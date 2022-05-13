拜登主持「全球COVID-19高峰會」籌得逾30億美元抗疫，陳建仁預錄致詞與會、承諾台灣捐150萬美元
我們想讓你知道的是
這次線上會議是由美國、加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯、七大工業國集團（G7）主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼及非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾共同舉辦。台灣應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）12日在第二屆線上「全球COVID-19高峰會」中提醒與會國家，想要平息疫情還有很多事得做。各方在這次峰會允諾的新抗疫資金超過30億美元（約新台幣896億元）。
《法新社》報導，12日峰會開始時，美國疫情剛跨越一道嚴酷門檻：白宮宣布美國已有超過100萬人死於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），高居全球之首。
拜登在峰會中表示，儘管全球在疫苗接種、運送醫療設備至亟需國家等方面已有進展，但「還有這麼多事情要做，疫情還沒結束」。
「我們全都必須做得更多，必須盡一切所能來防止死亡，以此向我們失去的人致敬。」
白宮宣布，這次峰會已「獲得逾30億美元的新資金承諾」，其中逾20億美元將用於因應「當前」COVID-19疫情，9億6200萬美元將注入世界銀行（World Bank）一項防備疾病大流行和全球衛生安全的基金。
美國承諾另外挹注2億美元至該基金，使得貢獻總額來到4億5000萬美元。一名美國高官提及昨天的會議時說：「我們想避免過於自滿，疫情尚未結束。」
COVID-19至今已奪走全球超過600萬人性命。
這次線上會議是由美國、加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯、七大工業國集團（G7）主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼及非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾共同舉辦。台灣應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。
陳建仁在預錄影片中將代表政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。台灣也將持續為有需求的國家提供醫療口罩、PCR檢測儀器、製氧機及其他防疫物資。
《中央社》報導，陳建仁在預錄影片中表示，台灣自2020年4月起，透過公私協力，已提供全球80餘國價值超過7000萬美元的醫療物資，其中包括提供索馬利蘭15萬劑的高端疫苗。
陳建仁另強調，COVID-19顯示全球衛生危機不僅威脅生命，更可能危害民主、人權及善治，「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。
新聞來源
- 全球疫情線上峰會登場 籌得逾30億美元抗疫新資金[影]（中央社）
- 陳前副總統參加第二屆「全球武漢肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）致詞影片
- 拜登12日主持疫情線上峰會 陳建仁將宣布台灣捐150萬美元[影]]（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。