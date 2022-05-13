2022/05/13,
科學

中研院參與EHT聯盟公布「銀河系中心超大質量黑洞」首張影像，費時5年、全球8座望遠鏡共同完成

中研院參與EHT聯盟公布「銀河系中心超大質量黑洞」首張影像，費時5年、全球8座望遠鏡共同完成
中研院院長廖俊智（中）率領天文所研究團隊，公布首張銀河系中心黑洞照片（圖片來源：中研院）

我們想讓你知道的是

這些收集到的龐大觀測訊號必須透過世界各地的超級電腦運算，打造一個前所未有的黑洞模擬資料庫，與觀測結果作比對。最後透過多次模擬、調校，費時5年才得以成像，成功解開人馬座A星的黑洞謎團，讓世人真正看到這個「潛伏在銀河系中心的巨獸」。

中研院、EHT公布銀河系中心黑洞影像，為人類史上看到的第二個黑洞

中研院昨（12）日晚間舉行全球同步記者會，公布銀河系中心超大質量黑洞的第一張影像，這也是人類史上看到的第二個黑洞。上一次看見黑洞影像，是在2019年4月公布的M87星系中心的超大質量黑洞。

中研院天文及天文物理研究（下稱天文所）參與了「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）」國際合作計畫，透過全球8座電波望遠鏡連線，形成一個跟地球一樣大的虛擬望遠鏡，達到前所未有的高解析度。

EHT聯盟於2017年創立，由包含中研院天文所、亞利桑那大學、芝加哥大學、東亞天文台、法蘭克福歌德大學等13個主要機構組成。

中研院院長廖俊智表示，此成果是繼EHT於2019年發布首張黑洞影像後，台灣團隊再次扮演關鍵推手，展現全球頂尖的天文觀測實力。

銀河系中心是一個充滿神秘色彩的區域，過去十多年來，科學家已經觀測到裡面有一個看不見的超大質量緻密天體，名為人馬座A星（簡寫為Sgr A*）。2020年諾貝爾物理學獎得主──德國科學家根策爾（Reinhard Genzel）、美國科學家吉茲（Andrea Ghez）長期追蹤研究銀河系中心恆星軌道運動，間接證實人馬座A星就是一個超大質量黑洞而獲獎。

而中研院與EHT昨日晚間公布的影像，成為揭開銀河系中心黑洞存在的「第一個直接觀測證據」。

圖1-首張銀河系中心黑洞照片（圖片來源：EHT_Collaboration）
圖片來源：EHT Collaboration
中研院表示，這是位於銀河系中心超大質量黑洞人馬座A星的第一張影像，是這個黑洞存在的第一個直接可視證據

費時5年、全球8座望遠鏡共同完成成像

紀柏特（Britton Jeter）博士比喻，「拍攝人馬座A星的過程，就像將一部電影總結為一張影像！」這些收集到的龐大觀測訊號必須透過世界各地的超級電腦運算，包含美國、加拿大、歐洲及台灣，打造一個前所未有的黑洞模擬資料庫，與觀測結果作比對。最後透過多次模擬、調校，費時5年才得以成像，成功解開人馬座A星的黑洞謎團，讓世人真正看到這個「潛伏在銀河系中心的巨獸」。

研究員兼夏威夷運轉副所長陳明堂表示，本次公布的黑洞影像由全球8座望遠鏡共同完成，其中由中研院負責運轉或參與建造的望遠鏡就有3座：次毫米波陣列望遠鏡（SMA）、馬克斯威次毫米波望遠鏡（JCMT），及阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA），皆成為解開本世紀科學之謎的重要工具。

解密銀河系中心的神祕天體：超大質量黑洞人馬座A星（圖片來源：EHT_Collab
圖片來源：EHT Collaboration
中研院說明，這次的呈像看起來與M87星系黑洞呈現相似的環狀，有如甜甜圈，由此可確認「環」是黑洞的一項特徵

本次EHT黑洞影像觀測成果，集結全球上百個研究機構、超過300名研究人員共同參與。論文亦已於今（2022）年5月12日刊登在《天文物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal）

新聞來源

  • 補充資料〉EHT國際合作計畫及我國參與情形（中研院新聞稿）
  • 中央研究院及科技部聯合記者會新聞資料（中研院新聞稿）

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/04/21,
科技

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

我們想讓你知道的是

AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。

數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。

2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略

在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。

除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。

如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密

AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。

本場研討會，在深入了解該如何提升數據分析的效能的同時，又能兼具成本效益高與安全性；適合對於如何靈活應用大數據、對數據分析有興趣、想要建構數據與分析基本功的所有受眾，例如：公司技術部門決策人、業務決策人、IT主管及希望深入認識數據分析的任何人士。與會期間參與問答，還有機會抽中百元外送平台美食券。

在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：

  1. 20萬多個資料湖在AWS上執行
  2. 使用Amazon EMR比標準Apache Spark快3倍
  3. 比其他雲端資料倉儲更實惠的價格效能達3倍
  4. 使用Amazon OpenSearch Service在單個叢集中儲存的資料量可達3PB
  5. 節省70%資料湖中資料的儲存成本

AWS For Data Web Day報名須知

  • 日期：2022年5月25日（星期三）
  • 時間：2:00 PM～5:00 PM
  • 形式：線上研討會

建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。


猜你喜歡