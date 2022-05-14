「長新冠」常見症狀有腦霧、失眠、喘不過氣等，這四類民眾發病率可能較高

長新冠的常見症狀有哪些？恐長時間腦霧、失眠、喘不過氣

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國內Omicron確診人數與日俱增，雖然已有不少民眾已施打疫苗，且當局已決定與病毒共存，但確診後將產生何種併發症，仍是民眾最為擔憂的議題之一。其中因罹患「長新冠」（Long Covid）導致的各種後遺症，可能將對人體造成不小的損害。時至今日，學界仍無法確切解釋長新冠的發生原因。

英國國民保健署（NHS）的指南，長新冠症狀包含極度疲倦與疲勞、喘不過氣、胸痛或胸悶、腦霧、失眠、心悸、嗅味覺改變、關節疼痛、噁心嘔吐或耳鳴等等，甚至影響患者的心理狀態，進而使罹患憂鬱症、焦慮症風險增加。NHS表示，大多數的長新冠症狀會在12週內完全康復，但對於某些人來說，症狀可能會持續更長時間。

哪些人容易罹患長新冠？四類民眾發病率可能較高

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長新冠為何發生？可能由哪些原因引起？美國醫學協會（AMA）的指南提及，長新冠分為三大種類：

因感染病毒而造成的直接性細胞損傷 中重症者於住院時所引起 康復後才出現相關症狀

長新冠的發作時間目前仍難以定論，可能與患者本身的健康程度、是否施打疫苗有所關聯。

英國國民保健署傳染病專家David Strain接受專訪時提及，根據現有的資料，可得知4類民眾染疫後較容易出現長新冠現象：血栓與微血管有損傷者（如心血管疾病）、先天免疫缺陷者（如免疫缺陷症）、神經系統異常者以及新陳代謝系統受損者（如糖尿病、胰島素阻抗）。

「COVID-19病毒可能使微血管阻塞、導致體內細胞中的「粒線體」迅速受損。這也是為什麼罹患長新冠的患者容易筋疲力盡。」Strain列舉《Biochemical Journal》的研究表示，血液中微小的「凝塊」，可能透過阻止氧氣輸送到身體組織，產生長期新冠症狀。意即體內血管氧氣輸送功能不彰者，罹患長新冠的機率將會提升。

今（2022）年4月於《歐洲臨床為生物學與傳染病大會》上發布的最新研究則指稱，「迷走神經」的損傷是眾多長新冠症狀發生的原因之一。350名受試者中，有66％出現心率異常、頭暈與腸胃道問題，被認為與迷走神經的受損息息相關。不過，研究團隊表示，長新冠至少與200多種不同的症狀有關，神經損傷並不能解釋所有患者的病情。

如何避免長新冠發生？專家籲盡速施打疫苗

至於哪些方法可以避免長新冠發作？英國衛生安全局（UKHSA）發布的統計數據指出，接種疫苗感染病毒，可顯著降低長新冠的發生率。美國醫學協會醫學專家Devang Sanghavi則表示，相關單位應建立多學科機構或專屬門診以處理長新冠問題。

Sanghavi指出，曾有案例因無及時施打疫苗，長新冠症狀持續近2年之久，甚至無法像常人般邊走路邊說話，只要劇烈運動就會過度喘息。疲勞感揮之不去的狀況下，日常生活與工作皆受到嚴重衝擊。

「長新冠是多層次、多器官的問題。長期新冠症狀就如同新冠病毒本身，將影響身體所有的器官系統，就連孩童都可能因此受到波及。因此，應盡快施打疫苗，維持一定程度的保護力。即使出現『突破性感染』，仍可確保罹患長新冠的機率將大幅下降。」Sanghavi表示。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航