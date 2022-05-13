馬里烏波爾遭困烏國戰士向馬斯克求援：請幫助我們離開亞速鋼鐵廠到一個調解國

文：德國之聲中文網（德新社、路透社）

許多平民在上週從亞速鋼鐵廠（Azovstal）獲救。但針對數百名戰鬥人員的撤離，俄烏雙方目前仍未能達成協議，其中一些人還受了傷。

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint. — Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022

「人們說你來自另一個星球，教人們相信事在人為」，烏克蘭海軍陸戰隊指揮官沃利納（Serhiy Volina）在推特上寫道。他表示，正面臨「幾乎不可能倖存」的處境，「請幫助我們離開亞速鋼鐵廠到一個調解國。如果你不做的話，還有誰？請給我一個提示。」

世界首富馬斯克擁有火箭公司SpaceX、電動汽車製造商特斯拉等多家企業，目前也在收購Twitter。截至發稿，馬斯克尚未對這條推特做出回覆。

今（2022）年2月，當烏克蘭網路在俄羅斯入侵後中斷時，馬斯克回應了一位烏克蘭政府官員尋求幫助的推特。馬斯克當時表示，SpaceX的Starlink衛星寬頻服務在烏克蘭可用，並向該國發送更多終端。

「投降不是選項」

烏克蘭官員說，在亞速鋼鐵廠的許多地下隧道裡還有大約1000名戰鬥人員在堅守，其中數百人受了重傷，需要緊急撤離。俄羅斯方面則稱有2500人藏身於該鋼鐵廠，包括烏方戰鬥人員和外國雇傭兵。

兩個多月來，烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾一直被俄羅斯軍隊圍困。這裡的戰鬥人員既包括烏克蘭軍人，也有民族主義武裝。

今年4月在經過近兩個月的包圍和轟炸後，俄羅斯宣布控制了位於亞速海之濱的這個港口城市。不過，一部分烏克蘭方面的戰鬥人員退守該市建於蘇聯時期的亞速鋼鐵廠內，繼續抵抗。目前，該鋼鐵廠仍處於俄羅斯的猛烈炮火之下。被圍困鋼鐵廠內的烏克蘭守軍多次表示拒絕投降，稱「投降不是選項」。

馬里烏波爾位於2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島，和同年被親俄分離武裝佔據的頓巴斯地區之間，處在連接上述兩個俄方控制地區的關鍵位置，可用以阻斷烏克蘭出口運輸。

基輔：解放馬里烏波爾會導致太多人犧牲

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在上週日（5月8日）承認，烏軍沒有足夠軍事手段來解救對馬里烏波爾的圍困。

烏克蘭軍方領導層在週三（5月11日）再次表示，收復馬里烏波爾要動用大量軍力，這會付出很大代價。

副總參謀長霍羅莫夫（Olexiy Hromov）說，「這需要相當數量的部隊，因為烏克蘭軍隊距離馬里烏波爾150至200公里。此外，俄軍在此期間已經建立了強大的防禦體系，這樣的行動會造成很多傷亡。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航