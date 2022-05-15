植物殺手更生指南：10種早出晚歸上班族也好照顧的中大型室內植物
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綠植新手第一步究竟該怎麼栽？什麼樣的植物適合入室？早出晚歸的上班族也能易於照顧嗎？其實有些植物求生力強，即便光照不足、沒時間常澆水，也可以堅強的活下去。
文：王祖腎
近年居家空間受到歐美、日本等風格啟發，許多屋主不僅選擇將裝潢簡化，更善用道具及植物提升整體生活質感，綠色植物一直是居家裝飾的萬靈丹，百搭、不退流行且入手親民，只要適當點綴，再了無生氣的空間都能立即舒展開來。然而，甫入綠植世界難免哀鴻遍野吧？其實沒有挫組的植物，只有不合宜的環境及錯誤的照顧方式。
既然如此，綠植新手第一步究竟該怎麼栽？什麼樣的植物適合入室？早出晚歸的上班族也能易於照顧嗎？其實有些植物求生力強，即便光照不足、沒時間常澆水，也可以堅強的活下去，這次挑選10種好相處的中大型室內植物，如果再不行......就是你的問題沒有錯！（眯眼）
#01：琴葉榕｜桑科 榕屬
「搖曳挺直的纖細枝幹、提琴狀的大闊葉有著厚紙質的溫和觸感，北歐網紅級植物No.1。」
- 學名：Ficus pandurata Hance
- 別名：提琴葉榕、琴葉橡皮樹
- 適溫：20℃-30℃
特性：適合溫暖濕潤的氣候，喜愛陽台或靠窗處，如陽台的直射光太強烈則需遮蔽，長時間曝曬易造成葉片受傷，水分補充應寧濕勿乾燥，並避免土壤積水，室內栽種不用每天澆水，依照溫度調整澆水次數。戶外的琴葉榕最高可長到12公尺高，室內栽培的生長速度緩慢，也可透過修剪頂芽的方式來控制植栽高度。
#02：龜背芋｜天南星科 龜背芋屬
「幼年的心型葉片成長後，將逐漸羽裂成鏤，是植物繪本中最常出現的植物之一。」
- 學名：Monstera deliciosa
- 別名：龜背竹、蓬萊蕉、電信蘭
- 適溫：20℃ - 30℃
特性：龜背芋忌陽光直曬，耐陰且喜歡空氣流通、濕潤的氣候，於正常室溫下即可頭好壯壯。澆水時盆土應保持潤而不濕，過度補水易爛根，微耐旱的龜背芋於室內栽種時，每週約澆水一至兩次即可，夏季高溫時，需增加澆水頻率，或噴水於葉周以保持空氣濕度。生命力旺盛的它，以水耕栽養單枝莖葉就能活上數週。
#03：鹿角蕨｜水龍骨科 鹿角蕨屬
「有『臉』也有『手』的個性蕨類，裝飾牆壁的不二植選。」
- 學名： Platycerium
- 別名：糜角蕨、鹿角羊齒
- 適溫：18℃-30℃
特性：霸氣凜然的營養葉是臉、手是瀟灑散落的孢子葉，鹿角蕨有屬於自己的語言與喜愛族群 （詳見)，別於一般蕨類，鹿角蕨的葉表富有臘質，不需比照普遍蕨類的高溼度環境，為耐旱度較高的蕨類，所以需避免過度澆水以免爛根，介質乾再補水即可。
除了需保持良好的通風環境外，亦可視天氣狀況不時為空氣增濕及補充散射光，不同種類的鹿角蕨對光線的要求有異，葉窄且多毛一般需要較多光照，反之，光滑寬葉則相對耐陰。
#04：海葡萄木｜蓼科 海葡萄屬
「因果實似成串葡萄而得其名，渾圓俏皮每片不規則的葉片在落葉前會漸變為紅褐色。」
- 學名：Coccoloba uvifera
- 別名：樹蓼
- 適溫：10℃以上
特性：蓼科植物多為草本，海葡萄為蓼科植物中極稀有的木本植物。海葡萄原產於熱帶美洲和沿海海灘，對鹽有良好抵抗力，常作為沿海城市的行道樹或海邊防風林。耐風、耐旱、耐陰、土壤適應力高，由於不耐寒，除了寒流時多注意防寒外，於光線充足的室內及陽台栽養都是非常好顧的植物。
