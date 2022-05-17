【劇場】《江／雲・之／間》：賴聲川憑藉零碎小故事，成功呈現國家與社會大時代
我們想讓你知道的是
賴聲川的《江／雲・之／間》劇情大家熟悉，卻可觀在他到家的舞台功夫。他今回創作靈感源於俄羅斯戲劇家契可夫與妻子多年書信往來，而能將之成功發揮，應用在《暗戀・桃花源》中江濱柳與雲之凡40年分處中、台兩地的魚雁相通上。
文：張錦滿
2月27日下午在國家戲劇院看賴聲川的《江／雲・之／間》，舉頭看三層1498個座位，全院滿座。賴聲川在台北主場賣個滿堂紅，可喜可賀，而他更厲害在香港、上海、北京、烏鎮，推出舞台作品，亦一樣售罄門票。在今天，同代華語劇場沒有一位編劇、導演，在賣座能量方面能與他相比。
講到劇院爆滿，扯開話題，提一下台北傲人國家戲劇院的設計。坐在第三層觀眾席的話劇迷，要看清楚近十年來台灣最具魅力、最有型男演員張震面部表情，非要自備望遠鏡不可。這行為與今天台灣正進入微奢華時代不搭配。
台灣話劇團與觀眾要理解，話劇場地並非愈大愈好，400座位才適當，觀眾可看清楚演員臉孔，而演員也不用戴無線電揚聲器來講對白，這樣觀話劇才算享受。演出成本無疑增加，然而，話劇地位要與管弦音樂會、芭蕾舞、歌劇比美呀！因此稍為浪費可以接受，畢竟演藝樂趣，本來便有小圈子瀟灑、奢華本質。
《江／雲・之／間》講台灣1950-1980年代特殊時期，海峽兩岸分隔造成愛情悲劇。小說電影電視劇講該題材大概都已經爛透，惟賴聲川本身是「台灣過去50年民間生活百科全書」，收藏很多瑣碎卻感人落淚的家庭、人際（省際）間小故事，不用白不用。今次他又把手邊材料回鍋，加些變奏，調弄舞台技法，再創出包涵大時代歷史內容份量佳作。
賴聲川的《江／雲・之／間》劇情大家熟悉，卻可觀在他到家的舞台功夫。他今回創作靈感源於俄羅斯戲劇家契可夫與妻子多年書信往來，而能將之成功發揮，應用在《暗戀・桃花源》中江濱柳與雲之凡40年分處中、台兩地的魚雁相通上。
多年來，雲之凡從雲南昆明，流徙到上海，然後輾轉經過泰國、香港，最後才定居台北，而江濱柳則從1950年起便住在台北。
看過賴聲川八小時長《如夢之夢》，便知他處理舞台上一切問題全無難度，要講甚麼都能頭頭是道，暢通無阻。在《江／雲・之／間》裡，他駕輕就熟舞台技巧，成為主要看點。
在該劇裡，男女主角演員張震、蕭艾分坐舞台兩邊、輪流朗讀通信內容。同時，舞台中央木架構大佈景，可以變出多個框格和一個高層平台，讓其他演員來演繹兩位主角信中所提到的事件。
賴聲川還造出變化：有另外兩位男女演員來分擔張震、蕭艾的讀信人角色；到劇中段，張震、蕭艾兩演員不再坐著讀信，而轉去演繹信中所講內容。
此外，賴聲川安排胡德夫在舞台後方唱歌，是神來之筆。胡德夫是台北流行文化史化身，他作現場表演，既加強《江／雲・之／間》時代感覺和氣氛，亦豐富全劇趣味。
如要挑《江／雲・之／間》故事骨頭，我認為分隔40年的男女戀人，要憑報章「尋人啟事」，才能在台北重逢，像是廉價小說情節。此外，兩位苦命戀人在醫院裡重逢，上演生離死別一場催淚戲，我想不到賴聲川會如此低手安排。
要知道，男女主角從1950-1980年代通訊30多年沒中斷，卻後來江濱柳竟然不知道雲之凡已到台北生活了幾年。雖然我聽到對白有提及箇中原因，但我總覺得牽強造情。我估計世上沒有戲劇大師肯承認該段劇情出自己手筆。
張震第一次登台演舞台劇，當然是《江／雲・之／間》一大看點，在入場前，相信大部份觀眾都會懷疑，他怎麼應付三小時舞台演出。到開場後，大家便放心，原來張震舒服坐在枱燈旁，讀自己寫的信；在第二場後，轉由另一演員負責該個讀信角色，而張震改去演出幾封信件裡所提及的重要事件。他擔戲的份量並不太大。
賴聲川在劇中提到很多事件，寫得簡短，瑣瑣碎碎，30秒鐘便可以完成一場戲，其內容雖片段化，卻言簡意賅，觀眾能領會到大時代社會氣氛。
賴聲川《江／雲・之／間》劇本大大幫助張震，各方面都配合，他不用死記很長台詞，演出片段劇情能投入，難度不高。他今回首次在舞台演出，不單只勝任，還能發揮潛能。
《江／雲・之／間》以兩位演員讀信為主幹，全劇以一連串30秒鐘一場戲的片段組成，在華文戲劇裡有突破性意義。在劇裡，賴聲川甚至把結婚與喪禮放在一起，舞台後方在搬演喜事，而舞台前方則表達悲情；兩件情緒極端相反事情同時出現，既表現賴聲川拿手嘲諷手法，也可迅速交代事件，推進劇情。
男女分隔40年的愛情，加上小市民人情味瑣碎生活內容，本可拍成20集8點檔電視劇。他卻刪減所有濫情對白或場面，將之濃縮成150分鐘舞台劇，絕不婆媽。
對海峽兩岸分隔40年有深刻感受的觀眾，看《江／雲・之／間》會感動、流涕，可以理解，畢竟長期藏在內心感情，遇到適當觸媒，便可能會自己主動爆發。然而兩岸分隔造成的悲劇，能否成為放諸四海而被感同身受的題材，卻不一定。外國觀眾，或者對兩岸分隔不關心的觀眾，看這齣戲，反應冷淡，也可理解。
前輩劇場人不會攪出賴聲川這樣的把戲，他們認為水過鴨背般交待劇情，全無戲味。然而賴聲川百無禁忌，不管這一套。要我評價賴聲川《江／雲・之／間》，我認同該齣話劇藉分隔於海峽40年的男女最後在台北重逢，憑零碎小故事，來成功呈現國家與社會大時代，具重要份量，實屬佳作。
賴聲川創作弱點，在於他如佛般求和喜平穩，從不想引起衝突，一貫不怒罵與狠評。
1971年10月25日中華民國被迫退出聯合國，這件大事在該劇裡只佔一句台詞。戒嚴時期，台灣大學某幾位教授，被警備司令部拉去，只見幾個穿制服、戴頭盔的演員，拖著一老者從舞台前左邊走到右邊，便算交代。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。