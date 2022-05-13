芬蘭做出「加入北約」歷史性決定，俄羅斯警告「被迫採取軍事回應」並揚言切斷天然氣

（中央社）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）12日透過新聞稿的方式，共同聲明支持芬蘭加入北約（NATO）的決定。這個聲明被視為芬蘭正式啟動加入北約申請的第一步。

在簡短的新聞稿中，馬林與尼尼斯托表示，加入北大西洋公約組織將會增強芬蘭的安全，芬蘭的加入也會增強北約的防禦能力，芬蘭將立即送出加入北約的申請，也希望接下來幾天在芬蘭國內有關申請加入北約的各個程序能夠盡速進行。

俄羅斯入侵烏克蘭導致芬蘭民間與政壇針對長期以來的「軍事不結盟」政策出現戲劇性轉變。芬蘭20多年來支持加入NATO的比率維持在2成到3成左右，但受到俄烏戰爭影響，日前的民調顯示支持度暴增到6成以上。

在芬蘭國家廣播公司（Yle）的分析報導中，政治記者史旺尤（Magnus Swanljung）表示，芬蘭政府在此刻發表聲明可能有幾個考量，除了取得國內的共識之外，11日下午英國首相強森（Boris Johnson）的到訪以及兩國簽訂的雙邊安全宣言扮演很重要的角色。

史旺尤表示，在芬蘭政府正式發表決定之前，需要先取得其他國家的支持，而在12日之前，芬蘭已得到美國、德國等重要盟友的承諾，因此11日與英國的協議，算是為這場對芬蘭極為重要的政治辯論畫下漂亮的句點。

在11日與強森的共同記者會上，尼尼斯托表示，若芬蘭選擇加入北約，這也是俄羅斯自找的。

加入北約得到芬蘭國會多數支持，但執政的社民黨（Social Democratic Party）還尚未正式表態，社民黨將在14日宣布立場；而目前正在日本訪問的馬林將在15日回到芬蘭，與尼尼斯托召開共同記者會，進一步說明兩者的共同立場。

接下來芬蘭政府將會把提議交付國會辯論，取得國會通過，接著才會正式送出申請。

芬蘭政府12日發表的決定不只將對芬蘭造成歷史性的影響，也對鄰國瑞典產生重大影響。

根據《哥特堡日報》（Göteborgs-Posten）4月的民調顯示，有46％的瑞典人認為瑞典應該加入北約，21％的人反對；但若是芬蘭加入北約，則有60％的瑞典人認為瑞典應加入北約，反對的人只剩15％。

一般認為，若芬蘭做出加入北約的決定，瑞典不可能繼續維持不結盟的地位。因此，芬蘭政府今日的決定，預計也會再度加強瑞典加入北約的意願。

俄羅斯外交部日前警告，一旦芬蘭和瑞典加入美國為首的北約，將招致「後果」。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）親信、國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）也警告，倘若瑞典和芬蘭加入北約，俄國將必須鞏固波羅的海地區防禦，其中包括部署核武。

芬蘭確定要加入北約瑞典考慮跟進，盟國看好互惠互利

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，將芬蘭和瑞典逼向北大西洋公約組織，這個軍事聯盟可能很快將迎接這兩個重量級夥伴，以威懾俄羅斯未來的侵略。

俄烏戰爭讓許多芬蘭人和瑞典人重新思考長久以來對加入北約的反感。芬蘭總統和總理12日聲明將立即申請加入北約。鄰國瑞典也考慮跟進。

芬蘭和瑞典自1994年以來，參與北約發起的和平夥伴（Partnership for Peace）計畫，加入北約在巴爾幹半島、阿富汗和伊拉克主導的維和任務。

在俄羅斯總統普亭對歐洲影響力擴張敵意日深之際，芬蘭和瑞典的加入擴大北約可動用的軍力。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員邁可（Leo Michel）說：「假如這兩個國家加入，將強化北約在北極、北歐和波羅的海的威懾力。」

「他們也能將和俄羅斯有關的地緣專長，運用在北約的決策過程。」

一旦芬蘭加入，芬蘭的軍力對北約將更為重要，因為目前為止，北約成員國和俄羅斯陸地邊界直接接壤的國家，只有拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、波蘭和挪威。

一名要求匿名的歐洲官員表示：「多了1400公里的邊界要防衛。對北約來說，是不小的負擔。」

這也是北約自2004年波羅的海三國加入迄今最大規模的擴張。無論烏克蘭戰爭最後發展為何，普亭可能會將此視為對俄羅斯勢力範圍的再次侵門踏戶。

美國政治學家、曾經擔任美國中央情報局分析員的索爾金（Michael Shurkin）指出：「俄羅斯入侵證明普亭願意不顧國際規範，動用武力侵略。」

「另一場針對俄羅斯鄰國的戰爭不再難以置信。這是這些鄰國和他們盟友必須有所準備的重大可能性。」

尤其是芬蘭，芬蘭曾在1939年遭蘇聯侵略，似乎亟欲從集體防衛中獲益。根據北約創立條約第5條，針對任一成員國發動攻擊，均被視為對全體成員國的攻擊。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）全球安全首席研究員沙洛尼爾斯－巴斯特納克（Charly Salonius-Pasternak）表示，和瑞典一樣，「芬蘭將取得北約的核威懾力，這是芬蘭自身能力所不能及。」

一名歐洲資深外交官表示，在北約內部，這兩個新重量級成員可能加入「頗受歡迎」，沒人會拒絕他們。

法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）戰略研究部門主管尚簡-維梅（Jean-Baptiste Jeangene-Vimer）在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後即指出，這場戰爭「大幅強化北約的吸引力，因為它證明了不隸屬於北約將容易受到攻擊」。