。
如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密
AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。
本場研討會，在深入了解該如何提升數據分析的效能的同時，又能兼具成本效益高與安全性；適合對於如何靈活應用大數據、對數據分析有興趣、想要建構數據與分析基本功的所有受眾，例如：公司技術部門決策人、業務決策人、IT主管及希望深入認識數據分析的任何人士。與會期間參與問答，還有機會抽中百元外送平台美食券。
在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：
- 20萬多個資料湖在AWS上執行
- 使用Amazon EMR比標準Apache Spark快3倍
- 比其他雲端資料倉儲更實惠的價格效能達3倍
- 使用Amazon OpenSearch Service在單個叢集中儲存的資料量可達3PB
- 節省70%資料湖中資料的儲存成本
AWS For Data Web Day報名須知
- 日期：2022年5月25日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。