#05：鳥巢蕨｜鐵角蕨科 鐵角蕨屬
「葉緣捲曲讓人聯想到海帶，雖不是海帶，但其嫩芽也可入菜，它的名字你或許並不陌生——山蘇。」
- 學名：Asplenium nidus
- 別名：山蘇、山蘇花、雀巢芒
- 適溫：20℃-25℃
特性：位於熱帶與亞熱帶的台灣，溫暖潮濕的氣候非常適合蕨類生長，生長於密林的鳥巢蕨不喜乾寒，也不耐強光，恰巧適合於室內半陰處栽培。嗜濕的鳥巢蕨，其生長的關鍵為水分，生長期需時常保持土壤濕潤，在夏季時一天可噴淋2、3次水以增濕及協助降溫。
#06：龍血樹｜天門冬科 龍血樹屬
「有矮的、有高的、有綠的、有紅的，常常見到它，但不知道原來它們都是親戚。」
- 學名：Dracaena
- 別名：龍鐵樹
- 適溫：20℃-28℃
特色：龍血樹屬主要分為喬木和灌木兩族群，灌木類則常作為室內觀賞植物。常見的觀賞用龍血樹有五彩千年木、百合竹、巴西鐵樹、富貴竹，龍血樹雖是很耐旱的植物，但仍喜愛濕潮環境，可增加空氣濕度防止葉尖乾枯，對光線的適應範圍寬，室內種植也沒問題。喬木類的龍血樹是非常長壽的樹種，其中索科特拉龍血樹和加那利群島龍血樹的紅色樹脂是一種稱為「血竭」的珍貴藥材。
#07：尤加｜天門冬科 龍舌蘭亞科
「性格、俐落的外型，是台灣室內設計愛用的植栽第一名，和龍血樹時常傻傻分不清楚。」
- 學名：Yucca
- 別名：絲蘭
- 適溫：7℃以上
特性：外型形似高枝的龍血樹，但尤加的莖較粗，葉片粗獷且硬朗上揚。尤加屬於沙漠植物，耐旱及耐寒，不需時常澆水。耐陰度佳，可置於光照微弱的一隅，結合良好通風，約一至兩週澆水一次也可維持健康容貌，是非常不讓主人費心的優秀植物。
#08：羽裂蔓綠絨｜天南星科 蔓綠絨屬
「油綠呈羽狀的葉片就像天使的翅膀，不受拘束、自由的散飛在空間裡。」
- 學名：Philodendron bipinnatifidum／Philodendron selloum
- 別名：羽葉蔓綠絨、羽裂喜林芋、春羽
- 適溫：18℃-25℃
特色：蔓葉絨有200多種種類，伴隨園藝栽培及市場演化，羽裂形狀的蔓綠絨有非常多稱謂，常見的有小天使、佛手、密葉天使、仙羽、春羽等。相較於一般蔓綠絨，羽裂蔓綠絨較耐旱且不愛潮濕，不需每日澆水，但喜歡濕度佳且空氣流通的空間。對光線的需求較不嚴格，忌強光直曬，可於室內光照處栽種，炎熱的夏季應放在背陰處養護。
#09：圓葉刺軸櫚｜棕櫚科 刺軸櫚屬
「巧奪天工的天然百褶，猶如大自然中最高檔的綢緞。」
- 學名：Licuala grandis
- 別名：圓扇椰子、圓葉蒲葵
- 適溫：22℃-30℃
特色：喜愛半陰、散射光充足的地方，避免強光直曬以保持葉色健康油亮。對土壤適應性強，於室內照養不需要太多的水分，約每週視環境溫度澆水一至三次，可噴水保持空氣中的水分，還有，空氣流通也是很重要的關鍵。
#10：孔雀木｜五加科 孔雀木屬
「枝幹及葉形優美，掌狀葉約有5-11片小葉，小葉上又有羽狀分裂，像孔雀開屏般美的細緻而不單調。」
- 學名：Dizygotheca elegantissima
- 別名：手樹
- 適溫：20℃-25℃
特性：孔雀木喜歡日照，但是不耐陽光直射，適合種在陽台或靠窗明亮處，光照來源也會影響植物生長方向。喜歡濕潤的孔雀木，忌乾燥也忌積水，可把握「土壤見乾澆水」的原則，夏季可以噴霧補充空氣濕度，冬季溫度不宜忽高忽低，是室內綠植中較需要用愛呵護的植物，但因為長得很可愛，所以甘願做、歡喜受。
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。