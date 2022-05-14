關於新加坡第一代動物園：曾讓愛因斯坦驚豔，創辦者勞倫斯是首位加入英國動物學會的新加坡人

文：王震宇

編按：文中的「我國」意指新加坡。

新加坡動物園揚名海外，飼養著超過300個品種的動物，是許多旅遊客來新必到「打卡」的景點之一。

這個旅客們熟悉的動物園，建於1973年，明年將慶祝「建園」50週年，但它並不是新加坡的首個動物園。我國動物園的歷史，比我們已知的還精彩。

新加坡的首個動物園，出現在上世紀20年代。有趣的是，當時它的規模沒有現在那麼壯觀，先是坐落於實龍崗上段的一套洋房內，後來才搬遷至榜鵝一帶，俗稱「榜鵝動物園」（Ponggol Zoo）。

當時這個「榜鵝動物園」的掌舵人是誰？它又曾經歷過那些「大件事」呢？本文整理出五大事件，一起帶讀者走入時光隧道，了解這個新加坡第一代動物園的點點滴滴。

圖片來源：Remember Singapore 1930年的新加坡「榜鵝動物園」（Ponggol Zoo）

「榜鵝動物園」的誕生——「動物人」和他的寵物虎

人們在家中養貓狗是稀鬆平常的事，但你能想像你家裡養著2000多隻動物嗎？

這就是本地首個動物園的起源。人們將當時那個「寵物之家」稱為「榜鵝動物園」（Ponggol Zoo）。

1920年，一名印度籍動物商人威廉勞倫斯（William Lawrence Soma Basapa）開始飼養約2200隻動物及鳥兒，牠們都「住在」他的家中。

有消息說，勞倫斯先生的洋房當時就位於實龍崗路317號，但也有消息指應該是在實龍崗路549號才對。

勞倫斯先生的來頭可不小。身為一名動物商人及動物園經營者，他是第一個加入英國動物學會（Zoological Society of Great Britain）的新加坡人。業界人士都稱他為「動物人」。

有趣的是，勞倫斯先生最疼愛的「寵物」，竟是一隻孟加拉虎，經常像一隻小狗一樣「陪伴他左右」。

圖片來源：Remember Singapore 勞倫斯先生當年最疼愛的「寵物」，是一隻孟加拉虎，經常陪伴他左右。

最「大牌」訪客——愛因斯坦慕名而來

勞倫斯先生經營動物園不到兩年，就吸引到許多訪客慕名而來。其中最「大牌」的莫過於大科學家愛因斯坦。

據報導，愛因斯坦1922年來新是為了幫耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University）籌集資金，在因緣際會下，參觀了這個動物園。

大概是琳瑯滿目的動物種類讓愛因斯坦印象非常深刻吧，他當時還在旅遊日記裡記錄了這趟旅程，寫道「我到訪了一個『很棒的動物園』。」

當時新加坡是一個交易中心及停泊港，許多英美動物學會的收藏家及官員都會來這裡尋找稀有的當地品種。

門票原本只收4角錢

創立初期，動物園每逢週末總會吸引到大批訪客。據悉，動物園一天的經營費用為35元（新加坡元）。後來就開始徵收入門費——每人入場須付4角錢。

勞倫斯先生逐漸發現，洋房動物園開始散發出異味，再加上參觀人潮開始增多，於是他決定在1928年把動物園搬遷到新的空間，即位於榜鵝濱海區（Punggol Seafront）的一處10公頃地段。

動物園規模擴大後，動物種類也應該變得更繁多。勞倫斯先生於是藉助他與國際動物園匪淺關係，成為新加坡第一位引進海豹的商人。

他還從世界各地帶進其他動物，如南非的阿拉伯駱駝、澳洲的小馬等。

在第二次世界大戰前夕，榜鵝動物園已經成了本地的一大景點，不僅深受本地人歡迎，在國際社會上也佔有一席之地。

勞倫斯先生的孫子勞倫斯（Lawrence Basapa）在2012年接受新加坡媒體訪問時憶述說，他的長輩曾告訴他有關家族經營的這家知名動物園的有趣故事。

「他們告訴我說，很多人都會在周末到訪——除了本地人，也有喜愛大自然的英籍外派人員。」

「榜鵝動物園」後來重新命名為新加坡動物園及飛禽公園，並在1937年獲頒正式執照。

日軍入侵前夕，動物在24小時內「被消失」

可惜，榜鵝動物園僅創立20多年，就經歷了前所未有的困境。

第二次世界大戰初期，英軍預測日軍會從新加坡北部入侵，於是把軍隊遷移至那裡。

1942年，在日軍入侵新加坡之前，英軍要求動物園立即關閉，並須在24小時內撤走所有的禽鳥及動物。

由於時間緊迫，英軍強行接管動物園的土地，並放飛鳥兒，其他動物則被槍殺。

也有報導稱，當年屬於較危險品種的動物都被英軍殺死了，其他無害的動物則被放生至叢林。

一些被殺害動物的皮毛捐贈給了當時的萊佛士圖書館及博物館（國家博物館前身）。當中，大約80塊動物皮在1970年代，被轉移至國大萊佛士生物多樣性研究博物館。這些樣本被保存作為科學及研究用途。

勞倫斯說，對於當初那些動物被屠殺及犧牲，他們一家人至今仍感到非常難過，那件事對祖父而言，更是非常大的打擊。

「我的祖父是帶著傷痛離世的。」

勞倫斯先生在1943年與世長辭，動物園原址後來由受託人接管，並於1948年賣給私人投資者。

動物園原址發展成預購組屋區

動物園原址後來成了榜鵝濱水步道的一部分。

為紀念榜鵝動物園，建屋局2019年推出位於榜鵝尾瀕水區的Punggol Point Crown預購組屋，就以動物和鳥類作為設計。

據報導，該項目共有1545個組屋單位，會根據當年榜鵝動物園的動物自然生態，劃分為五個主題區域。共同生活區及遊樂區都將按照動物園的主題來設計。

該項目也將建有一個以動物遺產為主題的步道，並放置展示有關榜鵝動物園的歷史、動物及訪客資料的告示牌，讓居民能更深入了解當年這個遠近馳名的景點。該組屋區預計將在2023年底交房。

得知Punggol Point Crown預購組屋項目將展現動物園的特點時，現年76歲的勞倫斯和家人深感榮幸。

他受訪時說，他非常欣賞我國為保留和體現國家「靈魂」所做的努力，這將能讓更多國人理解不是所有外來移民都只把新加坡視為跳板。