【劇場】《江／雲・之／間》：賴聲川憑藉零碎小故事，成功呈現國家與社會大時代

文：張錦滿

2月27日下午在國家戲劇院看賴聲川的《江／雲・之／間》，舉頭看三層1498個座位，全院滿座。賴聲川在台北主場賣個滿堂紅，可喜可賀，而他更厲害在香港、上海、北京、烏鎮，推出舞台作品，亦一樣售罄門票。在今天，同代華語劇場沒有一位編劇、導演，在賣座能量方面能與他相比。

講到劇院爆滿，扯開話題，提一下台北傲人國家戲劇院的設計。坐在第三層觀眾席的話劇迷，要看清楚近十年來台灣最具魅力、最有型男演員張震面部表情，非要自備望遠鏡不可。這行為與今天台灣正進入微奢華時代不搭配。

台灣話劇團與觀眾要理解，話劇場地並非愈大愈好，400座位才適當，觀眾可看清楚演員臉孔，而演員也不用戴無線電揚聲器來講對白，這樣觀話劇才算享受。演出成本無疑增加，然而，話劇地位要與管弦音樂會、芭蕾舞、歌劇比美呀！因此稍為浪費可以接受，畢竟演藝樂趣，本來便有小圈子瀟灑、奢華本質。

《江／雲・之／間》講台灣1950-1980年代特殊時期，海峽兩岸分隔造成愛情悲劇。小說電影電視劇講該題材大概都已經爛透，惟賴聲川本身是「台灣過去50年民間生活百科全書」，收藏很多瑣碎卻感人落淚的家庭、人際（省際）間小故事，不用白不用。今次他又把手邊材料回鍋，加些變奏，調弄舞台技法，再創出包涵大時代歷史內容份量佳作。

賴聲川的《江／雲・之／間》劇情大家熟悉，卻可觀在他到家的舞台功夫。他今回創作靈感源於俄羅斯戲劇家契可夫與妻子多年書信往來，而能將之成功發揮，應用在《暗戀・桃花源》中江濱柳與雲之凡40年分處中、台兩地的魚雁相通上。

多年來，雲之凡從雲南昆明，流徙到上海，然後輾轉經過泰國、香港，最後才定居台北，而江濱柳則從1950年起便住在台北。

看過賴聲川八小時長《如夢之夢》，便知他處理舞台上一切問題全無難度，要講甚麼都能頭頭是道，暢通無阻。在《江／雲・之／間》裡，他駕輕就熟舞台技巧，成為主要看點。

在該劇裡，男女主角演員張震、蕭艾分坐舞台兩邊、輪流朗讀通信內容。同時，舞台中央木架構大佈景，可以變出多個框格和一個高層平台，讓其他演員來演繹兩位主角信中所提到的事件。

賴聲川還造出變化：有另外兩位男女演員來分擔張震、蕭艾的讀信人角色；到劇中段，張震、蕭艾兩演員不再坐著讀信，而轉去演繹信中所講內容。

此外，賴聲川安排胡德夫在舞台後方唱歌，是神來之筆。胡德夫是台北流行文化史化身，他作現場表演，既加強《江／雲・之／間》時代感覺和氣氛，亦豐富全劇趣味。

Photo Credit: 中央社 表演工作坊劇作「江／雲・之／間」主創團隊，編導賴聲川（左5）、男主角張震 （右4）、女主角蕭艾（左3）、音樂設計胡德夫（右5 ）等劇組成員出席合影。

如要挑《江／雲・之／間》故事骨頭，我認為分隔40年的男女戀人，要憑報章「尋人啟事」，才能在台北重逢，像是廉價小說情節。此外，兩位苦命戀人在醫院裡重逢，上演生離死別一場催淚戲，我想不到賴聲川會如此低手安排。

要知道，男女主角從1950-1980年代通訊30多年沒中斷，卻後來江濱柳竟然不知道雲之凡已到台北生活了幾年。雖然我聽到對白有提及箇中原因，但我總覺得牽強造情。我估計世上沒有戲劇大師肯承認該段劇情出自己手筆。

張震第一次登台演舞台劇，當然是《江／雲・之／間》一大看點，在入場前，相信大部份觀眾都會懷疑，他怎麼應付三小時舞台演出。到開場後，大家便放心，原來張震舒服坐在枱燈旁，讀自己寫的信；在第二場後，轉由另一演員負責該個讀信角色，而張震改去演出幾封信件裡所提及的重要事件。他擔戲的份量並不太大。

賴聲川在劇中提到很多事件，寫得簡短，瑣瑣碎碎，30秒鐘便可以完成一場戲，其內容雖片段化，卻言簡意賅，觀眾能領會到大時代社會氣氛。

賴聲川《江／雲・之／間》劇本大大幫助張震，各方面都配合，他不用死記很長台詞，演出片段劇情能投入，難度不高。他今回首次在舞台演出，不單只勝任，還能發揮潛能。

《江／雲・之／間》以兩位演員讀信為主幹，全劇以一連串30秒鐘一場戲的片段組成，在華文戲劇裡有突破性意義。在劇裡，賴聲川甚至把結婚與喪禮放在一起，舞台後方在搬演喜事，而舞台前方則表達悲情；兩件情緒極端相反事情同時出現，既表現賴聲川拿手嘲諷手法，也可迅速交代事件，推進劇情。

男女分隔40年的愛情，加上小市民人情味瑣碎生活內容，本可拍成20集8點檔電視劇。他卻刪減所有濫情對白或場面，將之濃縮成150分鐘舞台劇，絕不婆媽。

對海峽兩岸分隔40年有深刻感受的觀眾，看《江／雲・之／間》會感動、流涕，可以理解，畢竟長期藏在內心感情，遇到適當觸媒，便可能會自己主動爆發。然而兩岸分隔造成的悲劇，能否成為放諸四海而被感同身受的題材，卻不一定。外國觀眾，或者對兩岸分隔不關心的觀眾，看這齣戲，反應冷淡，也可理解。

前輩劇場人不會攪出賴聲川這樣的把戲，他們認為水過鴨背般交待劇情，全無戲味。然而賴聲川百無禁忌，不管這一套。要我評價賴聲川《江／雲・之／間》，我認同該齣話劇藉分隔於海峽40年的男女最後在台北重逢，憑零碎小故事，來成功呈現國家與社會大時代，具重要份量，實屬佳作。

Photo Credit: 中央社

賴聲川創作弱點，在於他如佛般求和喜平穩，從不想引起衝突，一貫不怒罵與狠評。

1971年10月25日中華民國被迫退出聯合國，這件大事在該劇裡只佔一句台詞。戒嚴時期，台灣大學某幾位教授，被警備司令部拉去，只見幾個穿制服、戴頭盔的演員，拖著一老者從舞台前左邊走到右邊，便算交代。