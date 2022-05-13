COVID-19若7月降為第4類法定傳染病，防疫險理賠將打折？金管會3點回應
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若COVID-19於7月降為第4類法定傳染病，只要民眾確診是發生在降級前，第5類法定傳染病的保險理賠條件就已成立，並非民眾一定要在6月底前取得確診證明才符合原先理賠條款。
（中央社）有媒體指出，若COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）於7月降為第4類法定傳染病、壓低防疫險理賠金額，民眾應在6月底前取得確診證明，金管會澄清，保險事故發生時理賠條件就已成就，不因證明文件開立時間受影響。
防疫險之亂持續延燒，有媒體社論批評防疫保單影響疫情防治，金管會保險局副局長林志憲12日提出3點回應。
第一，媒體社論指出，「保險契約雖有2年請求權時效，但醫院難以回溯做診斷」、「法定傳染病若於7月降級將壓低理賠金額，民眾應在6月底前取得確診證明。」
林志憲表示，民眾確診或進行治療，醫療院所均有相關紀錄或資料，民眾申請相關證明文件，不因時間經過而受影響；且保險事故發生時，保險理賠條件就已成就，也不因相關證明文件開立時間受影響。
換言之，若COVID-19於7月降為第4類法定傳染病，只要民眾確診是發生在降級前，第5類法定傳染病的保險理賠條件就已成立，並非民眾一定要在6月底前取得確診證明才符合原先理賠條款。
第二，媒體社論提到，「金管會隨指揮中心防疫政策要求業者放寬理賠條件。」
林志憲回應，金管會先前協調保險公司針對居家照護在有醫療行為前提下比照一般住院日額給付、以數位健康證明取代醫師診斷書作為理賠證明文件等，均是基於契約精神並兼顧醫院量能，在合於保險契約約定下辦理，並無要求保險公司放寬理賠條件。
第三，媒體社論直言，「理賠申請繁複，產險公司為求降低損失，必然更仔細動用契約條款審核理賠案。」
林志憲說明，金管會已要求保險公司加派人力儘速辦理核保、理賠，並安排專人提供防疫險相關諮詢及爭議處理服務；保險公會也正針對快篩陽性視同確診等新制擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理，針對個案爭議，則已由金融消費評議中心指派專人提供消費者諮詢服務。
他也強調，為了在醫療資源妥適運用、保戶權益維護和保險業損失控制間取得平衡，金管會與衛福部均持續聯繫協調，在合乎防疫政策措施且不偏離保險契約條款意旨下，儘量協助取得兼顧各方需求的理賠證明文件。
金管會同時密切關注保險業財務健全與營運穩定，已要求產險公司針對承保防疫保單情形及對財務影響提報董事會報告。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
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設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。