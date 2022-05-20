田臨斌《45歲退休，你準備好了？》：我準備退休金的想法幾乎和FIRE「4%法則」完全一致，這不是巧合
我們想讓你知道的是
樂齡退休前必修的十堂課！從今天開始，定下十年計劃，脫離汲汲營營，一成不變的生活形態；重新開始追求下一階段的「我的志願」。
文：田臨斌（老黑）
安穩理財 放心生活
太多人花辛苦賺來的錢，買不需要的東西，向不喜歡的人炫耀。——羅傑斯，演員
這堂課可能是許多讀者最感興趣的一門，但如果你期望從中學到投資理財獨門撇步，恐怕會失望，因為這不是一本專門探討理財方法的書，我也不是一個投資理財專家，對金融市場了解有限，更別說近年很夯的虛擬貨幣、元宇宙、NFT等，基本一竅不通。
我懂的是生活，以及為過好生活而必須做的財務管理，退休至今十六年，期間經歷過數次大小金融風暴，但從沒為錢煩惱過，憑藉的不是龐大積蓄，或投資眼光，更不是運氣，而是上堂課提到的金錢觀，以及投資理財的紀律性。
之前文章中說如果月支出五萬元，需要約一千萬積蓄（月支出十萬則需二千萬積蓄），這個說法的前提是平均六%年化回報率，因為1000x6%=60，除以十二正是每月所需的五萬。這是我在退休前採行的假設理論，那麼，過去十六年實際發生狀況如何？來到今日，是否需要調整修正？
首先，六%回報率在雷曼兄弟事件之前完全不是問題，當時我將多數積蓄放澳幣和人民幣長年期定存（我曾居住在此兩地），利率接近六%，基本無風險，再把小部分放在風險不高，且固定配息的基金產品上，日常生活費有了，總體回報更輕易超過目標。
2008金融風暴後風雲變色，各國大印鈔票，利率大幅下跌，投資理財的風險也隨之增高，我於是在定存陸續到期後，將一部分續存（利率接近四%），另部分則轉到債券型基金，類全委保單等金融產品，產品特性雖不同，考量點不變，仍舊是長期，分散，低風險。
我也將目標報酬率從六%調低為五%，也就是說，如果每月花費維持在五萬元，理財金額就需要增加到一千二百萬，甚至更高一些，原因是之前假設中沒有完全考量到通貨膨脹。如果沒辦法增加投資金額，就必須調低生活花費，才能求得長期財務平衡。
結果呢？過去十六年中，包括出事的2008年在內，約有五至六年無法達到預期，其他則達到或超過，平均下來剛好五%左右。我知道這個數字在投資達人眼裡可能遠不及格，卻造就我過去十幾年未曾為金錢煩惱過一天的退休生活，如果可以重來，我還是會做同樣的事。
有意思的是，那個年代還沒有FIRE這個名詞，但當我兩年前首次聽說這個發源自美國的運動時，我發現它的理論和做法和我當年非常接近。
FIRE的財務獨立理論是：「存夠年花費二十五倍，放入金融市場，獲取五%年化報酬，其中四%當生活費，其餘用來應付通貨膨脹和生活急需。」如果仍以之前每月五萬花費為例，一年需要六十萬，存夠一千五百萬（60x25）就算達到FIRE財務門檻，同理，如一個月要花十萬，門檻就是三千萬。
這個理論有幾個重點，「25」不是魔術數字，它是由「四%」反推回來求得的，四%則是專家經由對美國金融市場長期分析的結果，數據顯示，只要長期投資，不管處在歷史任何階段，達成或超過四%年回報的機率接近百分之百，也就是說，只要照此方法存錢投資，即使活到200歲，還是有錢可用。
我當年不知道有這個「四%法則」，但如前所述，在準備退休金的想法和做法上卻幾乎和FIRE完全一致，不是巧合，而是上班族要財務自由，提早退休，基本上這是唯一方法，只是後人提出數據做依據，並取一個響亮名稱，才變得廣為人知而已。
FIRE依據的是經驗法則，既然是經驗就不可能萬無一失，各人還是要以自身狀況和條件做調整，至於投資標的則是另一個值得探討的課題。
FIRE理論以美國債券市場為依據，算是相當保守，我退休前幾年投資以定存為主，更保守，後來逐漸轉移到債券型金融產品，風險稍高但還可接受。這幾年流行用ETF作退休理財工具，也沒問題，重點是一旦選定就不要三心二意，市場上永遠有新投資題材，追不完也不該追。
總之，上班族靠努力工作攢下一筆錢，退休後放入金融市場，賺取經濟成長和時間紅利，換來的所得合情合理，花起來心安理得，任何超出這個範疇的獲利都不是我等能賺或該賺的錢，記住，你的目的是退休後有「足夠」生活費，不是賺「很多」錢。
只要始終保持這樣的心態和做法，你會發現這個令許多人吃不下飯、睡不著覺的課題，其實真的沒有那麼困難和複雜！
書籍介紹
本文摘錄自《45歲退休，你準備好了？（十周年全新增訂版）》，時報出版
作者：田臨斌（老黑）
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努力工作、積極理財、簡樸過日，拿回生活掌控權
Are you ready to retire?
樂齡退休前必修的十堂課！
從今天開始，定下十年計劃，
脫離汲汲營營，一成不變的生活形態；重新開始追求下一階段的「我的志願」。
45歲退休是我這輩子做過最英明的決定！
寫這本書時我50歲，是第一本書，接著陸續寫了八本，當了四年街頭藝人，每年旅行超過一百天，到過近百國家，演講分享上百場，參加過幾十次路跑，一次單車環島，也經歷過數次大小金融危機。罹患過青光眼、憂鬱症等疾病。
過去十年是我人生至此最豐富、有趣，和有意義的十年，書出版後有人問我會不會後悔提早退休？我開玩笑說「那是我這輩子做過最英明的決定」，要是現在再問同樣問題，我會很認真地回答「那是我這輩子做過最英明的決定」，即使人生重來，還是會做同樣選擇。
第1堂課 渴望：你知道自己要什麽，不要什麽嗎？
第2堂課 金錢觀：足夠就好、簡樸生活、破產上天堂
第3堂課 理財規劃：有「足夠」生活費，不是賺「很多」錢
第4堂課 自發性簡樸：節儉不是美德，是必要手段
第5堂課 閱讀和旅行：建立獨立自主精神世界，延展生活方式的可塑性
第6堂課 職志：活到老，學到老，玩到老，工作到老！
第7堂課 健康管理：維持健康不是為活得久，是為活得好！
第8堂課 人際關係：務必善待那位永遠不離不棄的朋友──自己！
第9堂課 選擇居住地：讓自己成為一個走得出去，隨遇而安的地球公民！
第10堂課 放下：越過三座大山──金錢，面子，生死
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。