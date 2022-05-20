田臨斌《45歲退休，你準備好了？》：我準備退休金的想法幾乎和FIRE「4%法則」完全一致，這不是巧合

文：田臨斌（老黑）

安穩理財 放心生活

太多人花辛苦賺來的錢，買不需要的東西，向不喜歡的人炫耀。——羅傑斯，演員

這堂課可能是許多讀者最感興趣的一門，但如果你期望從中學到投資理財獨門撇步，恐怕會失望，因為這不是一本專門探討理財方法的書，我也不是一個投資理財專家，對金融市場了解有限，更別說近年很夯的虛擬貨幣、元宇宙、NFT等，基本一竅不通。

我懂的是生活，以及為過好生活而必須做的財務管理，退休至今十六年，期間經歷過數次大小金融風暴，但從沒為錢煩惱過，憑藉的不是龐大積蓄，或投資眼光，更不是運氣，而是上堂課提到的金錢觀，以及投資理財的紀律性。

之前文章中說如果月支出五萬元，需要約一千萬積蓄（月支出十萬則需二千萬積蓄），這個說法的前提是平均六%年化回報率，因為1000x6%=60，除以十二正是每月所需的五萬。這是我在退休前採行的假設理論，那麼，過去十六年實際發生狀況如何？來到今日，是否需要調整修正？

首先，六%回報率在雷曼兄弟事件之前完全不是問題，當時我將多數積蓄放澳幣和人民幣長年期定存（我曾居住在此兩地），利率接近六%，基本無風險，再把小部分放在風險不高，且固定配息的基金產品上，日常生活費有了，總體回報更輕易超過目標。

2008金融風暴後風雲變色，各國大印鈔票，利率大幅下跌，投資理財的風險也隨之增高，我於是在定存陸續到期後，將一部分續存（利率接近四%），另部分則轉到債券型基金，類全委保單等金融產品，產品特性雖不同，考量點不變，仍舊是長期，分散，低風險。

我也將目標報酬率從六%調低為五%，也就是說，如果每月花費維持在五萬元，理財金額就需要增加到一千二百萬，甚至更高一些，原因是之前假設中沒有完全考量到通貨膨脹。如果沒辦法增加投資金額，就必須調低生活花費，才能求得長期財務平衡。

結果呢？過去十六年中，包括出事的2008年在內，約有五至六年無法達到預期，其他則達到或超過，平均下來剛好五%左右。我知道這個數字在投資達人眼裡可能遠不及格，卻造就我過去十幾年未曾為金錢煩惱過一天的退休生活，如果可以重來，我還是會做同樣的事。

有意思的是，那個年代還沒有FIRE這個名詞，但當我兩年前首次聽說這個發源自美國的運動時，我發現它的理論和做法和我當年非常接近。

FIRE的財務獨立理論是：「存夠年花費二十五倍，放入金融市場，獲取五%年化報酬，其中四%當生活費，其餘用來應付通貨膨脹和生活急需。」如果仍以之前每月五萬花費為例，一年需要六十萬，存夠一千五百萬（60x25）就算達到FIRE財務門檻，同理，如一個月要花十萬，門檻就是三千萬。

這個理論有幾個重點，「25」不是魔術數字，它是由「四%」反推回來求得的，四%則是專家經由對美國金融市場長期分析的結果，數據顯示，只要長期投資，不管處在歷史任何階段，達成或超過四%年回報的機率接近百分之百，也就是說，只要照此方法存錢投資，即使活到200歲，還是有錢可用。

我當年不知道有這個「四%法則」，但如前所述，在準備退休金的想法和做法上卻幾乎和FIRE完全一致，不是巧合，而是上班族要財務自由，提早退休，基本上這是唯一方法，只是後人提出數據做依據，並取一個響亮名稱，才變得廣為人知而已。

FIRE依據的是經驗法則，既然是經驗就不可能萬無一失，各人還是要以自身狀況和條件做調整，至於投資標的則是另一個值得探討的課題。

FIRE理論以美國債券市場為依據，算是相當保守，我退休前幾年投資以定存為主，更保守，後來逐漸轉移到債券型金融產品，風險稍高但還可接受。這幾年流行用ETF作退休理財工具，也沒問題，重點是一旦選定就不要三心二意，市場上永遠有新投資題材，追不完也不該追。

總之，上班族靠努力工作攢下一筆錢，退休後放入金融市場，賺取經濟成長和時間紅利，換來的所得合情合理，花起來心安理得，任何超出這個範疇的獲利都不是我等能賺或該賺的錢，記住，你的目的是退休後有「足夠」生活費，不是賺「很多」錢。

只要始終保持這樣的心態和做法，你會發現這個令許多人吃不下飯、睡不著覺的課題，其實真的沒有那麼困難和複雜！

書籍介紹

本文摘錄自《45歲退休，你準備好了？（十周年全新增訂版）》，時報出版

作者：田臨斌（老黑）

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過去十年是我人生至此最豐富、有趣，和有意義的十年，書出版後有人問我會不會後悔提早退休？我開玩笑說「那是我這輩子做過最英明的決定」，要是現在再問同樣問題，我會很認真地回答「那是我這輩子做過最英明的決定」，即使人生重來，還是會做同樣選擇。

第1堂課 渴望：你知道自己要什麽，不要什麽嗎？

第2堂課 金錢觀：足夠就好、簡樸生活、破產上天堂

第3堂課 理財規劃：有「足夠」生活費，不是賺「很多」錢

第4堂課 自發性簡樸：節儉不是美德，是必要手段

第5堂課 閱讀和旅行：建立獨立自主精神世界，延展生活方式的可塑性

第6堂課 職志：活到老，學到老，玩到老，工作到老！

第7堂課 健康管理：維持健康不是為活得久，是為活得好！

第8堂課 人際關係：務必善待那位永遠不離不棄的朋友──自己！

第9堂課 選擇居住地：讓自己成為一個走得出去，隨遇而安的地球公民！

第10堂課 放下：越過三座大山──金錢，面子，生死

Photo Credit: 時報出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