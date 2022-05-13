拜登主持「全球COVID-19高峰會」籌得逾30億美元抗疫，陳建仁預錄致詞與會、承諾台灣捐150萬美元

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）12日在第二屆線上「全球COVID-19高峰會」中提醒與會國家，想要平息疫情還有很多事得做。各方在這次峰會允諾的新抗疫資金超過30億美元（約新台幣896億元）。

《法新社》報導，12日峰會開始時，美國疫情剛跨越一道嚴酷門檻：白宮宣布美國已有超過100萬人死於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），高居全球之首。

拜登在峰會中表示，儘管全球在疫苗接種、運送醫療設備至亟需國家等方面已有進展，但「還有這麼多事情要做，疫情還沒結束」。

「我們全都必須做得更多，必須盡一切所能來防止死亡，以此向我們失去的人致敬。」

.@POTUS at the Second #GlobalCOVIDSummit announced the U.S. will share COVID-19 technologies including the spike protein used in vaccines; expand access to tests and treatment with @GlobalFund; and increase support for @WorldBank’s global health fund. https://t.co/jDh6keRShz pic.twitter.com/26oeDqAWyX — Department of State (@StateDept) May 12, 2022

白宮宣布，這次峰會已「獲得逾30億美元的新資金承諾」，其中逾20億美元將用於因應「當前」COVID-19疫情，9億6200萬美元將注入世界銀行（World Bank）一項防備疾病大流行和全球衛生安全的基金。

美國承諾另外挹注2億美元至該基金，使得貢獻總額來到4億5000萬美元。一名美國高官提及昨天的會議時說：「我們想避免過於自滿，疫情尚未結束。」

COVID-19至今已奪走全球超過600萬人性命。

這次線上會議是由美國、加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯、七大工業國集團（G7）主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼及非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾共同舉辦。台灣應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。

Proud to have former VP Chen Chien-jen represent #Taiwan at the #globalCOVIDsummit. We are committed to working with the world to overcome this pandemic & prepare for future health crises. pic.twitter.com/BQvtav4pSX — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) May 11, 2022

陳建仁在預錄影片中將代表政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。台灣也將持續為有需求的國家提供醫療口罩、PCR檢測儀器、製氧機及其他防疫物資。

《中央社》報導，陳建仁在預錄影片中表示，台灣自2020年4月起，透過公私協力，已提供全球80餘國價值超過7000萬美元的醫療物資，其中包括提供索馬利蘭15萬劑的高端疫苗。

陳建仁另強調，COVID-19顯示全球衛生危機不僅威脅生命，更可能危害民主、人權及善治，「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航