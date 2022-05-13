中研院參與EHT聯盟公布「銀河系中心超大質量黑洞」首張影像，費時5年、全球8座望遠鏡共同完成

中研院、EHT公布銀河系中心黑洞影像，為人類史上看到的第二個黑洞

中研院昨（12）日晚間舉行全球同步記者會，公布銀河系中心超大質量黑洞的第一張影像，這也是人類史上看到的第二個黑洞。上一次看見黑洞影像，是在2019年4月公布的M87星系中心的超大質量黑洞。

中研院天文及天文物理研究（下稱天文所）參與了「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）」國際合作計畫，透過全球8座電波望遠鏡連線，形成一個跟地球一樣大的虛擬望遠鏡，達到前所未有的高解析度。

EHT聯盟於2017年創立，由包含中研院天文所、亞利桑那大學、芝加哥大學、東亞天文台、法蘭克福歌德大學等13個主要機構組成。

中研院院長廖俊智表示，此成果是繼EHT於2019年發布首張黑洞影像後，台灣團隊再次扮演關鍵推手，展現全球頂尖的天文觀測實力。

銀河系中心是一個充滿神秘色彩的區域，過去十多年來，科學家已經觀測到裡面有一個看不見的超大質量緻密天體，名為人馬座A星（簡寫為Sgr A*）。2020年諾貝爾物理學獎得主──德國科學家根策爾（Reinhard Genzel）、美國科學家吉茲（Andrea Ghez）長期追蹤研究銀河系中心恆星軌道運動，間接證實人馬座A星就是一個超大質量黑洞而獲獎。

而中研院與EHT昨日晚間公布的影像，成為揭開銀河系中心黑洞存在的「第一個直接觀測證據」。

圖片來源：EHT Collaboration 中研院表示，這是位於銀河系中心超大質量黑洞人馬座A星的第一張影像，是這個黑洞存在的第一個直接可視證據

費時5年、全球8座望遠鏡共同完成成像

紀柏特（Britton Jeter）博士比喻，「拍攝人馬座A星的過程，就像將一部電影總結為一張影像！」這些收集到的龐大觀測訊號必須透過世界各地的超級電腦運算，包含美國、加拿大、歐洲及台灣，打造一個前所未有的黑洞模擬資料庫，與觀測結果作比對。最後透過多次模擬、調校，費時5年才得以成像，成功解開人馬座A星的黑洞謎團，讓世人真正看到這個「潛伏在銀河系中心的巨獸」。

研究員兼夏威夷運轉副所長陳明堂表示，本次公布的黑洞影像由全球8座望遠鏡共同完成，其中由中研院負責運轉或參與建造的望遠鏡就有3座：次毫米波陣列望遠鏡（SMA）、馬克斯威次毫米波望遠鏡（JCMT），及阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA），皆成為解開本世紀科學之謎的重要工具。

圖片來源：EHT Collaboration 中研院說明，這次的呈像看起來與M87星系黑洞呈現相似的環狀，有如甜甜圈，由此可確認「環」是黑洞的一項特徵

本次EHT黑洞影像觀測成果，集結全球上百個研究機構、超過300名研究人員共同參與。論文亦已於今（2022）年5月12日刊登在《天文物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal）。

新聞來源

補充資料〉EHT國際合作計畫及我國參與情形（中研院新聞稿）

中央研究院及科技部聯合記者會新聞資料（中研院新聞稿）

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航