馬里烏波爾遭困烏國戰士向馬斯克求援：請幫助我們離開亞速鋼鐵廠到一個調解國
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被俄軍圍困在烏克蘭馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠、拒絕向俄方投降的戰鬥人員目前情況危急。其中一人在推特上向馬斯克求援，希望這位世界首富幫助他們撤離。此前，基輔已經表示不太可能通過軍事進攻援救這些守軍。
文：德國之聲中文網（德新社、路透社）
許多平民在上週從亞速鋼鐵廠（Azovstal）獲救。但針對數百名戰鬥人員的撤離，俄烏雙方目前仍未能達成協議，其中一些人還受了傷。
「人們說你來自另一個星球，教人們相信事在人為」，烏克蘭海軍陸戰隊指揮官沃利納（Serhiy Volina）在推特上寫道。他表示，正面臨「幾乎不可能倖存」的處境，「請幫助我們離開亞速鋼鐵廠到一個調解國。如果你不做的話，還有誰？請給我一個提示。」
世界首富馬斯克擁有火箭公司SpaceX、電動汽車製造商特斯拉等多家企業，目前也在收購Twitter。截至發稿，馬斯克尚未對這條推特做出回覆。
今（2022）年2月，當烏克蘭網路在俄羅斯入侵後中斷時，馬斯克回應了一位烏克蘭政府官員尋求幫助的推特。馬斯克當時表示，SpaceX的Starlink衛星寬頻服務在烏克蘭可用，並向該國發送更多終端。
「投降不是選項」
烏克蘭官員說，在亞速鋼鐵廠的許多地下隧道裡還有大約1000名戰鬥人員在堅守，其中數百人受了重傷，需要緊急撤離。俄羅斯方面則稱有2500人藏身於該鋼鐵廠，包括烏方戰鬥人員和外國雇傭兵。
兩個多月來，烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾一直被俄羅斯軍隊圍困。這裡的戰鬥人員既包括烏克蘭軍人，也有民族主義武裝。
今年4月在經過近兩個月的包圍和轟炸後，俄羅斯宣布控制了位於亞速海之濱的這個港口城市。不過，一部分烏克蘭方面的戰鬥人員退守該市建於蘇聯時期的亞速鋼鐵廠內，繼續抵抗。目前，該鋼鐵廠仍處於俄羅斯的猛烈炮火之下。被圍困鋼鐵廠內的烏克蘭守軍多次表示拒絕投降，稱「投降不是選項」。
馬里烏波爾位於2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島，和同年被親俄分離武裝佔據的頓巴斯地區之間，處在連接上述兩個俄方控制地區的關鍵位置，可用以阻斷烏克蘭出口運輸。
基輔：解放馬里烏波爾會導致太多人犧牲
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在上週日（5月8日）承認，烏軍沒有足夠軍事手段來解救對馬里烏波爾的圍困。
烏克蘭軍方領導層在週三（5月11日）再次表示，收復馬里烏波爾要動用大量軍力，這會付出很大代價。
副總參謀長霍羅莫夫（Olexiy Hromov）說，「這需要相當數量的部隊，因為烏克蘭軍隊距離馬里烏波爾150至200公里。此外，俄軍在此期間已經建立了強大的防禦體系，這樣的行動會造成很多傷亡。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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中英雙語節目主持人路怡珍：把每一次回家當成充電的旅行、期待每一次回家的時候
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在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，時常得在不同身份之間轉換，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇中秘訣就在於「住顏‧有樹」。
「當世界還在沉睡，我卻早在享受碧綠的河水與自然的景觀，用一早的晨間活動，豐富我的質感生活。」對忙碌的中英雙語節目主持人路怡珍來說，在快步調的都會節奏下，回家該是一種放鬆充電的享受，尤其是居住在享有交通便利、離囂不離城的大自然中，營造出悠活自在的度假感更成為她放鬆自我、快速充電的溫暖歸處。
在離開主播台後便轉型成全方位主持的路怡珍，除了國內外論壇主持、即時口譯、自製英語專訪節目外，2021年初也開始在Clubhouse和浩爾共同主持《全球串連早安新聞》，節目在Podcast總排行榜蟬聯一週冠軍；也因為如此，時常得在不同身份之間轉換的她，每天還需要快速掌握國際議題、商業科技趨勢等相關知識。儘管身處在緊湊的工作節奏及壓力下，路怡珍未曾被打亂她一貫的從容與自信，甚至還能維持她所堅持的「質感生活」，箇的秘訣就在於「住顏‧有樹」。
以四季更迭的不同樣貌，營造讓人充滿能量的生活環境
說起大台北地區最離囂不離城的地方，非淡水莫屬。談及自己對淡水的印象，路怡珍表示，「小時候第一次的校外教學，就是在淡水，它是一個記憶的綜合體，不僅有特殊的街市、人文，還有傳統，還因離紅樹林很近，校外教學的老師仔細地介紹各種自然的景觀，是記憶中非常特別且鮮明的印象。」直至今日，在大台北地區生活的她，當與時間競賽的新聞工作帶來龐大的壓力時，「只要想到放鬆，不論是視角上或心情上的轉變，就會想起淡水帶給我的感受記憶。」
許多人會將旅行做為紓解壓力的一種方式，路怡珍也是，然而她也分享了另一種思維，「對於旅行來說，我們不需要去到新的地方，我們需要的是新的眼光。」她進一步解釋，「在生活之處，即便地理位置沒有變動，但是可以看到大自然一年四季更迭的不同樣貌，就是一個能夠重新療癒、重新充滿能量的生活環境。」
女性購屋必備三要素：安全、安靜、安定
因此，在居住環境的選擇上，從女性視角出發，路怡珍指出有三個「安」必需被滿足，分別是：安全、安靜與安定。「首先，對女性來說，無論是出國或是在外工作、下班聚餐，無論多晚回家，在回家的路上或過程中，安全一定是首要，而便捷的交通運輸便能解決這個痛腳。我有不少外國朋友相當驚豔於大台北地區的捷運，便利效率又很安全。」
再者，每一個人身上都有很多不同的壓力，自然會希望到了一個地方之後，就能安安靜靜地找到自己的歸屬，遠離這種城市喧囂的感覺。「至於第三個『安』，是我覺得最重要的，因為現在環境不穩定的變動太多了，更需要在一個自己居家的地方感受到安定，那種安定可能來自於大自然，也可能來自於跟家人有品質地相處，或者就是跟自己有一個心靈SPA的旅行。」路怡珍說，「其實簡單來說，就是利用各種設計的巧思，或是氣氛的營造讓居家環境及空間呈現出安全安靜安定的感覺。如此一來，在家不僅能享受質感生活，也能重新獲得療癒、重新充滿能量。」
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將自然、陽光與綠意引進居住空間的「森原樹」，讓居住社區變成一個充滿能量的大自然，也讓住戶從進入社區、回到家的過程中就能放鬆自我，恣意徜徉在樹林帶來的清新氛圍裡，為住戶帶來愜意安靜的安定力量。而鄰近竹圍捷運站，便捷又安全的交通，一站進北市，輕鬆切換場景，享受離囂不離城的便利外，對於重視生活品質的族群而言，更享有同樣位於捷運紅線，卻不到士林一半價格的甜美房價，更容易實現「住顏．有樹」的質感生活。
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