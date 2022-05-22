《如何解讀現代與當代藝術》：潛入我們共通的集體無意識深處——傑瑞米・布萊克《溫徹斯特神祕屋三部曲》
我們想讓你知道的是
資深藝評家蘭斯・埃斯布倫德專為藝術愛好者打造的入門讀物。收錄十六張現代與當代藝術經典作品彩圖，與內文相互對照閱讀。不止深入學習賞析十位知名現當代藝術家作品，更能融會貫通解讀各個時代的藝術。
文：蘭斯・埃斯布倫德（Lance Esplund）
第十五章 沉浸
傑瑞米・布萊克《溫徹斯特神祕屋三部曲》
實驗錄像藝術家傑瑞米・布萊克（Jeremy Blake）在二〇〇七年七月結束自己生命（此前十天，他的女友，電玩遊戲設計師暨評論家泰瑞莎・鄧肯〔Theresa Duncan〕在兩人同居的紐約東村公寓自殺身故，由他發現），藝術界就此失去了一位幻想家——一位將螢幕當作攜帶式畫布的抽象派暨敘事派畫家。
布萊克一九七一年生於奧克拉荷馬州錫爾堡，畢業於芝加哥藝術學院（School of the Art Institute of Chicago）和加州藝術學院（California Institute of the Arts）。在他過世以前，他曾三度入選惠特尼雙年展，並在舊金山現代藝術博物館（San Francisco Museum of Modern Art）和馬德里的索菲亞王后國家藝術中心博物館（Museo Reina Sofía）舉辦過個展。
他製作過二十多支合作式影片，也進行繪畫、拼貼和數位彩色沖印（chromogenic print）創作，曾為歌手貝克（Beck）二〇〇二年的專輯《滄海桑田》（Sea Change）製作封面圖像和影片畫面，在保羅・湯瑪斯・安德森（Paul Thomas Anderson）二〇〇二年執導的電影《戀愛雞尾酒》（Punch-Drunk Love）中，幻覺段落的多幀抽象彩色畫也出自他之手。
布萊克過世前不久，與英國龐克搖滾樂團「性手槍」（Sex Pistols）的前經紀人麥爾坎・麥克羅倫（Malcolm McLaren）正在進行一項影片合作計畫，未能完成的那部《吉爾特貝斯特》（Glitterbest）以令人目不暇給的影像呈現，諷刺了大眾文化以及大英帝國的崛起與殞落。
布萊克那些有如萬花筒般的拼貼影像讓我們宛如回到迷幻藥成風的一九六〇至一九七〇年代，沉浸在朦朧的、令人迷眩的幻覺裡，但若要說他緊跟流行文化的最新脈動（某種程度上倒也沒錯），恐怕是過度誇大他跟普普藝術和媚俗文化的關係，反倒會阻礙觀者去領略他藝術裡個人的、獨一無二的詩意。
對於任何經歷過一九六〇和一九七〇年代的人，任何懷念那個享樂主義掛帥、「權力歸花兒」（flower-power）運動興起、復古風格大行其道、充滿迷幻色彩年代的人，或喜歡《王牌大賤諜：時空間諜007》（Austin Powers: The Spy Who Shagged Me）、昆汀・塔倫提諾（Quentin Tarantino）那些「架空歷史」的電影以及《廣告狂人》（Mad Men）影集的人，觀賞布萊克的影像作品就有如沉浸在充滿鮮麗色彩的過去，令人陶醉、傷感且留戀。
布萊克那些浮光掠影式的畫面是由高飽和度的、炫目的、數位化的人造色彩所構成。他受到「色域繪畫」（Color Field Painting）的啟發，所點出、滴出、刷出、渲染出的那些高彩度顏色和星狀小點，都猶如服用了類固醇一樣活力盎然。儘管那些漸層顏色冰冷得足以誘發冷刺激頭痛（就像吃了冰淇淋），但也像要將影像烙印在你的視網膜，你彷彿能聽見滋滋作響的聲音。
在布萊克的作品裡，各種螢光色跟那些模糊的、老照片般的深褐色圖像相互競逐，彼此融合覆蓋。一閃即過的畫面包括有二十世紀中葉的種族主義漫畫、萬寶路香菸廣告的西部牛仔、孩童塗鴉、性感女郎海報、維多利亞式建築、商業廣告、標示牌、流行偶像、電影明星，林林總總，包羅萬象。
《瘋狂》（Mad）雜誌的封面人物阿爾弗瑞德・E・紐曼（Alfred E. Neuman），喬治・伯恩斯（George Burns）在《噢！上帝》（Oh, God!）電影裡扮演的「上帝」，崔姬（Twiggy），吸血鬼德古拉，花花公子兔子，天使，他們或襯著黑色科幻電影的詭譎配樂，或在巴布・迪倫（Bob Dylan） 、滾石合唱團（Rolling Stones）的歌聲中登場。這些人物在布萊克不斷流動的拼貼影像中現身、退場、飛快掠過或逐漸淡出，或有如精靈般化為一縷輕煙消失，或彷彿融入到索妮亞・德勞內式、羅斯科式的閃耀色塊裡。
布萊克的錄像作品以超現實手法融合了過去與現在、回憶與幻想，並洋溢著濃厚的懷舊情懷，其中的驅動力似乎是形形色色的自由聯想。就像是背景雜音一樣，我們經常在他的影片裡聽到膠卷放映機喀啦喀啦的運轉聲，或是留聲機的劈啪雜聲。這些有節奏的雜音令人想起黑膠唱片的溫暖厚實音色，布萊克的膠片輪持續轉動著，但同時也是回到過去的倒帶。
布萊克擅長將孩童與大人的幻想串聯起來。《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland），救生員牌糖果（Life Savers candy），家樂氏水果圈圈穀片（Froot Loop cereal），跑車，電影男主角，比基尼女郎，巴黎聖母院的滴水嘴獸，立體花紋壁紙，猶如宇宙星辰的閃爍光點，鄉村音樂和它如泣如訴的滑管吉他音色，太空人登陸月球的電視畫面，這些全部都成為他影像裡的元素，融合為一個萬花筒般的夢境將我們淹沒。
Tags：
翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。