《精實影響力》：比起含糊其辭的「增加營收」，明確擬定「十億美元」目標更讓我們專心一志提升戰力
我們想讓你知道的是
非營利組織面對捐款條件和經費限制，總是鼓勵人們在有限範圍內進行規畫；也就是運用既有資源，找出可行的解決方案，再相應尋找必要資源，而不是根據需求大膽擬定策略。
文：張安梅（Ann Mei Chang）
我在Google領導手機工程團隊時，我們的目標很明確：建立十億美元的業務。當時蘋果剛推出iPhone，而我們團隊的營收每年只有五千萬美元。我們距離目標可真是遙遠啊！儘管如此，這個遠大目標讓整個團隊振奮不已，工程師天天想著開發新功能來提升使用率，業務開發人員忙著尋找合作夥伴以增加流量，銷售人員也致力發掘新客戶下廣告。我們在每週的主管會議上檢討各項指標，並針對突發的成長或衰退一一追查原因。之後隨著iPhone和安卓（Android）手機的普及，我們在短短三年內達成十億美元的目標，營收增加二十倍。
相較於前述的明確目標，使命型組織的目標諸如「減少貧窮」、「解決社會不公義」或「對抗氣候變遷」往往措辭含糊。這些抱負和期許當然很有價值，但是在沒有明確的時間表或成功衡量標準的情況下，我們要怎麼知道自己的進展？我們是否訂定足夠高的目標？要承擔多大的風險層級才恰當？以我們在Google的經驗，比起含糊其辭的「增加營收」，明確擬定「十億美元」目標更讓我們專心一志提升戰力。
後來我進入美國國際開發署，以及在全球發展實驗室擔任第一位執行董事，亦首當其衝感受到這樣的趨勢。那時全球發展實驗室才剛成立，主要任務是透過科學、技術、創新與夥伴加快合作腳步，解決全球貧窮問題。但是當我問到該如何衡量我們努力取得的成效，我只被簡單告知：「看得見的突破型創新」（identify breakthrough innovations）。
經過幾番驅策激勵之後，團隊最後達成結論，並且設定目標：要在五年內確定十項突破型創新，每項創新至少要改善一百萬人的生活，證明具備重大影響力，並且在財務上足以支持穩定運作。這個做法很快就展現效果。事實上，實驗室早期已有許多很棒的創新，但真正達到成熟階段的很少。現在我們設定了清晰的目標，調整優先事項的順序，也投入更多資源幫助那些最有希望的創新專案擴大規模。
創新需要明確而遠大的目標才能開展。這是由上往下、尋求變革的視野和願景，而非由下往上的算計，光在目前的路線上找些能力所及的小事進行微調。各位請問問自己，你眼中的「成功」是什麼模樣？離開辦公室去外頭散個步，思考你希望帶給世界什麼樣的影響。和你的指導老師或值得學習的對象談一談。別忘記你從事公益的初衷。你設定的目標就是你的北極星，它是雄心壯志的具體呈現。
我愈來愈相信，不明確又保守的目標正是社會部門停滯不前的根本原因之一。考慮到組織聲譽對個人與機構募款的影響，倘若設定過於高遠的量化目標，自然會讓人擔心是否不利於募款。但若不設定令人振奮的長期目標，日復一日的壓力只會讓我們專注於短期勝利，而非試圖尋找更好的解決方案，以期帶來更大的影響力。
大膽設定目標
就某些方面來說，社會部門的確相當大膽，但某些狀況下又不夠大膽。我們毫不畏懼投入熱情，致力解決社會中長期存在又根深柢固的頑疾沉疴。然而與此同時，資金與運作的現實壓力往往限制我們雄心壯志的規模與視野，以至於遠遠難以滿足實際需求。所以精實影響力的核心原則，就是從大局著眼，大膽設定目標！
班恩．曼根（Ben Mangan）是非營利組織EARN聯合創辦人兼前執行長，這是為美國低收入戶培養儲蓄習慣，幫助人們實現財務目標的公益團體。組織運作十年後，EARN已經成長為美國最大的小額儲蓄機構之一，經營得非常成功也十分受歡迎。雖然開設七千個目標儲蓄帳戶幾乎已是業界最高紀錄，但班恩有一天回頭想想，亟待提升財務安全感的美國民眾多達五千萬到七千萬人，而EARN對如此廣大的民眾來說幾乎幫不上忙。
所以他大膽設定目標。在二○一二年一場頒獎晚會上，班恩宣布到二○二二年要幫助一百萬人儲蓄十億美元，在場觀眾皆大吃一驚。要做到這種規模的成績，肯定得採用完全不同的方法。以EARN目前派人拜訪客戶和成本效益考量的運作模式，永遠不可能達成。於是EARN調整策略，建立技術平臺來支援成本更低的自助式服務。之後它推出「儲蓄生活」（SaverLife）新專案，第一年存款戶直接衝上八萬五千人，是過去十五年來存戶總人數的十倍以上。
像班恩這樣的頓悟並不會經常出現。當我們汲汲營營於短期成果，很可能會忽視大局。非營利組織面對捐款條件和經費限制，總是鼓勵人們在有限範圍內進行規畫；也就是運用既有資源，找出可行的解決方案，再相應尋找必要資源，而不是根據需求大膽擬定策略。
所以先退後一步問對問題很重要：難道你打算靠一根湯匙舀光海水？換句話說，當我們面對的是幫助幾千萬甚至幾億人的議題時，我們是否能在成本結構、資金來源和運作安排上找到可行途徑，幫助大部分群眾？要是做不到，我們投入的資源中是否需要挪出一部分來尋找可長可久、走得更遠的解決方案？
曲棍球桿型成長
科技產業的創業過程中，企業都渴望實現曲棍球桿型成長（圖2.1），也就是成長曲線來到某個位置，會從緩慢的線性成長突飛猛進為指數成長。新創企業向創投基金募資時，常雄心萬丈地展示這種曲棍球桿型成長圖，說明他們要怎麼征服世界、又為什麼能夠實現高遠目標。
Tags：
2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
1G上網速率、最新Wi-Fi 6無線網路、Mesh網狀無線網路隨處用
根據現代人各項使用網路的痛處，以及切合目前在家防疫的需求，台灣大寬頻推出「防疫短期」專案，6個月約期每月只要699元起，除了享有120M上網速度不限流量之外，還有免費的4K Android機上盒，近萬部MyVideo優質好片看到飽，更享有防疫級安裝，工程人員進屋安裝前將依國家級防疫規格清潔、消毒，讓你享有高速、超值、最安心的上網體驗。
更棒的是，每個月費用270元的Disney+隨選影音串流服務，防疫短期專案也提供3個月無限暢看！讓使用者能夠享受迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大影視娛樂品牌，讓您在家防疫不無聊！
若網路需求較高，如多人大家庭、透天厝……等，不妨考慮「Wi-Fi滿屋」專案。此專案能夠免費租用1台Mesh子機，與原有的Wi-Fi功能數據機一同提供更好的訊號覆蓋範圍，1G高頻寬速率方案更能夠免費租用2台。Mesh Wi-Fi透過無線方式相互連結母機與子機，不必為了安裝有線網路破換家中既有裝潢，即可立即提升訊號覆蓋範圍，且使用同一個SSID即可全屋無線漫遊，不用手動切換方便許多。
更棒的是，只要申辦「Wi-Fi滿屋」500M速率以上的寬頻方案，直接升級為最新的Wi-Fi 6無線網路，相較前一代Wi-Fi 5快兩倍、傳輸延遲更低、容納更多裝置同時連線、更省電，且相容於近期1~2年所購買的裝置。若是不需要Mesh子機，還可以選擇雲端遊戲平台GeForce NOW白金方案6個月+羅技有線搖桿、奧創插座+momo紅利金最高1,000元、Uniigym體感健身課程一年、瑪帛電視電話3個月等好禮任擇一，輕鬆在家玩遊戲、購物、運動、與親友聯繫！
台灣大寬頻性價比高，領先其他同業
根據調查，多數人每月願意負擔的家庭網路費用為新台幣千元以下，比例超過八成，整體平均金額為新台幣656元。台灣大寬頻每月只要699元起，就可以享有120M網路和免費借用1台Mesh子機，最快的1G頻寬每月也只要999元，而且1G寬頻方案可免費借用2台Wi-Fi 6 Mesh子機，相較老牌電信1G上網每月2,399元，可說是十分划算。
除了提供優質且吸引人的上網方案，台灣大寬頻更重視上網品質，使用HFC混合光纖同軸網路，選擇成本較高、傳輸穩定的光纖作為骨幹網路，最高可以申請1G速率，且可供裝區域比老牌電信更多。免電路月租費、不限流量，數據機直接內建路由器和Wi-Fi無線網路功能，開機即上網，不用額外購置無線路由器，更不必費心繁雜設定。
還在煩惱在家防疫該如何選擇快又穩定、方案超值的家用網路專案嗎？台灣大寬頻是您的優質首選，立即使用、高速上網、影視資源、無線網路等多個願望一次滿足。
台灣大寬頻【防疫短期】專案請點我
台灣大寬頻【Wi-Fi滿屋】專案請點我
更多方案請洽台灣大寬頻 網路門市 請點我